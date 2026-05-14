Новые правила утильсбора 2026: названы автомобили, которые можно ввезти без дополнительных платежей

14 мая 2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.
В 2026 году российский автомобильный рынок переживает значительные перемены: с декабря 2025 года введены новые правила расчёта утилизационного сбора. Для большинства машин мощностью свыше 160 лошадиных сил сбор вырос до миллионов рублей, что фактически ограничило ввоз многих иномарок. Однако для автомобилей старше 30 лет, предназначенных для личного пользования, действует исключение — при соблюдении определённых условий утильсбор платить не требуется. Это открывает уникальные возможности для коллекционеров и энтузиастов, желающих ввезти в Россию настоящие автомобильные иконы.
Освобождение от утильсбора распространяется только на те машины, которые полностью соответствуют строгим требованиям. Автомобиль должен ввозиться исключительно для личного пользования, а не для коммерческих перевозок. Кузов, рама и двигатель должны быть оригинальными либо восстановленными до заводского состояния, а любой тюнинг или нештатная замена агрегатов могут стать основанием для отказа в льготе.
Для классических автомобилей не требуется соответствие современным экологическим нормам и установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС», однако необходимо подтверждение безопасности по ГОСТ Р 58686-2019. Процесс ввоза начинается с подготовки пакета документов: паспорта владельца, договора купли-продажи или инвойса, транспортных накладных и справки о происхождении автомобиля.
Затем требуется пройти историко-техническую экспертизу в аккредитованной организации, например в Российской автомобильной федерации. Эксперты проверяют происхождение номеров, состояние основных агрегатов и соответствие требованиям безопасности. После получения положительного заключения оформляется пассажирская таможенная декларация (форма ТД-6), оплачиваются пошлины и сборы (кроме утильсбора), и только после этого автомобиль можно ставить на учёт в ГИБДД.
С марта 2025 года для регистрации больше не требуется полис ОСАГО, однако без страховки ездить по-прежнему запрещено — штраф за отсутствие полиса составляет от 800 рублей. Среди моделей, которые можно легально ввезти без утильсбора, значатся легенды: BMW 5 Series (E39), Honda NSX (NA1), Jaguar XJ (X300), Mazda MX-5 (NA), Mercedes-Benz W124, Nissan Skyline GT-R (R32), Porsche 911 (964), Saab 900, Toyota Land Cruiser 80 и Volvo 240.
Эти автомобили не только представляют коллекционную ценность, но и могут стать выгодной инвестицией — их стоимость на мировом рынке стабильно растёт. При этом важно учитывать, что таможенные пошлины и расходы на восстановление могут быть существенными, особенно для редких или мощных моделей. В 2026 году интерес к классическим автомобилям в России заметно вырос: на фоне ограничений на новые иномарки и роста цен на современные авто многие автолюбители обращают внимание на проверенные временем модели.
По данным профильных экспертов, наибольший потенциал роста имеют Porsche 911, Nissan GT-R и Honda NSX, однако и менее именитые классики, такие как Volvo 240 Turbo или Saab 900, в последние годы также дорожают. Для тех, кто планирует инвестировать в автомобильную историю, сейчас — один из лучших моментов воспользоваться налоговыми льготами и пополнить коллекцию без лишних затрат.
