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Автор: Мария Степанова

2 ноября 2026, 06:13

Можно ли пересечь стоп-линию, чтобы пропустить скорую с сиреной и чем грозит такой маневр

Можно ли пересечь стоп-линию, чтобы пропустить скорую с сиреной и чем грозит такой маневр

Стоишь на красный, а сзади скорая с сиреной: можно ли пересечь стоп-линию, чтобы ее пропустить и как избежать штрафа

Можно ли пересечь стоп-линию, чтобы пропустить скорую с сиреной и чем грозит такой маневр

Скорая с маячками и сиреной появляется в зеркалах внезапно, а светофор по-прежнему горит красным. Пропустить спецтранспорт нужно, но пересечение стоп-линии грозит штрафом по статье 12.12 КоАП РФ. Разбираем, как действовать безопасно, какие доводы помогут обжаловать постановление.

Скорая с маячками и сиреной появляется в зеркалах внезапно, а светофор по-прежнему горит красным. Пропустить спецтранспорт нужно, но пересечение стоп-линии грозит штрафом по статье 12.12 КоАП РФ. Разбираем, как действовать безопасно, какие доводы помогут обжаловать постановление.

При появлении в зеркалах заднего вида автомобиля скорой помощи с включенными маячками и сиреной у водителя, стоящего первым у стоп-линии, практически не остается времени на размышления. Спецтранспорту нужно уступить путь, но светофор по-прежнему запрещает движение.

Пункт 3.2 ПДД обязывает уступить дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и сиреной, однако прямого разрешения пересекать стоп-линию на красный сигнал в правилах нет. Возникает противоречие: чтобы пропустить скорую, иногда приходится смещаться вперед или в сторону, и такой маневр может попасть в объектив камеры.

За пересечение стоп-линии предусмотрена ответственность по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ, а за выезд на перекресток на запрещающий сигнал — по части 1 той же статьи. Автоматическая камера фиксирует движение машины и сама по себе не замечает, что сзади появился спецтранспорт.

Прежде всего стоит оценить, можно ли выйти из коридора без пересечения разметки. Если такой возможности нет, осторожное перемещение вперед и вбок может помочь пропустить скорую, но выполнять маневр допускается только при полной безопасности: нельзя создавать помехи пешеходам или другим автомобилям.

Дорожные комплексы способны фиксировать траекторию серией кадров и короткими видеороликами. По установленному порядку перед отправкой постановления материалы должен просмотреть оператор центра автоматической фиксации: если в записи видна спецмашина с включенными маяками, постановление следует отбраковать, однако при большом потоке материалов штраф все же может быть направлен владельцу автомобиля.

Полученное постановление можно обжаловать в течение десяти дней с момента получения через Госуслуги или сайт ведомства. В жалобе водитель может сослаться на статью 2.7 КоАП РФ о крайней необходимости, которая касается действий, при которых причиненный вред меньше предотвращенного. К обращению важно приложить материалы, демонстрирующие обстановку, и подготовиться к тому, чтобы точно указать момент маневра. Само по себе наличие спецмашины не гарантирует автоматической отмены штрафа.

На дороге водителю важно учитывать реальные условия и оценивать, можно ли безопасно сократить путь. Заранее оставлять место для проезда помогает принцип Реттунгсгассе — спасательного коридора, применяемый в других странах. Водители не подъезжают плотно к стоящей впереди машине и стоп-линии, а держат перед ней два-три метра: автомобили в левом ряду смещаются влево, в правом — вправо, чтобы в центре оставался свободный проход шириной более двух метров. При таком расположении первая машина может сдвинуться в сторону примерно на полметра, не пересекая запретную черту, и это облегчает путь скорой без выезда за стоп-линию. Возможность маневра в плотном потоке все равно зависит от того, насколько безопасным окажется его выполнение.

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