Рожденные ездить бесшумно: Как в России создавали электромобили еще в XIX веке

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 12:27

Российские инженеры начали экспериментировать с электромобилями задолго до появления Tesla. В материале - редкие факты о первых отечественных электрокарах, их технических особенностях и причинах, почему массовое производство так и не стало реальностью. Это важно для понимания современных трендов в автоиндустрии.

Принято считать, что эра электромобилей появились сравнительно недавно, однако в России они появились гораздо раньше. Уже в XIX веке отечественные инженеры активно искали альтернативу двигателям внутреннего сгорания. Их смелые эксперименты не только стремились создать инновационный транспорт, но и заложили основу для развития мирового автомобилестроения.

Отправной точкой можно считать 1834 год, когда физик Борис Якоби создал первый в мире практичный электродвигатель с вращающимся якорем. В отличие от паровых машин с возвратно-поступательным движением, его изобретение открыло путь для создания компактного и эффективного транспорта. Спустя более полувека, в 1889 году, инженер Ипполит Романов представил первый русский электромобиль. На фабрике экипажей Петра Фрезе по его чертежам собрали два прототипа — открытый и закрытый, причем последний имел даже отапливаемый салон, что было настоящей роскошью для того времени.

Технические решения Романова намного опережали зарубежные аналоги. Вертикально расположенные аккумуляторы с тонкими пластинами были легче иностранных, а два независимых двигателя выдавали по 4,4 киловатта каждый. Благодаря этому электромобиль мог проехать до 65 километров на одной зарядке и разгонялся до 39 километров в час. Для сравнения, французский аналог «Жанто» весил почти вдвое больше. Несмотря на техническое совершенство, запустить массовое производство не удалось из-за запрета пожарных, которые посчитали опасной электрификацию.

В 1899 году Романов создает электрический омнибус на 15 пассажиров. С двумя двигателями суммарной мощностью 12 лошадиных сил он мог проезжать около 60 километров. В салоне стояли скамейки вдоль стен, а плавность хода обеспечивали эллиптические рессоры. Уже в 1902 году московская фабрика «Дукс» выпустила 20-местный омнибус на пневматических шинах, предназначенный для перевозки гостей между гостиницами.

В 1935 году был построен первый советский электромобиль на базе ГАЗ-А. Тогда же в лаборатории МЭИ создали аккумуляторный мусоровоз на шасси ЗИС-5. Его 40 аккумуляторов обеспечивали запас хода до 40 километров. В том же году в Киеве появился легковой электромобиль с алюминиевым кузовом и независимой подвеской — настоящий прорыв для 30-х годов.

После войны, в 1948 году под руководством А. С. Резникова были созданы развозные фургоны для почты НАМИ-750 и НАМИ-751, запас хода которых составлял уже до 70 километров. А в 1957 году появился первый советский электробус на базе троллейбуса СВАРЗ, рассчитанный на 70-80 пассажиров, который стал символом технологического прогресса на ВДНХ.

В 1970-х годах эксперименты продолжились на базе серийных автомобилей ВАЗ и УАЗ. Инженеры бились над главной проблемой — снижением энергозатрат, особенно на обогрев салона зимой. В 1974 году создается электромобиль У-131 на базе УАЗ-451 с асинхронным двигателем переменного тока. Четыре года спустя модель УАЗ-451МИ стала единственным советским электрокаром на переменном токе, представленным на выставке в Филадельфии.

К Олимпиаде-80 в Москве рижский автозавод выпустил микроавтобусы РАФ-2910. Они использовались в качестве судейского транспорта и могли проехать 100 километров на одной зарядке при средней скорости 30 километров в час. На некоторые машины даже устанавливали солнечные панели на крыше, пытаясь компенсировать несовершенство аккумуляторов. Однако главная проблема — тяжелые и маломощные батареи — так и осталась нерешенной, и массовое производство электромобилей в Советском Союзе так и не было налажено.

История российских электромобилей — это яркая череда смелых инженерных решений и технических прорывов, которые, увы, столкнулись с непреодолимыми препятствиями. Тем не менее, эти забытые прототипы стали важным фундаментом и источником вдохновения для нового поколения разработчиков, доказывая, что идеи электрического транспорта в России имеют глубокие корни.

Упомянутые марки: ГАЗ, УАЗ, РАФ, Tesla
