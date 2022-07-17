Как в эти дни выглядит автомобильная очередь на остров Ольхон

Подпись гласит: «Туристы со всей России вынуждены ночевать в совершенно нечеловеческих и антисанитарных условиях, без доступа к туалету, к горячей воде, к пище. В очереди много женщин и детей».

Ранее мы писали Старинному самолету-амфибии Бе-6 из Заполярья возвращают вторую жизнь В Кольском заливе, на острове Большой Грязный, близ поселка Сафоново, подходит к концу реконструкция самолета ... Читать далее

По всей видимости, это был выпад в адрес Игоря Кобзева, который с сентября 2022 года занимает пост губернатора Иркутской области. Telegram-канале ссылается на произнесенные им однажды слова: «Мы будем развивать туризм на Байкале...».

От себя напомним, что до Ольхона проще всего добраться из Иркутска. На машине следует ехать по северо-западному побережью до посёлка Баяндай, затем повернуть направо и двигаться до села Сахюрта. Отсюда через пролив Ольхонские ворота паром перевозит машины и пассажиров. Очереди здесь – обычное дело, особенно в сезон, как сейчас. Паромы ходят с интервалом 15 минут. Расстояние от пристани до Хужира (поселок на острове Ольхон) составляет 36 км. Это полчаса езды на машине.

Есть альтернативный маршрут - маршрутки. Его преимущество заключается в том, что маршрутки перевозят на пароме без очереди. Летом на остров ходят теплоходы. Они швартуются в бухте Загли возле паромной переправы. До Хужира от пристани добираются на такси. Теплоходный вариант не из дешевых, зато есть возможность увидеть Байкал во всей его красе.

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