Вариатор уже не эксперимент: почему его боятся до сих пор и сколько он реально проходит

Как вариаторы изменили рынок: от первых неудач до современных технологий

Вариаторы давно перестали быть экзотикой: их ставят на массовые модели, а производители обещают экономию и плавность хода. Но действительно ли современные CVT избавились от детских болезней и стоит ли их бояться? Разбираемся, почему тема снова актуальна.

Вариаторные трансмиссии когда-то считались техническим экспериментом, но сегодня они уверенно заняли место в массовом автопроме. Интерес к ним не случаен: производители обещают экономию топлива, плавность движения и низкую стоимость обслуживания. Однако у многих водителей по-прежнему возникают вопросы по поводу надёжности и особенностей эксплуатации таких коробок.

Первые попытки внедрить вариатор в серийные автомобили относятся к середине прошлого века. Голландский DAF 600, дебютировавший в 1959 году, стал первой моделью с трансмиссией Variomatic. Несмотря на коммерческий успех, машина не получила восторженных отзывов: водители жаловались на медлительность и непривычное поведение коробки, а сама конструкция была слишком громоздкой для своего времени.

Позже эстафету подхватили шведы из Volvo, а затем и японские производители. Вариаторы быстро стали популярными в Японии среди компактных моделей, где ценятся экономичность и простота. Немецкие бренды тоже экспериментировали: Audi устанавливала Multitronic на некоторые модели, но впоследствии отказалась от этой идеи. Зато японцы не сдались – Nissan, Mitsubishi, Subaru, Toyota и Infiniti продолжают активно использовать бесступенчатые коробки передач, причём современные версии способны справляться даже с мощными турбомоторами. Например, вариаторы Infiniti и Subaru выдерживают крутящий момент до 350 Нм, а трансмиссия Lineartronic устанавливается даже на спортивный седан WRX.

Главное преимущество вариатора — возможность плавно изменять передаточное отношение, что позволяет максимально эффективно использовать потенциал двигателя. Это не только делает езду более комфортной, но и потенциально снижает расход топлива. Кроме того, современные вариаторы стали компактнее и легче, а массовое производство снизило их стоимость. Экономическая выгода очевидна: автоконцерны получают возможность предлагать более доступные автомобили с автоматической коробкой передач.

Однако миф о ненадёжности вариаторов жив до сих пор. Действительно, по сравнению с классическими автоматами, у первых вариаторов были проблемы с конструкцией. Но в последние годы ситуация серьёзно изменилась: резиновые ремни уступили место металлическим или даже цепям, появились гидротрансформаторы, которые смягчают рывки при старте, а также радиаторы охлаждения для борьбы с перегревом. Всё это заметно увеличило ресурс коробки.

Чтобы продлить срок службы вариатора, достаточно соблюдать простые правила: избегать резких стартов, не злоупотреблять движением по бездорожью и пробуксовкой, а также менять трансмиссионное масло каждые 60–90 тысяч километров. Эти рекомендации актуальны для любой автоматической коробки, но для вариатора они особенно важны.

Многих пугает специфическое поведение вариатора: при интенсивном разгоне двигатель долго держит высокие обороты, что создаёт ощущение «троллейбусного» разгона и снижает акустический комфорт. Но современные вариаторы научились имитировать переключения, и опытные водители порой не отличают их от классических автоматов. В стандартных условиях вариатор обеспечивает плавность и отсутствие рывков, что делает поездку приятнее.

С ростом числа автомобилей с вариаторами на вторичном рынке сервисные станции накопили большой опыт их обслуживания и ремонта. Поэтому опасения по поводу сложности эксплуатации постепенно уходят в прошлое. Если вы предпочитаете спокойную езду и цените комфорт, современные вариаторы могут стать хорошим выбором.