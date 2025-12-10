Завод Aurus изнутри: почему на сборке престижных авто так много женщин?

10 декабря 2025, 15:39
Как в Татарстане собирают автомобили Aurus для российской элиты
Заглянем за кулисы производства Aurus. Здесь рождаются автомобили для элиты. На заводе царит стерильная чистота. Процесс сборки занимает больше месяца. В нем участвует много женщин. Узнайте все секреты престижной марки.
В Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане расположен один из самых закрытых для прессы автозаводов страны. Именно здесь создают Aurus - наиболее престижные и технологичные российские автомобили, на которых передвигаются высшие должностные лица, включая президента. Журналисту «Российской газеты» удалось побывать на этом уникальном предприятии и узнать детали производственного процесса.
Серийный выпуск седанов Senat стартовал здесь весной 2021 года, а в конце 2022-го к ним присоединились внедорожники Komendant. Изначально проект опирался на европейских партнеров, но после их ухода в 2022 году компании пришлось оперативно искать замену. Сегодня Aurus активно работает над импортозамещением, привлекая поставщиков из России и дружественных стран. Конвейер не останавливается, а доля отечественных компонентов постоянно растет. В настоящее время в проекте задействовано 167 поставщиков из 33 российских регионов, что позволяет тиражировать передовые технологии и на более массовые сегменты автопрома.
Производственный цикл начинается на мощностях Sollers, где сваривают и окрашивают кузова. Затем они поступают на сборочную линию Aurus. Ее длина составляет 250 метров, и она разделена на 17 постов. Из-за относительно небольших обьемов выпуска на каждом посту выполняется множество различных операций, от отделки до финальной сборки.
Внутри цехов поддерживается чистота, сравнимая с операционной. Сотрудники одеты в специальную форму, напоминающую комбинезоны пилотов «Формулы-1», с российским флагом. Многие работают в белых перчатках, чтобы мгновенно заметить любое загрязнение. Безопасности уделяется первостепенное внимание - даже посетителям выдают полный комплект защиты.
Каждый кузов, попадающий на линию, немедленно покрывают мягкими защитными накладками. К автомобилю прилагается специальный документ - «манифест», где подробно описана вся комплектация. Это помогает мастерам не тратить лишнее время. В отделке используются только премиальные материалы: натуральная кожа высочайшего качества, ценные породы дерева и полированный алюминий.
Хотя многие операции выполняются вручную, уровень роботизации на заводе достаточно высок. Роботы вклеивают стекла - на это уходит всего около шести минут. Всего на предприятии работает 12 роботов. Автоматизированные системы контроля помогают людям: например, специальная программа следит за моментом затяжки каждого болта и не даст перейти к следующей операции, пока предыдущая не будет выполнена идеально.
Ключевой момент сборки - так называемая «свадьба», когда кузов соединяется с шасси и силовым агрегатом. После этого на автомобиль устанавливают топливный бак, выхлопную систему, радиаторы и множество других элементов. На финальных постах машину заправляют всеми техническими жидкостями, монтируют оптику, колеса, бамперы и двери. Затем двигатель запускают в первый раз, после чего автомобиль проходит полную диагностику электроники и отправляется на испытательный трек.
Создание одного автомобиля занимает 32 рабочих дня, причем 12 из них уходит на строжайшую проверку качества. На заводе трудится 295 человек, и что примечательно - 118 из них женщины. Считается, что они более внимательны к деталям и лучше справляются с кропотливой работой. Одна из сотрудниц, Алена Халитова, раньше работала в банке, а теперь проверяет качество готовых машин и очень довольна своей новой профессией и дружным коллективом.
Для клиентов на заводе оборудована специальная VIP-зона, откуда можно наблюдать за сборкой своего будущего автомобиля. Здесь же можно выбрать цвет кузова и материалы для отделки салона. Важный нюанс: в Алабуге собирают машины для коммерческой продажи. Автомобили же для гаража особого назначения, которыми пользуется президент, производятся в Москве силами института НАМИ.
Похожие материалы Аурус, Соллерс
10.12.2025, 16:43
Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов
Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.Читать далее
10.12.2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?Читать далее
10.12.2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.Читать далее
10.12.2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.Читать далее
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
