Завод Aurus изнутри: почему на сборке престижных авто так много женщин?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 15:39

Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты

Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты

Завод Aurus изнутри: почему на сборке престижных авто так много женщин?

Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты

Заглянем за кулисы производства Aurus. Здесь рождаются автомобили для элиты. На заводе царит стерильная чистота. Процесс сборки занимает больше месяца. В нем участвует много женщин. Узнайте все секреты престижной марки.

Заглянем за кулисы производства Aurus. Здесь рождаются автомобили для элиты. На заводе царит стерильная чистота. Процесс сборки занимает больше месяца. В нем участвует много женщин. Узнайте все секреты престижной марки.

В Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане расположен один из самых закрытых для прессы автозаводов страны. Именно здесь создают Aurus - наиболее престижные и технологичные российские автомобили, на которых передвигаются высшие должностные лица, включая президента. Журналисту «Российской газеты» удалось побывать на этом уникальном предприятии и узнать детали производственного процесса.

Серийный выпуск седанов Senat стартовал здесь весной 2021 года, а в конце 2022-го к ним присоединились внедорожники Komendant. Изначально проект опирался на европейских партнеров, но после их ухода в 2022 году компании пришлось оперативно искать замену. Сегодня Aurus активно работает над импортозамещением, привлекая поставщиков из России и дружественных стран. Конвейер не останавливается, а доля отечественных компонентов постоянно растет. В настоящее время в проекте задействовано 167 поставщиков из 33 российских регионов, что позволяет тиражировать передовые технологии и на более массовые сегменты автопрома.

Производственный цикл начинается на мощностях Sollers, где сваривают и окрашивают кузова. Затем они поступают на сборочную линию Aurus. Ее длина составляет 250 метров, и она разделена на 17 постов. Из-за относительно небольших обьемов выпуска на каждом посту выполняется множество различных операций, от отделки до финальной сборки.

Внутри цехов поддерживается чистота, сравнимая с операционной. Сотрудники одеты в специальную форму, напоминающую комбинезоны пилотов «Формулы-1», с российским флагом. Многие работают в белых перчатках, чтобы мгновенно заметить любое загрязнение. Безопасности уделяется первостепенное внимание - даже посетителям выдают полный комплект защиты.

Фото: Aurus

Каждый кузов, попадающий на линию, немедленно покрывают мягкими защитными накладками. К автомобилю прилагается специальный документ - «манифест», где подробно описана вся комплектация. Это помогает мастерам не тратить лишнее время. В отделке используются только премиальные материалы: натуральная кожа высочайшего качества, ценные породы дерева и полированный алюминий.

Хотя многие операции выполняются вручную, уровень роботизации на заводе достаточно высок. Роботы вклеивают стекла - на это уходит всего около шести минут. Всего на предприятии работает 12 роботов. Автоматизированные системы контроля помогают людям: например, специальная программа следит за моментом затяжки каждого болта и не даст перейти к следующей операции, пока предыдущая не будет выполнена идеально.

Ключевой момент сборки - так называемая «свадьба», когда кузов соединяется с шасси и силовым агрегатом. После этого на автомобиль устанавливают топливный бак, выхлопную систему, радиаторы и множество других элементов. На финальных постах машину заправляют всеми техническими жидкостями, монтируют оптику, колеса, бамперы и двери. Затем двигатель запускают в первый раз, после чего автомобиль проходит полную диагностику электроники и отправляется на испытательный трек.

Создание одного автомобиля занимает 32 рабочих дня, причем 12 из них уходит на строжайшую проверку качества. На заводе трудится 295 человек, и что примечательно - 118 из них женщины. Считается, что они более внимательны к деталям и лучше справляются с кропотливой работой. Одна из сотрудниц, Алена Халитова, раньше работала в банке, а теперь проверяет качество готовых машин и очень довольна своей новой профессией и дружным коллективом.

Для клиентов на заводе оборудована специальная VIP-зона, откуда можно наблюдать за сборкой своего будущего автомобиля. Здесь же можно выбрать цвет кузова и материалы для отделки салона. Важный нюанс: в Алабуге собирают машины для коммерческой продажи. Автомобили же для гаража особого назначения, которыми пользуется президент, производятся в Москве силами института НАМИ.

Упомянутые марки: Aurus, Sollers
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус, Соллерс

Похожие материалы Аурус, Соллерс

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ярославль Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться