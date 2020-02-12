Как в Michelin видят шинный рынок образца 2020 года
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Фото: tellerreport.com
По их мнению, рынки грузовых и внедорожных шин, скорее всего, продолжат снижаться под влиянием резкого спада в сегменте первичной комплектации. Рынок шин для горнодобывающей техники также будет сужаться. Причина - наличие некоторых складских запасов, в то время как расход шин останется стабильным.
Было непросто, но результат положительный
Относительно работы Michelin в ушедшем году президент Группы Флоран Менего отметил: «В 2019 году в весьма нестабильных условиях компания успешно удерживала свою долю рынка и увеличила доход. И это притом, что Группа в настоящее время переживает сложный период преобразований.
Наряду с развитием непосредственно шинопроизводящего направления Michlein активизирует свои исследовательские работы в таких областях, как водородная мобильность, материалы из биоисточников и высокотехнологичные материалы.
Цели Группы на 2020 год: незначительное снижение операционной прибыли по основным видам деятельности при неизменном курсе валют; свободный поток денежных средств на уровне выше 1,5 млрд евро, без учета эффекта от эпидемии коронавируса в Китае.
Справка
Michelin разрабатывает, производит и продает шины для всех видов техники. Также компания издает туристические путеводители, гиды по отелям и ресторанам, дорожные карты и атласы и предлагает цифровые продукты и услуги, повышающие мобильность.
Группа Michelin со штаб-квартирой в Клермон-Ферране представлена в 170 странах мира, насчитывает 67 заводов, расположенных в 17 странах. Суммарный штат сотрудников - 125 000 человек.
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