«Бронтокар»: Электромобиль, который построил ВАЗ, но остался не востребованным

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 06:10

Эра экспериментов: как на ВАЗе создавали электромобиль «Бронтокар»

Эра экспериментов: как на ВАЗе создавали электромобиль «Бронтокар»

«Бронтокар»: Электромобиль, который построил ВАЗ, но остался не востребованным

Эра экспериментов: как на ВАЗе создавали электромобиль «Бронтокар»

В 90-х ВАЗ экспериментировал с электротранспортом, создавая уникальные прототипы для заводских нужд. Один из них - «Бронтокар» - мог изменить подход к логистике, но столкнулся с неожиданными трудностями. Почему проект не получил продолжения - в нашем материале.

В 90-х ВАЗ экспериментировал с электротранспортом, создавая уникальные прототипы для заводских нужд. Один из них - «Бронтокар» - мог изменить подход к логистике, но столкнулся с неожиданными трудностями. Почему проект не получил продолжения - в нашем материале.

История «Бронтокара» — это не просто забытый эпизод из жизни Волжского автозавода, а пример того, как даже в непростые времена российская инженерная мысль искала новый путь. В середине 90-х, когда ВАЗ еще не называли «АвтоВАЗом», завод переживал не лучшие времена: постоянные проблемы с комплектующими, криминал на конвейере. Однако в Научно-техническом центре кипела работа: инженеры искали свежие решения, экспериментировали с альтернативными силовыми установками и даже строили электромобили, опережая время.

После успеха «Оки-Электро» на международных соревнованиях появилась идея мелкосерийного производства, но рынок оказался не готов. Тогда на базе электропривода от «Оки-Электро» решили создать гольфмобили — двух- и четырехместные, а также грузовой вариант. Однако и эти машины не нашли спроса: даже московский гольф-клуб отказался от них из-за недоработок.

Поворотным моментом стала задача заводских нужд: требовалось создать развозной грузовичок, который мог бы заменить шумные тракторы и мотороллеры внутри цехов. Проект возглавил Сергей Ивлев, а дизайн доверили Михаилу Маркиеву. Оказалось, что просто уменьшить гольф-кар не получится — пришлось полностью переработать компоновку. Работы велись почти подпольно, без участия официального дизайн-центра, и лишь немногие руководители знали о проекте.

Так появился «Бронтокар» — официально «Лада-10031». К марту 2001 года был готов первый образец, который сразу же отправили на Московский автосалон. Там машина неожиданно получила диплом за лучший дизайн в номинации «Экспромт», что стало приятным признанием для небольшой команды энтузиастов.

В 2002 году «Бронтокар» удостоился награды НАМИ за экологичность. Было построено несколько вариантов с разными электроприводами, но дальше опытных образцов дело не пошло. Причины были банальны: техническая сложность, отсутствие комплектующих и, главное, неготовность рынка к подобной технике. Тем не менее, проект не забросили. В 2003 году машина вновь появилась на автосалоне, один из экземпляров даже побывал в Швейцарии. В 2006 году «Бронтокар» модернизировали для перевозки инвалидов-колясочников и отправили в Альпы — редкий случай, когда российская разработка нашла применение за рубежом.

После «Бронтокара» команда попробовала создать новый гольфкар «Майт», но быстро свернули производство. В 2010 году обсуждался проект шестиместного электромобиля для нужд завода, однако из-за высокой стоимости от него отказались. К 2012 году фирма «Бронто» прекратила самостоятельное существование, войдя в состав «ВИС-Авто».

Сегодня история «Бронтокара» — это напоминание о том, что даже в сложные годы российские инженеры не боялись экспериментировать. Проект остался в памяти участников и на страницах книги Сергея Самойлова: грузовичок так и не стал массовым, но оставил заметный след в истории отечественного электротранспорта.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Брянск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться