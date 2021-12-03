Как в СССР во время Войны танки летать учили
В 1941-м советские военные задумались, как бы помочь партизанам, действующим на оккупированных территориях. Облегчить им жить могла бы бронетехника, только вот, перегнать её к ним было невозможно. Командованию пришла в голову смелая идея: создать бронемашину, которая могла бы перемещаться по воздуху и быстро оказываться в неожиданном для противника месте. В частности, такую технику можно было бы незаметно забрасывать на занятые врагом территории. Проект получил незамысловатое название «Крылья танка». Заниматься его разработкой стало конструкторское бюро Антонова.
Реализовать проект требовалось как можно быстрее, да и ресурсы было ограничены. Были и чисто технические сложности. Приделать к танку крылья было дело нетрудным. Только вот куда ставить двигатель, необходимый для полёта, и как быть с крыльями, которые мешали бы танку действовать на земле?
В конечном итоге решение придумали следующее. На лёгкий (массой менее 6 тонн) танк Т-60 установили деревянный планер, который можно было легко сбросить после приземления. С двигателем ничего придумывать не стали: «танк-планер» нужно было прицепить тросом к обычному самолёту, который, разогнав конструкцию до нужной скорости, отцепил бы её, и дальше танк планировал бы сам. Примечательно, что при приземлении скорость танка должна была быть более 100 км/ч, хотя «максималка» обычного Т-60 составляла 45. Расчёты и испытания показали, что ходовая часть боевой машины такую нагрузку выдерживает.
Испытательный полёт провели в сентябре 1942 года. Пилотом-водителем летающего танка стал лётчик-испытатель С.Н. Анохин. Чудо-планер прицепили к бомбардировщику ТБ-3. Взлёт произошёл успешно, но двигатели самолёта не смогли разогнать конструкцию до нужной скорости и начали перегреваться. Стало ясно, что долететь, а, точнее, «допланировать» до места назначения Т-60 не сможет. Поэтому было принято решение отцепить танк и посадить его на ближайшем гражданском аэродроме.
Посадка прошла успешно и безо всяких проблем. Только вот работники этого аэродрома не имели об этом эксперименте никакого понятия. Можно представить себе реакцию людей, увидевших эту картину.
В серию «Крылья танка» так не пошли. С одной стороны, достаточно мощных самолётов-буксировщиков было слишком мало. С другой – сам Т-60 к тому моменту уже устарел.
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