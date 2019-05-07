7 мая 2019, 21:02
Как в Петербурге не попасть под «кирпич» 9 мая: схемы объезда
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Ежегодно праздничные мероприятия вносят свои коррективы в организацию дорожного движения. Петербургские власти заранее опубликовали расписание предстоящих торжеств и продумали схемы объезда.
Журналисты интернет-газеты Neva.Today составили свой автомобильный путеводитель по праздничному Петербургу и рассказали, как 9 мая не упереться в «кирпич». Основные торжества пройдут в центре Петербурга, но в каждом районе города будут организованы и свои праздничные мероприятия.
В связи с проведением торжественных мероприятий движение транспорта будет ограничено с 09:00 до 13:00 7 и 9 мая на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда, на Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также на Адмиралтейской набережной.
С 9:00 до 13:00 7 мая и с 16:00 8 мая до 13:00 9 мая автомобили не смогут проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной по направлению от Дворцового к Троицкому мосту.
Непосредственно 9 мая торжественные мероприятия, проезд ветеранов на ретро-автомобилях и шествие участников «Бессмертного полка» также ограничат движение на некоторых центральных улицах. Построение колонны начнется 9 мая в 14.00, на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта до станции метро «Площадь Александра Невского». Начало колонны окажется на пересечении Невского и Суворовского проспектов. Само шествие начнется в 15.00, сразу после проезда ретро-автомобилей с ветеранами войны. Участники акции проследуют до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.
С 13:15 до 17:00 будет прекращено движение транспорта по 2-й Советской улице от Суворовского до Лиговского проспекта, от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, по Греческому проспекту от 2-й Советской до 5-й Советской и площади Восстания.
С 13:45 до 18:00 ограничат движение по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади.
С 14:30 до 15:30 автомобили не смогут проехать по нечетной стороне Марсова поля от набережной Мойки до Миллионной улицы и по самой Миллионной улице.
С 17:00 до 20:00 движение будет запрещено по Дворцовому проезду, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, набережной Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста.
А с 21:00 до 23:00 движение ограничат по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади.
Кроме того, проведение прямой телевизионной трансляции шествия ветеранов по Невскому проспекту с 19:00 8 мая до 20:00 9 мая ограничит движение транспорта по нечетной стороне набережной Фонтанки на участке от Невского проспекта до Итальянской улицы. А с 9 утра до 20 часов вечера 9 мая крайнюю правую полосу движения закроют на Невском проспекте от улицы Восстания до Садовой.
Обращаем внимание, что 9 мая до 13:00 будет запрещена парковка по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне Мойки от Невского проспекта до дома №22, а также на Певческом проезде и Миллионной улице.
В Кировском районе Петербурга 9 мая пройдет торжественное шествие «Парад победителей». Движение транспорта ограничат с 10:00 до 14:00 дня на проспекте Стачек от одноименной площади до Комсомольской площади. Там движение будут закрывать поэтапно, по ходу движения участников шествия.
В Приморском районе 9 мая также будет ограничено движение в связи с праздничным шествием. С 11:30 до 12:30 движение транспортных средств поэтапно по ходу движения колонны будет прекращено по четной стороне улицы Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей и по нечетной стороне проспекта Испытателей от улицы Маршала Новикова до улицы Уточкина (приостановка движения транспортных средств по проспекту Испытателей не более чем на 15 минут).
Также торжественные мероприятия ограничат движение автомобилей по нечетной стороне улицы Уточкина от проспекта Испытателей до проспекта Королева и по нечетной стороне проспекта Королева от улицы Уточкина до Долгоозерной улицы. Кроме того, с полуночи 8 мая до 11:30 9 мая на этих участках запретят парковку.
Схему, как пойдет колонна и где будет перекрыта дорога в Приморском районе, можно посмотреть здесь.
В Калининском районе с двух часов ночи 9 мая до полуночи 10 мая перекроют движение транспорта на проспекте Луначарского от проспекта Культуры до улицы Демьяна Бедного. Здесь также будут проводиться праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
В Адмиралтейском районе 7 мая движение транспортных средств будет прекращено с 13:00 до 14:00 поэтапно по ходу движения торжественного шествия на Садовой улице от переулка Бойцова до Вознесенского проспекта, на Вознесенском проспекте от Садовой улицы до Измайловского проспекта, на участке нечетной стороны Измайловского проспекта в направлении от Вознесенского проспекта до набережной Обводного канала (четная сторона), а также на участке нечетной стороны набережной Обводного канала в направлении от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта.
Кроме того, с 7 утра 8 мая до 23:00 9 мая движение будет прекращено по проезду вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту (участок от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы).
В Петродворцовом районе 9 мая с 09:30 до 13:00 движение автотранспорта будет прекращено на участке Санкт-Петербургского проспекта от бульвара Красных Курсантов до Разводной улицы (приостановка движения транспортных средств по Санкт-Петербургскому проспекту не более чем на 15 минут). Также автомобили в этот промежуток времени не смогут проехать по участку Петергофской улицы от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского проспекта.
В городе Петергоф с 22:00 8 мая до 23:30 9 мая движение автотранспорта ограничат по Самсониевской площади и Самсониевской улице от Санкт-Петербургского проспекта до проезда вдоль дома № 48 по Санкт-Петербургскому проспекту.
В Кронштадтском районе 9 мая движение будет прекращено с 8:30 до 11:00 по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Советской улицы, на участке Советской улицы от проспекта Ленина до улицы Рошаля, а также на участке Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до улицы Рошаля. Также с 11:00 до 23:00 движение ограничат по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советской улицы.
В Пушкинском районе 8 и 9 мая движение будет прекращено по Магазейной улице от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы, а также на участке Пушкинской улицы от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы.
С полуночи до 20:00 автомобили не смогут проехать по Московской улице от Леонтьевской до Оранжерейной улицы, с 11:00 до 12:00 по Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы, а с 12:00 до 14:30 по Октябрьскому бульвару от Конюшенной улицы до Школьной улицы, на участке Школьной улицы от Октябрьского бульвара до Магазейной улицы, и на участке Магазейной улицы от Школьной улицы до Оранжерейной улицы поэтапно по ходу движения участников шествия.
Схему с указанием мест ограждений, временными дорожными знаками и карту объезда в Пушкинском районе можно уточнить здесь.
В Павловске 9 мая с 10:00 до 12:00 движение транспортных средств будет прекращено поэтапно по ходу движения колонны на улице Просвещения от Садовой улицы до дома №12 по Госпитальной улице.
Также будет ограничено движение на Песчаном переулке, Госпитальной улице от Песчаного переулка до Медвежьего переулка, на улице Мичурина от Медвежьего переулка до Березовой улицы (приостановка движения транспортных средств по улице Мичурина не более чем на 15 минут).
Автомобили не смогут проехать и по участку Березовой улицы от улицы Мичурина до Детскосельской улицы (приостановка движения транспортных средств по Березовой улице не более чем на 15 минут), а также по Детскосельской от Березовой улицы до дома №13 на Детскосельской.
В Зеленогорске 9 мая движение автотранспорта перекроют с 10:45 до 11:30 по проспекту Ленина от Комсомольской улицы до Церковной улицы и на Церковной улице от проспекта Ленина до Приморского шоссе. С 11:30 до 12:00 ограничат движение по Приморскому шоссе от Церковной улицы до Прибрежной улицы, а с 18:30 до 22:30 нельзя будет проехать по Исполкомской улице от проспекта Ленина до Фабричной улицы и по проспекту Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы.
В Колпино 9 мая праздничные мероприятия закроют движение с 11:00 до 14:30 по улице Братьев Радченко от Пролетарской улицы до Павловской улицы. С 14:00 до 16:00 поэтапно по ходу движения колонны участников торжеств перекроют Пролетарскую улицу от улицы Братьев Радченко до Красной улицы; Красную улицу от улицы Ремизова до бульвара Свободы и бульвар Свободы от Соборной улицы до Советского бульвара.
Также с 21:30 до 23:00 перекроют движение по Адмиралтейской улице от улицы Пролетарской до бульвара Свободы; Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы; бульвару Свободы от улицы Соборная до Советского бульвара.
Праздничные мероприятия на День Победы ограничат движение автотранспорта в поселке Металлострой с 21:50 до 22:20 по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до дома №22 и по улице Богайчука от Полевой улицы до дома № 2.
Также 9 мая с 10:40 до 11:10 и с 12:00 до 12:20 перекроют движение на участке нечетной стороны Центральной улицы от дома №12А до Петрозаводского шоссе и участке Петрозаводского шоссе от Центральной улицы до братского кладбища советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Кроме того, будет введен запрет парковки с полуночи 8 мая и до 10:40 9 мая по Центральной улице от Петрозаводского шоссе до дома №13 по Центральной улице, и с полуночи 8 мая до 21:50 9 мая по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до дома №22 по Полевой улице и на участке улицы Богайчука от Полевой улицы до дома №2 на улице Богайчука.
В Сестрорецке 9 мая с 11:00 до 13:00 ограничат движение транспортных средств на участке улицы Воскова от улицы Мосина до переулка Свободы; на улице Володарского от переулка Свободы до Северного переулка, в Северном переулке, а также на Приморском шоссе в направлении от Заречной дороги к Северному переулку.
Также в Сестрорецке введут запрет парковки с полуночи до 15:00 9 мая по улице братьев Радченко от Пролетарской улицы до Павловской улицы, с полуночи до 23:00 - по Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы, а также по Адмиралтейской улице от Пролетарской улицы до бульвара Свободы.
Схему ограничений и организации объездов в Сестрорецке можно посмотреть здесь.
В поселке Песочный 9 мая с 11:30 до 13:30 будет прекращено движение по Советской улице от Октябрьской улицы до Лесной улицы и по Лесной улице от Советской улицы до Краснофлотской улицы.
Ограничения 9 мая в центре Петербурга
В связи с проведением торжественных мероприятий движение транспорта будет ограничено с 09:00 до 13:00 7 и 9 мая на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцового проезда, на Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также на Адмиралтейской набережной.
С 9:00 до 13:00 7 мая и с 16:00 8 мая до 13:00 9 мая автомобили не смогут проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной по направлению от Дворцового к Троицкому мосту.
Непосредственно 9 мая торжественные мероприятия, проезд ветеранов на ретро-автомобилях и шествие участников «Бессмертного полка» также ограничат движение на некоторых центральных улицах. Построение колонны начнется 9 мая в 14.00, на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта до станции метро «Площадь Александра Невского». Начало колонны окажется на пересечении Невского и Суворовского проспектов. Само шествие начнется в 15.00, сразу после проезда ретро-автомобилей с ветеранами войны. Участники акции проследуют до Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.
С 13:15 до 17:00 будет прекращено движение транспорта по 2-й Советской улице от Суворовского до Лиговского проспекта, от 2-й Советской улицы до Невского проспекта, по Греческому проспекту от 2-й Советской до 5-й Советской и площади Восстания.
С 13:45 до 18:00 ограничат движение по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади.
С 14:30 до 15:30 автомобили не смогут проехать по нечетной стороне Марсова поля от набережной Мойки до Миллионной улицы и по самой Миллионной улице.
С 17:00 до 20:00 движение будет запрещено по Дворцовому проезду, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, набережной Мойки от Гороховой улицы до Певческого моста.
А с 21:00 до 23:00 движение ограничат по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади.
Кроме того, проведение прямой телевизионной трансляции шествия ветеранов по Невскому проспекту с 19:00 8 мая до 20:00 9 мая ограничит движение транспорта по нечетной стороне набережной Фонтанки на участке от Невского проспекта до Итальянской улицы. А с 9 утра до 20 часов вечера 9 мая крайнюю правую полосу движения закроют на Невском проспекте от улицы Восстания до Садовой.
Обращаем внимание, что 9 мая до 13:00 будет запрещена парковка по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне Мойки от Невского проспекта до дома №22, а также на Певческом проезде и Миллионной улице.
Ограничения в Кировском районе
В Кировском районе Петербурга 9 мая пройдет торжественное шествие «Парад победителей». Движение транспорта ограничат с 10:00 до 14:00 дня на проспекте Стачек от одноименной площади до Комсомольской площади. Там движение будут закрывать поэтапно, по ходу движения участников шествия.
Ограничения в Приморском районе
В Приморском районе 9 мая также будет ограничено движение в связи с праздничным шествием. С 11:30 до 12:30 движение транспортных средств поэтапно по ходу движения колонны будет прекращено по четной стороне улицы Маршала Новикова от проспекта Королева до проспекта Испытателей и по нечетной стороне проспекта Испытателей от улицы Маршала Новикова до улицы Уточкина (приостановка движения транспортных средств по проспекту Испытателей не более чем на 15 минут).
Также торжественные мероприятия ограничат движение автомобилей по нечетной стороне улицы Уточкина от проспекта Испытателей до проспекта Королева и по нечетной стороне проспекта Королева от улицы Уточкина до Долгоозерной улицы. Кроме того, с полуночи 8 мая до 11:30 9 мая на этих участках запретят парковку.
Схему, как пойдет колонна и где будет перекрыта дорога в Приморском районе, можно посмотреть здесь.
Ограничения в Калининском районе
В Калининском районе с двух часов ночи 9 мая до полуночи 10 мая перекроют движение транспорта на проспекте Луначарского от проспекта Культуры до улицы Демьяна Бедного. Здесь также будут проводиться праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
Ограничения в Невском районе
В Невском районе 8 мая автомобили не смогут проехать с 12:30 до 14:00 по четной стороне проспекта Пятилеток от улицы Джона Рида до Клочкова переулка. А с 14:00 до 15:00 движение перекроют по четной стороне проспекта Пятилеток от Клочкова переулка до улицы Коллонтай и по нечетной стороне проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Подвойского. Движение ограничат и по улице Подвойского от проспекта Большевиков до дома №38.
Ограничения в Адмиралтейском районе
В Адмиралтейском районе 7 мая движение транспортных средств будет прекращено с 13:00 до 14:00 поэтапно по ходу движения торжественного шествия на Садовой улице от переулка Бойцова до Вознесенского проспекта, на Вознесенском проспекте от Садовой улицы до Измайловского проспекта, на участке нечетной стороны Измайловского проспекта в направлении от Вознесенского проспекта до набережной Обводного канала (четная сторона), а также на участке нечетной стороны набережной Обводного канала в направлении от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта.
Кроме того, с 7 утра 8 мая до 23:00 9 мая движение будет прекращено по проезду вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту (участок от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы).
Ограничения в Петродворцовом районе
В Петродворцовом районе 9 мая с 09:30 до 13:00 движение автотранспорта будет прекращено на участке Санкт-Петербургского проспекта от бульвара Красных Курсантов до Разводной улицы (приостановка движения транспортных средств по Санкт-Петербургскому проспекту не более чем на 15 минут). Также автомобили в этот промежуток времени не смогут проехать по участку Петергофской улицы от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского проспекта.
В городе Петергоф с 22:00 8 мая до 23:30 9 мая движение автотранспорта ограничат по Самсониевской площади и Самсониевской улице от Санкт-Петербургского проспекта до проезда вдоль дома № 48 по Санкт-Петербургскому проспекту.
Ограничения в Кронштадтском районе
В Кронштадтском районе 9 мая движение будет прекращено с 8:30 до 11:00 по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Советской улицы, на участке Советской улицы от проспекта Ленина до улицы Рошаля, а также на участке Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до улицы Рошаля. Также с 11:00 до 23:00 движение ограничат по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советской улицы.
Ограничения в Пушкинском районе
В Пушкинском районе 8 и 9 мая движение будет прекращено по Магазейной улице от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы, а также на участке Пушкинской улицы от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы.
С полуночи до 20:00 автомобили не смогут проехать по Московской улице от Леонтьевской до Оранжерейной улицы, с 11:00 до 12:00 по Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы, а с 12:00 до 14:30 по Октябрьскому бульвару от Конюшенной улицы до Школьной улицы, на участке Школьной улицы от Октябрьского бульвара до Магазейной улицы, и на участке Магазейной улицы от Школьной улицы до Оранжерейной улицы поэтапно по ходу движения участников шествия.
Схему с указанием мест ограждений, временными дорожными знаками и карту объезда в Пушкинском районе можно уточнить здесь.
В Павловске 9 мая с 10:00 до 12:00 движение транспортных средств будет прекращено поэтапно по ходу движения колонны на улице Просвещения от Садовой улицы до дома №12 по Госпитальной улице.
Также будет ограничено движение на Песчаном переулке, Госпитальной улице от Песчаного переулка до Медвежьего переулка, на улице Мичурина от Медвежьего переулка до Березовой улицы (приостановка движения транспортных средств по улице Мичурина не более чем на 15 минут).
Автомобили не смогут проехать и по участку Березовой улицы от улицы Мичурина до Детскосельской улицы (приостановка движения транспортных средств по Березовой улице не более чем на 15 минут), а также по Детскосельской от Березовой улицы до дома №13 на Детскосельской.
Ограничения в Зеленогорске
В Зеленогорске 9 мая движение автотранспорта перекроют с 10:45 до 11:30 по проспекту Ленина от Комсомольской улицы до Церковной улицы и на Церковной улице от проспекта Ленина до Приморского шоссе. С 11:30 до 12:00 ограничат движение по Приморскому шоссе от Церковной улицы до Прибрежной улицы, а с 18:30 до 22:30 нельзя будет проехать по Исполкомской улице от проспекта Ленина до Фабричной улицы и по проспекту Ленина от Приморского шоссе до Церковной улицы.
Ограничения в Колпино
В Колпино 9 мая праздничные мероприятия закроют движение с 11:00 до 14:30 по улице Братьев Радченко от Пролетарской улицы до Павловской улицы. С 14:00 до 16:00 поэтапно по ходу движения колонны участников торжеств перекроют Пролетарскую улицу от улицы Братьев Радченко до Красной улицы; Красную улицу от улицы Ремизова до бульвара Свободы и бульвар Свободы от Соборной улицы до Советского бульвара.
Также с 21:30 до 23:00 перекроют движение по Адмиралтейской улице от улицы Пролетарской до бульвара Свободы; Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы; бульвару Свободы от улицы Соборная до Советского бульвара.
Ограничения в поселке Металлострой
Праздничные мероприятия на День Победы ограничат движение автотранспорта в поселке Металлострой с 21:50 до 22:20 по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до дома №22 и по улице Богайчука от Полевой улицы до дома № 2.
Также 9 мая с 10:40 до 11:10 и с 12:00 до 12:20 перекроют движение на участке нечетной стороны Центральной улицы от дома №12А до Петрозаводского шоссе и участке Петрозаводского шоссе от Центральной улицы до братского кладбища советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.
Кроме того, будет введен запрет парковки с полуночи 8 мая и до 10:40 9 мая по Центральной улице от Петрозаводского шоссе до дома №13 по Центральной улице, и с полуночи 8 мая до 21:50 9 мая по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до дома №22 по Полевой улице и на участке улицы Богайчука от Полевой улицы до дома №2 на улице Богайчука.
Ограничения в Сестрорецке
В Сестрорецке 9 мая с 11:00 до 13:00 ограничат движение транспортных средств на участке улицы Воскова от улицы Мосина до переулка Свободы; на улице Володарского от переулка Свободы до Северного переулка, в Северном переулке, а также на Приморском шоссе в направлении от Заречной дороги к Северному переулку.
Также в Сестрорецке введут запрет парковки с полуночи до 15:00 9 мая по улице братьев Радченко от Пролетарской улицы до Павловской улицы, с полуночи до 23:00 - по Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы, а также по Адмиралтейской улице от Пролетарской улицы до бульвара Свободы.
Схему ограничений и организации объездов в Сестрорецке можно посмотреть здесь.
Ограничения в поселке Песочный
В поселке Песочный 9 мая с 11:30 до 13:30 будет прекращено движение по Советской улице от Октябрьской улицы до Лесной улицы и по Лесной улице от Советской улицы до Краснофлотской улицы.
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