Почему старые автомобили исчезли с улиц Москвы и Ленинграда — неожиданные причины

Как в 1937 году в СССР запретили ГАЗ-А и Ford-A в столицах

В 1937 году в Москве и Ленинграде запретили ГАЗ-А и Ford-A. Водителей ждали аресты и штрафы. Старые машины отправляли в провинцию. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияло на автолюбителей.

В конце 1930-х годов в СССР произошли значительные перемены для владельцев автомобилей. Власти приняли решение убрать с улиц Москвы и Ленинграда устаревшие ГАЗ-А и Ford-A, которые к тому времени уже считались морально и технически отсталыми. Новое постановление обязывало всех столичных автолюбителей пересесть на современные ГАЗ-М1, а прежние машины отправлялись в регионы.

Осенью 1937 года в популярном автомобильном журнале «За рулем» напомнили: многие гаражи и частные владельцы игнорируют распоряжение правительства и продолжают использовать старые автомобили в столице. Однако вскоре ситуация изменилась. По приказу главы НКВД генерала Ежова движение ГАЗ-А и Ford-A (кроме лимузинов) по Москве было полностью остановлено. Любой такой автомобиль, замеченный на улицах, задерживали, а водителей ожидал арест на несколько суток. Пассажирам выписывали крупные штрафы, а руководителей гаражей могли привлечь к уголовной ответственности. Машины изымались без права возврата.

Причиной столь жестких мер стало начало выпуска на Горьковском автозаводе новой модели - ГАЗ-М1, известной как «эмка». Она пришла на смену ГАЗ-А, который был копией американского Ford A 1928 года. С 15 июля 1937 года в Москве, а с 1 марта 1938 года в Ленинграде, эксплуатация старых автомобилей была запрещена. Исключение делалось только для лимузинов с закрытым кузовом, которых было совсем немного.

Руководство страны стремилось не только обновить автопарк, но и улучшить внешний вид главных городов. В эпоху масштабной застройки в стиле «сталинский ампир» старые машины выглядели чужеродно на фоне новых зданий. Поэтому власти решили избавиться от устаревших автомобилей, чтобы создать современный облик Москвы и Ленинграда.

Все изъятые ГАЗ-А и Ford-A отправлялись в провинцию, где продолжали служить еще долгие годы. Взамен владельцам в столицах выдавали новые ГАЗ-М1 бесплатно, что распространялось и на частных лиц. Однако новых машин катастрофически не хватало: за первый год производства выпустили всего около 2500 экземпляров, чего явно не хватало для всех желающих.

Известный писатель Михаил Пришвин, который владел ГАЗ-А, столкнулся с трудностями при обмене автомобиля. Его машина была зарегистрирована в области, и процесс замены затянулся на несколько лет. Только в 1940 году он смог получить новую «эмку». Кроме того, Пришвин приобрел грузовик ГАЗ-АА, который использовал в качестве кемпера - для поездок на охоту и отдых.

После окончания войны власти уже не настаивали на обязательной замене старых автомобилей. Пришвин предполагал, что новые ГАЗ-М20 будут выдаваться взамен прежних моделей, но этого не произошло. В начале 1950-х годов начался острый дефицит автомобилей, и получить новую машину стало крайне сложно - людям приходилось ждать годами.