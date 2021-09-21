Как в кино: владелец Tesla спас водителя воспламенившегося BMW (видео)
В конце концов, водителю электрокара и его жене удалось привлечь внимание водителя BMW. Он остановился, и как раз вовремя. Буквально через несколько секунд прогремел врыв и передняя часть автомобиля скрылась к языках пламени.
Ни один случай возгорания электрокара не остается без внимания прессы. Но машины с традиционными ДВС гораздо более пожароопасны. По данным Национальной пожарной службы (NFPA) и Министерства транспорта США одно возгорание машины с ДВС происходит каждые 30 млн километров, а одно возгорание электрокаров Tesla – каждые 330 млн километров.
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