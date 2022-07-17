Как в эти дни выглядит автомобильная очередь на остров Ольхон
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Фото из архива 110km.ru
Подпись гласит: «Туристы со всей России вынуждены ночевать в совершенно нечеловеческих и антисанитарных условиях, без доступа к туалету, к горячей воде, к пище. В очереди много женщин и детей».
От себя напомним, что до Ольхона проще всего добраться из Иркутска. На машине следует ехать по северо-западному побережью до посёлка Баяндай, затем повернуть направо и двигаться до села Сахюрта. Отсюда через пролив Ольхонские ворота паром перевозит машины и пассажиров. Очереди здесь – обычное дело, особенно в сезон, как сейчас. Паромы ходят с интервалом 15 минут. Расстояние от пристани до Хужира (поселок на острове Ольхон) составляет 36 км. Это полчаса езды на машине.
Есть альтернативный маршрут - маршрутки. Его преимущество заключается в том, что маршрутки перевозят на пароме без очереди. Летом на остров ходят теплоходы. Они швартуются в бухте Загли возле паромной переправы. До Хужира от пристани добираются на такси. Теплоходный вариант не из дешевых, зато есть возможность увидеть Байкал во всей его красе.
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-
15.07.2022, 16:34
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-
12.07.2022, 17:14
Перед отплытием на остров Коневец автодома можно припарковать в новом кемпинге
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-
12.07.2022, 12:22
Зачем немцы переезжают из собственных домов в автокемпинги?
Бедность в Германии достигла рекордного уровня. Согласно обнародованной информации, в 2021 году уровень бедности вырос до максимальных 16,6%. Получается, что 13,8 млн жителей ФРГ в настоящее время официально считаются бедными, и это на 600 тыс. больше, чем до пандемии.Читать далее
-
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