Исследование: как российский завод Haval обеспечивает качество и адаптацию кроссоверов для местных условий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 20:42

Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии

Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии

Исследование: как российский завод Haval обеспечивает качество и адаптацию кроссоверов для местных условий

Как устроено производство кроссоверов Haval в Тульской области: детали и технологии

Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание локализации и дорабатывают автомобили специально для российских дорог и климата. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.

Завод Haval в Тульской области стал одним из крупнейших игроков на российском рынке кроссоверов. Здесь внедряют современные технологии, уделяют внимание локализации и дорабатывают автомобили специально для российских дорог и климата. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.

Завод Haval в Тульской области за несколько лет превратился в один из ключевых центров автопроизводства в России. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей на рынке предприятие не только обеспечивает стабильные поставки кроссоверов, но и внедряет современные стандарты производства, что заметно сказывается на качестве и востребованности моделей.

Производственный процесс начинается с отбора металла: на заводе используется как российская, так и китайская сталь, причём выбор делается исключительно по качеству. В цехе штамповки кузовные детали изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании, после чего отправляются на сварку. Здесь часть операций выполняется промышленными роботами, а часть — вручную, что позволяет контролировать сложные участки.

Особое внимание уделяется антикоррозионной защите: все панели, кроме крыши, проходят оцинковку, а после сварки кузов погружают в катафорезную ванну. Внутренние поверхности обрабатываются воском, днище покрывается мастикой, а окраска осуществляется в автоматическом режиме с применением водорастворимых красок. Такой подход не только улучшает защиту кузова, но и снижает экологическую нагрузку.

Контроль качества организован на каждом этапе. Проверяются не только комплектующие и металл, но и качество сварки: кузова проходят контроль по 1500 точкам и проверку геометрии. После сборки автомобили проверяют на герметичность, качество окраски, а затем отправляют на испытательный трек, где моделируются сложные дорожные и климатические условия. Если обнаружен дефект, его устраняют до того, как автомобиль сойдёт с конвейера. На всех автомобилях действует гарантия 6 лет без ограничения пробега.

Кроссоверы Haval, выпускаемые в Тульской области, проходят дополнительную адаптацию для российского рынка. В стандартную комплектацию входят аккумуляторы повышенной ёмкости, обогревы стёкол, сидений, руля и форсунок, а также пневмоупоры капота и фаркоп. Подвеска и электронная система управления двигателем дорабатываются с учётом российских условий и климата. Кроме того, автомобили проходят испытания на Крайнем Севере, чтобы обеспечить надёжность в экстремальных условиях.

На территории завода работает небольшой научно-исследовательский центр, который занимается адаптацией моделей под требования российских клиентов. Для местных рынков были введены ограничение повышенной скорости и усиленная защита кузова. Это способствует росту локализации производства: уже сейчас на заводе изготавливают сиденья, выпускные системы и пластиковые детали.

Судя по динамике развития предприятия, завод Haval в Тульской области стал одним из примеров успешного внедрения современных технологий и локализации в российском автопроме. По данным отраслевых аналитиков, к 2026 году объёмы производства выросли в несколько раз по сравнению с первым годом работы, а пять моделей Haval стабильно входят в число самых продаваемых кроссоверов страны. Это свидетельствует о том, что современный рынок постепенно переходит к новым стандартам качества и адаптации автомобилей к местным условиям.

Упомянутые марки: Haval, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Похожие материалы Хавейл, Грейт Вол

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ульяновск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться