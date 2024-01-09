Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?

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В интервью изданию Naavtotrasse.ru автоюрист Александр Бударагин рассказал, как узнать, куда эвакуировали автомобиль. У московских водителей есть несколько способов. Можно позвонить по номеру телефона, указанному на знаках у парковки или стоянки, и ввести с помощью клавиатуры телефона регистрационный номер автомобиля. Другой вариант – воспользоваться онлайн-сервисом проверки на порталах mos.ru, «Московский транспорт», «Московский паркинг» или в мобильных приложениях «Парковки России» и «Госуслуги Москвы». Можно отправить бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС». Петербургские водители могут уточнить информацию об эвакуированных автомобилях в Центре экономической безопасности по телефону 8 (812) 680-33-33.

Забрать автомобиль со штрафстоянки может только его владелец или уполномоченное лицо, которое предъявит документы, подтверждающие право на управление автомобилем: свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, доверенность на управление автомобилем, страховой полис ОСАГО или КАСКО.

Первым делом придется обратиться к работнику ГИБДД, который оформил протокол, и получить разрешение, позволяющее покинуть пределы штрафстоянки. Далее с дубликатом протокола, выписанным разрешением и пакетом бумаг на автомобиль надо ехать на стоянку эвакуаторщика и забирать машину.

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