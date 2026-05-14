Исследование: как российский завод Haval обеспечивает качество и адаптацию кроссоверов для местных условий

14 мая 2026, 20:42
Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии
Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание локализации и дорабатывают автомобили специально для российских дорог и климата. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.
Завод Haval в Тульской области за несколько лет превратился в один из ключевых центров автопроизводства в России. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на рынке предприятие не только обеспечивает стабильные поставки кроссоверов, но и внедряет современные стандарты производства, что заметно сказывается на качестве и востребованности моделей.
Производственный процесс начинается с отбора металла: на заводе используется как российская, так и китайская сталь, причём выбор делается исключительно по качеству. В цехе штамповки кузовные детали изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, после чего отправляются на сварку. Здесь часть операций выполняется промышленными роботами, а часть — вручную, что позволяет контролировать сложные участки.
Особое внимание уделяется антикоррозионной защите: все панели, кроме крыши, проходят оцинковку, а после сварки кузов погружают в катафорезную ванну. Внутренние поверхности обрабатываются воском, днище покрывается мастикой, а окраска осуществляется в автоматическом режиме с применением водорастворимых красок. Такой подход не только улучшает защиту кузова, но и снижает экологическую нагрузку.
Контроль качества организован на каждом этапе. Проверяются не только комплектующие и металл, но и качество сварки: кузова проходят контроль по 1500 точкам и проверку геометрии. После сборки автомобили проверяют на герметичность, качество окраски, а затем отправляют на испытательный трек, где моделируются сложные дорожные и климатические условия. Если обнаружен дефект, его устраняют до того, как автомобиль сойдёт с конвейера. На всех автомобилях действует гарантия 6 лет без ограничения пробега.
Кроссоверы Haval, выпускаемые в Тульской области, проходят дополнительную адаптацию для российского рынка. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы повышенной ёмкости, обогревы стёкол, сидений, руля и форсунок, а также пневмоупоры капота и фаркоп. Подвеска и электронная система управления двигателем дорабатываются с учётом российских условий и климата. Кроме того, автомобили проходят испытания на Крайнем Севере, чтобы обеспечить надёжность в экстремальных условиях.
На территории завода работает небольшой научно-исследовательский центр, который занимается адаптацией моделей под требования российских клиентов. Для местных рынков были введены ограничение повышенной скорости и усиленная защита кузова. Это способствует росту локализации производства: уже сейчас на заводе изготавливают сиденья, выпускные системы и пластиковые детали.
Судя по динамике развития предприятия, завод Haval в Тульской области стал одним из примеров успешного внедрения современных технологий и локализации в российском автопроме. По данным отраслевых аналитиков, к 2026 году объёмы производства выросли в несколько раз по сравнению с первым годом работы, а пять моделей Haval стабильно входят в число самых продаваемых кроссоверов страны. Это свидетельствует о том, что современный рынок постепенно переходит к новым стандартам качества и адаптации автомобилей к местным условиям.
