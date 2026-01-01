Проверьте свой бонус-малус заранее — не дайте страховщику увеличить тариф

Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку

В 2026 году расчет КБМ для ОСАГО снова вызывает вопросы. Как не потерять скидку и не получить завышенный тариф? Разбираемся, что влияет на коэффициент, где его проверить и что делать при ошибках. Не дайте страховщику навязать лишние расходы.

Коэффициент бонус-малус, или КБМ, - ключевой параметр, который определяет, сколько вы заплатите за полис ОСАГО. Его размер зависит от того, как часто водитель становился виновником аварий за последний страховой год. Чем аккуратнее стиль вождения, тем ниже итоговая стоимость страховки. В 2026 году правила расчета КБМ остались прежними: минимальное значение для самых осторожных водителей составляет 0,46, а максимальное для нарушителей - 3,92. Всего предусмотрено 15 классов, где «М» - худший, а 13-й - лучший.

Если вы впервые оформляете ОСАГО, вам присваивается 3-й класс. Каждый год без аварий уменьшает стоимость полиса примерно на 14%. Если удается ездить без ДТП десять лет подряд, скидка может достигнуть 54%. Однако, если за год случилось более трех аварий по вашей вине, КБМ автоматически поднимется до максимального значения, и стоимость страховки резко возрастет.

В полисе ОСАГО КБМ каждого водителя указывается в специальной таблице. Если в страховке вписано несколько человек, для расчета берется самый высокий (то есть худший) коэффициент из всех. При неограниченном списке водителей применяется стандартный КБМ 4-го класса, а итоговая сумма увеличивается за счет дополнительного коэффициента.

С 2019 года КБМ фиксируется раз в год - с 1 апреля по 31 марта. Его значение зависит от количества страховых случаев за предыдущий период. Все данные о ДТП и классах КБМ хранятся в единой базе, к которой имеют доступ страховые компании. Если вы сменили фамилию или водительское удостоверение, но не сообщили об этом страховщику, ваш КБМ может сброситься до уровня новичка. Это приведет к потере накопленных скидок и увеличению стоимости полиса.

Проверить свой актуальный КБМ можно на сайте Национальной Страховой Информационной Системы. Там достаточно ввести свои данные, чтобы узнать, какой класс вам присвоен и как он повлияет на стоимость следующего полиса. Если вы заметили, что коэффициент вырос без причины, стоит обратиться в страховую компанию для корректировки информации. В случае отказа можно решить вопрос через суд.

Таблица расчета КБМ позволяет самостоятельно определить, какой класс будет у вас в следующем году, если вы знаете свой текущий класс и количество аварий. Это помогает заранее оценить, сколько придется заплатить за ОСАГО, и избежать неприятных сюрпризов при продлении страховки.

По информации Autonews, эксперты советуют регулярно проверять свой КБМ и не откладывать обращение в страховую при обнаружении ошибок. Внимательность к деталям поможет сохранить скидку и не переплачивать за полис.