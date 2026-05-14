Новые правила утильсбора 2026: названы автомобили, которые можно ввезти без дополнительных платежей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 17:07

Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора

Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора

Новые правила утильсбора 2026: названы автомобили, которые можно ввезти без дополнительных платежей

Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора

С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.

С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.

В 2026 году российский автомобильный рынок переживает значительные перемены: с декабря 2025 года введены новые правила расчёта утилизационного сбора. Для большинства машин мощностью свыше 160 лошадиных сил сбор вырос до миллионов рублей, что фактически ограничило ввоз многих иномарок. Однако для автомобилей старше 30 лет, предназначенных для личного пользования, действует исключение — при соблюдении определённых условий утильсбор платить не требуется. Это открывает уникальные возможности для коллекционеров и энтузиастов, желающих ввезти в Россию настоящие автомобильные иконы.

Освобождение от утильсбора распространяется только на те машины, которые полностью соответствуют строгим требованиям. Автомобиль должен ввозиться исключительно для личного пользования, а не для коммерческих перевозок. Кузов, рама и двигатель должны быть оригинальными либо восстановленными до заводского состояния, а любой тюнинг или нештатная замена агрегатов могут стать основанием для отказа в льготе.

Для классических автомобилей не требуется соответствие современным экологическим нормам и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС», однако необходимо подтверждение безопасности по ГОСТ Р 58686-2019. Процесс ввоза начинается с подготовки пакета документов: паспорта владельца, договора купли-продажи или инвойса, транспортных накладных и справки о происхождении автомобиля.

Затем требуется пройти историко-техническую экспертизу в аккредитованной организации, например в Российской автомобильной федерации. Эксперты проверяют происхождение номеров, состояние основных агрегатов и соответствие требованиям безопасности. После получения положительного заключения оформляется пассажирская таможенная декларация (форма ТД-6), оплачиваются пошлины и сборы (кроме утильсбора), и только после этого автомобиль можно ставить на учёт в ГИБДД.

С марта 2025 года для регистрации больше не требуется полис ОСАГО, однако без страховки ездить по-прежнему запрещено — штраф за отсутствие полиса составляет от 800 рублей. Среди моделей, которые можно легально ввезти без утильсбора, значатся легенды: BMW 5 Series (E39), Honda NSX (NA1), Jaguar XJ (X300), Mazda MX-5 (NA), Mercedes-Benz W124, Nissan Skyline GT-R (R32), Porsche 911 (964), Saab 900, Toyota Land Cruiser 80 и Volvo 240.

Эти автомобили не только представляют коллекционную ценность, но и могут стать выгодной инвестицией — их стоимость на мировом рынке стабильно растёт. При этом важно учитывать, что таможенные пошлины и расходы на восстановление могут быть существенными, особенно для редких или мощных моделей. В 2026 году интерес к классическим автомобилям в России заметно вырос: на фоне ограничений на новые иномарки и роста цен на современные авто многие автолюбители обращают внимание на проверенные временем модели.

По данным профильных экспертов, наибольший потенциал роста имеют Porsche 911, Nissan GT-R и Honda NSX, однако и менее именитые классики, такие как Volvo 240 Turbo или Saab 900, в последние годы также дорожают. Для тех, кто планирует инвестировать в автомобильную историю, сейчас — один из лучших моментов воспользоваться налоговыми льготами и пополнить коллекцию без лишних затрат.

Упомянутые модели: BMW 5 (от 2 650 000 Р), Honda NSX, Jaguar XJ (от 4 917 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Nissan Skyline, Porsche 911 (от 21 681 000 Р), Saab 900, Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р), Volvo 240
Упомянутые марки: BMW, Honda, Jaguar, Mazda, Nissan, Porsche, Saab, Toyota, Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Хонда, Ягуар, Мазда, Ниссан, Порше, Сааб, Тойота, Вольво

Похожие материалы БМВ, Хонда, Ягуар, Мазда, Ниссан, Порше, Сааб, Тойота, Вольво

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Владивосток Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться