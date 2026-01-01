Проверьте свой бонус-малус заранее — не дайте страховщику увеличить тариф

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

1 января 2026, 11:08

Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку

Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку

Проверьте свой бонус-малус заранее — не дайте страховщику увеличить тариф

Как узнать свой КБМ для ОСАГО в 2026 году и не переплатить за страховку

В 2026 году расчет КБМ для ОСАГО снова вызывает вопросы. Как не потерять скидку и не получить завышенный тариф? Разбираемся, что влияет на коэффициент, где его проверить и что делать при ошибках. Не дайте страховщику навязать лишние расходы.

В 2026 году расчет КБМ для ОСАГО снова вызывает вопросы. Как не потерять скидку и не получить завышенный тариф? Разбираемся, что влияет на коэффициент, где его проверить и что делать при ошибках. Не дайте страховщику навязать лишние расходы.

Коэффициент бонус-малус, или КБМ, - ключевой параметр, который определяет, сколько вы заплатите за полис ОСАГО. Его размер зависит от того, как часто водитель становился виновником аварий за последний страховой год. Чем аккуратнее стиль вождения, тем ниже итоговая стоимость страховки. В 2026 году правила расчета КБМ остались прежними: минимальное значение для самых осторожных водителей составляет 0,46, а максимальное для нарушителей - 3,92. Всего предусмотрено 15 классов, где «М» - худший, а 13-й - лучший.

Если вы впервые оформляете ОСАГО, вам присваивается 3-й класс. Каждый год без аварий уменьшает стоимость полиса примерно на 14%. Если удается ездить без ДТП десять лет подряд, скидка может достигнуть 54%. Однако, если за год случилось более трех аварий по вашей вине, КБМ автоматически поднимется до максимального значения, и стоимость страховки резко возрастет.

В полисе ОСАГО КБМ каждого водителя указывается в специальной таблице. Если в страховке вписано несколько человек, для расчета берется самый высокий (то есть худший) коэффициент из всех. При неограниченном списке водителей применяется стандартный КБМ 4-го класса, а итоговая сумма увеличивается за счет дополнительного коэффициента.

С 2019 года КБМ фиксируется раз в год - с 1 апреля по 31 марта. Его значение зависит от количества страховых случаев за предыдущий период. Все данные о ДТП и классах КБМ хранятся в единой базе, к которой имеют доступ страховые компании. Если вы сменили фамилию или водительское удостоверение, но не сообщили об этом страховщику, ваш КБМ может сброситься до уровня новичка. Это приведет к потере накопленных скидок и увеличению стоимости полиса.

Проверить свой актуальный КБМ можно на сайте Национальной Страховой Информационной Системы. Там достаточно ввести свои данные, чтобы узнать, какой класс вам присвоен и как он повлияет на стоимость следующего полиса. Если вы заметили, что коэффициент вырос без причины, стоит обратиться в страховую компанию для корректировки информации. В случае отказа можно решить вопрос через суд.

Таблица расчета КБМ позволяет самостоятельно определить, какой класс будет у вас в следующем году, если вы знаете свой текущий класс и количество аварий. Это помогает заранее оценить, сколько придется заплатить за ОСАГО, и избежать неприятных сюрпризов при продлении страховки.

По информации Autonews, эксперты советуют регулярно проверять свой КБМ и не откладывать обращение в страховую при обнаружении ошибок. Внимательность к деталям поможет сохранить скидку и не переплачивать за полис.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Великий Новгород Республика Татарстан Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться