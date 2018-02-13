Как в 2017 году в России продавались грузовики?
На вторичном рынке было продано куда больше грузовиков – 280 тыс. ед., при этом прироста здесь не отмечено, наоборот, сообщается о 1-процентном снижении уровня продаж.
На «вторичке» опять же верховодит «КамАЗ» - на его долю приходится 25,6% продаж б/у грузовиков, или 71,5 тыс. ед. (-1% к 2016 году). Далее идут Горьковский автозавод с результатом 27,7 тыс. машин (+1%) и белорусский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5%). В сегменте мало- и среднетонажных грузовиков в 2017 году тройка сильнейших выглядит следующим образом: ГАЗ, Isuzu и «КамАЗ».
Первичный рынок коммерческого транспорта в стране растет преимущественно за счет Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. В городах с населением до 500 тыс. человек активнее продаются подержанные грузовики – на их долю приходится до 70% общего объема реализации тяжелой техники.
По словам экспертов, рост рынка коммерческих автомобилей в России в немалой степени обеспечивается за счет увеличения корпоративных продаж. При этом устойчивый спрос на грузовики обусловлен необходимостью модернизации автопарков не только у малых и средних предпринимателей, но и у крупных игроков именно они в 2017 году стали драйверами роста рынка.
Самой распространенной схемой покупки коммерческого транспорта для представителей малого и среднего бизнеса является лизинг - на него приходится до 40% продаж. При этом рост данного направления составил в минувшем году 30%. Доля продаж по trade-in – 15%. К автокредитованию прибегают не более 10-12% участников рынка, и здесь наименее популярная схема приобретения транспорта – за счет свободных средств компании без привлечения заемного финансирования или участия в госпрограмме.
По оценкам специалистов, парк грузовых автомобилей в нашей стране на сегодняшний день составляет более 3,7 млн ед. При этом средний возраст грузового автопарка – 19 лет, тогда как в Европе и США - не выше 5-7 лет. Средняя стоимость реализации подержанного грузовика – 2,7 млн рублей, при этом 2 млн машин эксплуатируются 15 лет и более.
Наметившаяся несколько лет назад тенденция устаревания корпоративного транспорта делает рынок грузовых автомобилей в России перспективным сегментом, и он, как отмечают эксперты, способен стать драйвером роста всего сегмента коммерческого транспорта в стране. Перспективы роста продаж мало- и среднетоннажных грузовиков в России в 2018 году аналитики ГК «АвтоСпецЦентр» оценивают положительно. Объективные причины этого – открытие производств на территории России.
Так, в свое время японский бренд Fuso открыл собственное производство в Набережных Челнах, что позволило ему уже через год увеличить продажи на 26%. Коммерческие Mercedes-Benz Sprinter уже несколько лет выпускают в Нижнем Новгороде. В Подмосковье, грядущей весной начнется строительство предприятия Hino в регионе, и это значительно увеличит конкурентоспособность бренда.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное