22 сентября 2021, 18:17
Как вам уникальные двухсекционные двери BMW X7?
Компания BMW запатентовала революционную конструкцию дверей. Они могут появиться на будущих BMW X8 и XM или, если верить слухам, даже на рестайлинговом флагманском кроссовере BMW X7.
Дарья Климова Фото: carbuzz.com
Изображение загружается
Фото: carbuzz.com
Изображение загружается
Фото: carbuzz.com
Изображение загружается
Фото: carbuzz.com
Изображение загружается
Фото: carbuzz.com
Ранее мы писали
В этом году на автомобильной выставке IAA Mobility в Мюнхене много необычных и удивительных автомобилей. Один ...Читать далее
Среди новых патентных заявок также есть указание на ряд сидений, развернутый против хода. Это может свидетельствовать о планах BMW выпустить лимузин, который бы конкурировал с Mercedes-Maybach GLS. Второй ряд сидений в нем будет обращен лицом к третьему. Для такой компоновки салона новые двухсекционные двери были бы очень уместны.
Упомянутые модели: BMW X7 (от 7 020 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 650 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 7 300 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 10 307 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 10 337 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 7 449 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 7 149 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 10 999 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 8 300 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 7 391 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 6 700 000 РBMW X7 2019 в Москве
Новости по теме
ТОП-10 самых роскошных и дорогих кроссоверов
04.08.2021, 14:22
Фотошпионы заметили на тестах кроссовер BMW X7 2022 модельного года
29.11.2020, 01:06
Проблемы с подвеской заподозрили в России еще у 56 автомобилей BMW
26.11.2020, 14:28
В России отзывают кроссоверы BMW из-за проблем с подвеской
25.11.2020, 00:01
BMW обновила цены в России
24.07.2020, 10:08
Новости по теме
ТОП-10 самых роскошных и дорогих кроссоверов
04.08.2021, 14:22
Фотошпионы заметили на тестах кроссовер BMW X7 2022 модельного года
29.11.2020, 01:06
Проблемы с подвеской заподозрили в России еще у 56 автомобилей BMW
26.11.2020, 14:28
В России отзывают кроссоверы BMW из-за проблем с подвеской
25.11.2020, 00:01
BMW обновила цены в России
24.07.2020, 10:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа BMW X7
Купить BMW X7 2019 в Москве
7 040 060 Р
Купить BMW X7 2020 в Москве
7 348 000 Р
Купить BMW X7 2019 в Москве
9 176 000 Р
Купить BMW X7 2020 в Москве
8 200 000 Р
Купить BMW X7 2020 в Москве
7 000 000 Р
Купить BMW X7 2019 в Москве
8 799 000 Р
Купить BMW X7 2019 в Москве
7 045 000 Р
Купить BMW X7 2019 в Москве
6 880 000 Р
Купить BMW X7 2020 в Москве
7 050 000 Р
Купить BMW X7 2020 в Москве
7 070 000 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
11 497 000 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
12 442 200 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
7 604 000 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
13 411 500 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
12 580 300 Р
Купить BMW X7 2021 в Москве
12 223 400 Р
Купить BMW X7 2021 в МосквеОбъявления о продаже BMW X7
12 510 800 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин