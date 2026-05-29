Сможет ли укрепившийся рубль компенсировать выросший утильсбор на подержанные иномарки?

29 мая 2026, 07:31
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи
Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на подержанные автомобили из Японии, Китая и Кореи, надеясь воспользоваться укреплением рубля. Однако реальность оказалась не такой радужной: несмотря на благоприятный валютный курс, стоимость машин на зарубежных рынках продолжает расти. Китайские продавцы быстро реагируют на изменения, корректируя прайс-листы, чтобы сохранить свою прибыль, и это напрямую влияет на конечную цену для россиян.
Некоторые популярные модели, такие как Toyota Levin и Toyota RAV4, действительно немного подешевели, но разница оказалась минимальной, пишет Autonews. Эксперты отмечают, что даже при выгодном курсе рубля, итоговая экономия для покупателя практически исчезает. Главная причина - резкое увеличение утильсбора, который стал настоящим испытанием для желающих приобрести автомобиль с мощным двигателем.
Особенно сильно это ударило по сегменту машин с моторами мощнее 160 л.с. Теперь такие авто фактически исчезли из массового рынка: из-за высоких сборов их покупка становится невыгодной для большинства россиян. Даже если удается найти интересный вариант за границей, итоговая сумма после всех платежей и сборов оказывается слишком высокой.
В этой ситуации многие вынуждены пересматривать свои планы и выбирать менее мощные или более доступные модели. Как отмечают специалисты, рынок подержанных авто из Азии становится все менее предсказуемым, а выгода - все более призрачной. На этом фоне интерес вызывает опыт других сегментов: например, как меняется спрос на новые отечественные внедорожники, можно узнать в материале о переменах в салоне и оснащении «Патриота» - подробности о новшествах в интерьере и моторах.
По имеющимся данным, утильсбор в 2026 году вырос в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами, что особенно заметно для автомобилей с большим объемом двигателя. Это создает дополнительную нагрузку на покупателей и фактически ограничивает выбор. Важно помнить, что даже незначительные изменения в политике ценообразования за рубежом моментально отражаются на российском рынке. В результате, несмотря на укрепление рубля, рассчитывать на существенную экономию при покупке авто из Азии не приходится. Для многих автолюбителей это означает необходимость искать альтернативные варианты или ждать новых изменений в законодательстве.
Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Чери, Джили
-
29.05.2026, 06:53
Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька
Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Чери, Джили
-
29.05.2026, 06:53
Электромотоцикл или бензиновый: что выгоднее для города и кошелька
Рост цен на топливо и новые технологии заставляют пересматривать подход к выбору мотоцикла. Электромотоциклы становятся все доступнее, но оправдывают ли они вложения на длинной дистанции? Разбираемся, что выгоднее для городских поездок.Читать далее
-
28.05.2026, 19:01
Рынок подержанных иномарок: как укрепление рубля влияет на спрос и цены
Интерес к подержанным иномаркам из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Эксперты отмечают: сезон и курс валюты влияют на заказы, но не всегда очевидно. Какие сегменты сейчас в топе, что происходит с ценами и почему многие ждут перемен - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как утильсбор влияет на выбор авто.Читать далее
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:43
Вторичный рынок грузовиков в России: весенний рост и новые лидеры сегмента
В апреле российский рынок грузовых автомобилей с пробегом показал заметный прирост. По свежим данным, перерегистрация грузовиков уверенно растет третий месяц подряд. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но весенний подъем может стать началом нового тренда.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 17:58
Как рассчитать налог при продаже автомобиля дороже покупки: важные нюансы
Продажа авто может повлечь налоговые обязательства. Важно знать, когда платить налог. Разбираемся, как снизить сумму и избежать ошибок. Советы для владельцев машин.Читать далее
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее