13 февраля 2018, 00:03

Как в 2017 году в России продавались грузовики?

По итогам 2017 года первичный рынок грузового автотранспорта в России вырос на 50%. За указанный период в стране было реализовано 80,2 тыс. машин. Это приличный показатель, особенно на фоне прироста, зарегистрированного в 2016-м, с его +5%.
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  Как в 2017 году в России продавались грузовики? КамАЗ, Mercedes, ГАЗ Как в 2017 году в России продавались грузовики? КамАЗ, Mercedes, ГАЗ Как в 2017 году в России продавались грузовики? КамАЗ, Mercedes, ГАЗ Как в 2017 году в России продавались грузовики? КамАЗ, Mercedes, ГАЗ Как в 2017 году в России продавались грузовики?
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На вторичном рынке было продано куда больше грузовиков – 280 тыс. ед., при этом прироста здесь не отмечено, наоборот, сообщается о 1-процентном снижении уровня продаж.

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Непререкаемым лидером российского рынка грузовиков остается «КамАЗ». Причем самой ходовой его моделью является трехосный бортовик «43118». Среди других востребованных машин называются Mercedes-Benz Actros и GAZ Gazon Next. В сегменте LCV сильны позиции отечественных производителей - ГАЗ, УАЗ и Lada. Из иностранцев отдельно можно отметить Mercedes-Benz и Ford.

На «вторичке» опять же верховодит «КамАЗ» - на его долю приходится 25,6% продаж б/у грузовиков, или 71,5 тыс. ед. (-1% к 2016 году). Далее идут Горьковский автозавод с результатом 27,7 тыс. машин (+1%) и белорусский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5%). В сегменте мало- и среднетонажных грузовиков в 2017 году тройка сильнейших выглядит следующим образом: ГАЗ, Isuzu и «КамАЗ».

Первичный рынок коммерческого транспорта в стране растет преимущественно за счет Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. В городах с населением до 500 тыс. человек активнее продаются подержанные грузовики – на их долю приходится до 70% общего объема реализации тяжелой техники.

По словам экспертов, рост рынка коммерческих автомобилей в России в немалой степени обеспечивается за счет увеличения корпоративных продаж. При этом устойчивый спрос на грузовики обусловлен необходимостью модернизации автопарков не только у малых и средних предпринимателей, но и у крупных игроков именно они в 2017 году стали драйверами роста рынка.

Самой распространенной схемой покупки коммерческого транспорта для представителей малого и среднего бизнеса является лизинг - на него приходится до 40% продаж. При этом рост данного направления составил в минувшем году 30%. Доля продаж по trade-in – 15%. К автокредитованию прибегают не более 10-12% участников рынка, и здесь наименее популярная схема приобретения транспорта – за счет свободных средств компании без привлечения заемного финансирования или участия в госпрограмме.

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Аналогичная ситуация и в сегменте LCV – здесь тоже сильны корпоративные продажи, а стимулом к покупке служат госпрограммы поддержки спроса.

По оценкам специалистов, парк грузовых автомобилей в нашей стране на сегодняшний день  составляет более 3,7 млн ед. При этом средний возраст грузового автопарка – 19 лет, тогда как в Европе и США - не выше 5-7 лет. Средняя стоимость реализации подержанного грузовика – 2,7 млн рублей, при этом 2 млн машин эксплуатируются 15 лет и более.

Наметившаяся несколько лет назад тенденция устаревания корпоративного транспорта делает рынок грузовых автомобилей в России перспективным сегментом, и он, как отмечают эксперты,  способен стать драйвером роста всего сегмента коммерческого транспорта в стране. Перспективы роста продаж мало- и среднетоннажных грузовиков в России в 2018 году аналитики ГК «АвтоСпецЦентр» оценивают положительно. Объективные причины этого – открытие производств на территории России.

Так, в свое время японский бренд Fuso открыл собственное производство в Набережных Челнах, что позволило ему уже через год увеличить продажи на 26%. Коммерческие Mercedes-Benz Sprinter уже несколько лет выпускают в Нижнем Новгороде. В Подмосковье, грядущей весной начнется строительство предприятия Hino в регионе, и это значительно увеличит конкурентоспособность бренда.

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Как в 2017 году в России продавались грузовики?
На вторичном рынке было продано куда больше грузовиков – 280 тыс. ед., при этом прироста здесь не отмечено, наоборот, сообщается о 1-процентном снижении уровня продаж. {{material_122305}} Непререкаемым лидером российского рынка грузовиков остается «КамАЗ». Причем самой ходовой его моделью является трехосный бортовик «43118». Среди других востребованных машин называются Mercedes-Benz Actros и GAZ Gazon Next. В сегменте LCV сильны позиции отечественных производителей - ГАЗ, УАЗ и Lada. Из иностранцев отдельно можно отметить Mercedes-Benz и Ford. На «вторичке» опять же верховодит «КамАЗ» - на его долю приходится 25,6% продаж б/у грузовиков, или 71,5 тыс. ед. (-1% к 2016 году). Далее идут Горьковский автозавод с результатом 27,7 тыс. машин (+1%) и белорусский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5%). В сегменте мало- и среднетонажных грузовиков в 2017 году тройка сильнейших выглядит следующим образом: ГАЗ, Isuzu и «КамАЗ». Первичный рынок коммерческого транспорта в стране растет преимущественно за счет Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. В городах с населением до 500 тыс. человек активнее продаются подержанные грузовики – на их долю приходится до 70% общего объема реализации тяжелой техники. По словам экспертов, рост рынка коммерческих автомобилей в России в немалой степени обеспечивается за счет увеличения корпоративных продаж. При этом устойчивый спрос на грузовики обусловлен необходимостью модернизации автопарков не только у малых и средних предпринимателей, но и у крупных игроков именно они в 2017 году стали драйверами роста рынка. Самой распространенной схемой покупки коммерческого транспорта для представителей малого и среднего бизнеса является лизинг - на него приходится до 40% продаж. При этом рост данного направления составил в минувшем году 30%. Доля продаж по trade-in – 15%. К автокредитованию прибегают не более 10-12% участников рынка, и здесь наименее популярная схема приобретения транспорта – за счет свободных средств компании без привлечения заемного финансирования или участия в госпрограмме. {{material_122288}} Аналогичная ситуация и в сегменте LCV – здесь тоже сильны корпоративные продажи, а стимулом к покупке служат госпрограммы поддержки спроса. По оценкам специалистов, парк грузовых автомобилей в нашей стране на сегодняшний день  составляет более 3,7 млн ед. При этом средний возраст грузового автопарка – 19 лет, тогда как в Европе и США - не выше 5-7 лет. Средняя стоимость реализации подержанного грузовика – 2,7 млн рублей, при этом 2 млн машин эксплуатируются 15 лет и более. Наметившаяся несколько лет назад тенденция устаревания корпоративного транспорта делает рынок грузовых автомобилей в России перспективным сегментом, и он, как отмечают эксперты,  способен стать драйвером роста всего сегмента коммерческого транспорта в стране. Перспективы роста продаж мало- и среднетоннажных грузовиков в России в 2018 году аналитики ГК «АвтоСпецЦентр» оценивают положительно. Объективные причины этого – открытие производств на территории России. Так, в свое время японский бренд Fuso открыл собственное производство в Набережных Челнах, что позволило ему уже через год увеличить продажи на 26%. Коммерческие Mercedes-Benz Sprinter уже несколько лет выпускают в Нижнем Новгороде. В Подмосковье, грядущей весной начнется строительство предприятия Hino в регионе, и это значительно увеличит конкурентоспособность бренда.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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