Сможет ли укрепившийся рубль компенсировать выросший утильсбор на подержанные иномарки?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 07:31

Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи

Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи

Сможет ли укрепившийся рубль компенсировать выросший утильсбор на подержанные иномарки?

Как утильсбор и курс рубля меняют цены на авто из Китая, Японии и Кореи

Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Цены на подержанные авто из Азии снова удивляют: несмотря на сильный рубль, выгоды почти не осталось. Эксперты объяснили, почему утильсбор стал главным барьером, а популярные модели теряют привлекательность. Какие машины теперь вне досягаемости и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на подержанные автомобили из Японии, Китая и Кореи, надеясь воспользоваться укреплением рубля. Однако реальность оказалась не такой радужной: несмотря на благоприятный валютный курс, стоимость машин на зарубежных рынках продолжает расти. Китайские продавцы быстро реагируют на изменения, корректируя прайс-листы, чтобы сохранить свою прибыль, и это напрямую влияет на конечную цену для россиян.

Некоторые популярные модели, такие как Toyota Levin и Toyota RAV4, действительно немного подешевели, но разница оказалась минимальной, пишет Autonews. Эксперты отмечают, что даже при выгодном курсе рубля, итоговая экономия для покупателя практически исчезает. Главная причина - резкое увеличение утильсбора, который стал настоящим испытанием для желающих приобрести автомобиль с мощным двигателем.

Особенно сильно это ударило по сегменту машин с моторами мощнее 160 л.с. Теперь такие авто фактически исчезли из массового рынка: из-за высоких сборов их покупка становится невыгодной для большинства россиян. Даже если удается найти интересный вариант за границей, итоговая сумма после всех платежей и сборов оказывается слишком высокой.

В этой ситуации многие вынуждены пересматривать свои планы и выбирать менее мощные или более доступные модели. Как отмечают специалисты, рынок подержанных авто из Азии становится все менее предсказуемым, а выгода - все более призрачной. На этом фоне интерес вызывает опыт других сегментов: например, как меняется спрос на новые отечественные внедорожники, можно узнать в материале о переменах в салоне и оснащении «Патриота» - подробности о новшествах в интерьере и моторах.

По имеющимся данным, утильсбор в 2026 году вырос в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами, что особенно заметно для автомобилей с большим объемом двигателя. Это создает дополнительную нагрузку на покупателей и фактически ограничивает выбор. Важно помнить, что даже незначительные изменения в политике ценообразования за рубежом моментально отражаются на российском рынке. В результате, несмотря на укрепление рубля, рассчитывать на существенную экономию при покупке авто из Азии не приходится. Для многих автолюбителей это означает необходимость искать альтернативные варианты или ждать новых изменений в законодательстве.

Упомянутые марки: Toyota, Hyundai, KIA, Chery, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Чери, Джили

Похожие материалы Тойота, Хендай, Киа, Чери, Джили

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Калужская область Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться