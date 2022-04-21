Как подсчитать, действительно ли вы можете позволить себе тот или иной автомобиль
Запомните сумму, которая будет оставаться от зарплаты за вычетом платежа по кредиту, оплаты жилья, расходов на питание и прочих неотложных трат. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, сколько стоит комплект новых шин на автомобиль, который вы планируете приобрести. Если денег не хватает, значит и автомобиль будет тяжелой ношей для вашего бюджета. Если денег не хватает даже на покупку одной покрышки, то машина точно вам не по карману. Конечно, такой метод кажется немного странным, но цена комплекта резины в большинстве случаев напрямую связана со стоимостью автомобиля и затратами на его содержание.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 189 000 РOpel Zafira 2014 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 11 210 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 2 730 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 4 010 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 000 000 РToyota Prius 2007 в Москве
- 8 140 000 РAudi A6 2020 в Москве
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