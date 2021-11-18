Как в Воронеже Тойоту переделали в новый автомобиль Илона Маска
Строительство копии Tesla Cybertruck воронежские мастера начали в декабре 2019 года. Идея создать такой автомобиль родилась у техноблогера Wylsacom. Ролик об автомобиле можно найти на YouTube-канале Валентина Петухова. Проект доверили воронежской команде механика Станислава Петракеева, а за основу взяли Toyota Tundra.
Как утверждают создали воронежской версии Cybertruck, автомобиль по габаритам максимально приближен к оригиналу. Чтобы создать автомобиль потребовалось около 3 млн рублей, при этом 1 млн рублей ушел на покупку Toyota. В планах также замена дизельного мотора на электрический.
«Теперь, когда машина в Москве, сделаем колпаки, салон, проставки, лифт, камеры. Еще всякого по мелочи. И электрификация», — написал Петухов в Instagram о планах на 2022 год. Как утверждает блогер, автомобиль будет разгоняться до первой сотни за 2,1 секунды.
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