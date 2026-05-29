Сможет ли укрепившийся рубль компенсировать выросший утильсбор на подержанные иномарки?

Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи

Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на подержанные автомобили из Японии, Китая и Кореи, надеясь воспользоваться укреплением рубля. Однако реальность оказалась не такой радужной: несмотря на благоприятный валютный курс, стоимость машин на зарубежных рынках продолжает расти. Китайские продавцы быстро реагируют на изменения, корректируя прайс-листы, чтобы сохранить свою прибыль, и это напрямую влияет на конечную цену для россиян.

Некоторые популярные модели, такие как Toyota Levin и Toyota RAV4, действительно немного подешевели, но разница оказалась минимальной, пишет Autonews. Эксперты отмечают, что даже при выгодном курсе рубля, итоговая экономия для покупателя практически исчезает. Главная причина - резкое увеличение утильсбора, который стал настоящим испытанием для желающих приобрести автомобиль с мощным двигателем.

Особенно сильно это ударило по сегменту машин с моторами мощнее 160 л.с. Теперь такие авто фактически исчезли из массового рынка: из-за высоких сборов их покупка становится невыгодной для большинства россиян. Даже если удается найти интересный вариант за границей, итоговая сумма после всех платежей и сборов оказывается слишком высокой.

В этой ситуации многие вынуждены пересматривать свои планы и выбирать менее мощные или более доступные модели. Как отмечают специалисты, рынок подержанных авто из Азии становится все менее предсказуемым, а выгода - все более призрачной.

По имеющимся данным, утильсбор в 2026 году вырос в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами, что особенно заметно для автомобилей с большим объемом двигателя. Это создает дополнительную нагрузку на покупателей и фактически ограничивает выбор. Важно помнить, что даже незначительные изменения в политике ценообразования за рубежом моментально отражаются на российском рынке. В результате, несмотря на укрепление рубля, рассчитывать на существенную экономию при покупке авто из Азии не приходится. Для многих автолюбителей это означает необходимость искать альтернативные варианты или ждать новых изменений в законодательстве.