Как уйти от лобового столкновения: несколько простых, но важных советов
Не рассчитывайте, что все обойдется
Если вы видите на своей полосе машину, которая стремительно к вам приближается, действовать нужно немедленно. Не тратьте время, рассчитывая, что до другого водителя дойдет, что он выехал на встречную полосу. Не паникуйте, продолжая двигаться ему навстречу. Ваша задача максимально сбросить скорость, а иногда даже остановиться на обочине, если на это есть время.
Подавайте свето-шумовые сигналы
Иногда водитель оказывается на встречке, потому что уснул. Звуковой сигнал и моргание дальним светом могут возыметь эффект. Нередко на встречке оказываются нетрезвые водители, громкий гудок и свет фар привлекут их внимание.
Прижмитесь к обочине
Если на вас несется машина, не рассчитавшая свои силы при обгоне и не имеющая возможности вернуться в свою полосу, то все, что вы можете – максимально прижаться к обочине. Не факт, что удастся полностью уклониться от удара, но, если водитель встречной машины не впадет в ступор, он постарается держаться ближе к центру дороги.
Используйте сигнал поворота
Обязательно используйте сигнал поворота, чтобы обозначить свое намеренье съехать на обочину. Это может помочь встречному водителю сориентироваться.
В подобных ситуациях главное не паниковать и не делать резких движений – улететь на скорости с дороги или резко встать на месте не лучшие решения. При всей опасности ситуации, только самообладание поможет вам свести ущерб к минимуму.
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