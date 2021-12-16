16 декабря 2021, 17:06
Как вам злой внедорожник BMW без огромных ноздрей?
Вплоть до появления в 1999 году первого кроссовера BMW X5 никто и представить не мог, что производитель премиальных мощных автомобилей осмелится свернуть с проторенной дороги. Сейчас же SUV-линейка BMW расширилась до 8 кроссоверов, не считая «заряженных» М-версий.
Дарья Климова Фото: instagram.com/moaoun_moaoun
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Независимый дизайнер, скрывающийся под псевдонимом moaoun, решил пойти еще дальше и нарисовал брутальный внедорожник BMW в духе экстремальный броневиков Rezvani. Автомобиль получил внушительный угловатый кузов, прищуренные фары и огромные колеса. При этом он сохранил ДНК баварской марки в виде фирменной радиаторной решетки, которая к удовольствию многих поклонников BMW вернулась к разумным размерам.
Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
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