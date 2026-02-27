«Бронтокар»: Электромобиль, который построил ВАЗ, но остался не востребованным

27 февраля 2026, 06:10
Эра экспериментов: как на ВАЗе создавали электромобиль «Бронтокар»
Эра экспериментов: как на ВАЗе создавали электромобиль «Бронтокар»
В 90-х ВАЗ экспериментировал с электротранспортом, создавая уникальные прототипы для заводских нужд. Один из них - «Бронтокар» - мог изменить подход к логистике, но столкнулся с неожиданными трудностями. Почему проект не получил продолжения - в нашем материале.
История «Бронтокара» — это не просто забытый эпизод из жизни Волжского автозавода, а пример того, как даже в непростые времена российская инженерная мысль искала новый путь. В середине 90-х, когда ВАЗ еще не называли «АвтоВАЗом», завод переживал не лучшие времена: постоянные проблемы с комплектующими, криминал на конвейере. Однако в Научно-техническом центре кипела работа: инженеры искали свежие решения, экспериментировали с альтернативными силовыми установками и даже строили электромобили, опережая время.
После успеха «Оки-Электро» на международных соревнованиях появилась идея мелкосерийного производства, но рынок оказался не готов. Тогда на базе электропривода от «Оки-Электро» решили создать гольфмобили — двух- и четырехместные, а также грузовой вариант. Однако и эти машины не нашли спроса: даже московский гольф-клуб отказался от них из-за недоработок.
Поворотным моментом стала задача заводских нужд: требовалось создать развозной грузовичок, который мог бы заменить шумные тракторы и мотороллеры внутри цехов. Проект возглавил Сергей Ивлев, а дизайн доверили Михаилу Маркиеву. Оказалось, что просто уменьшить гольф-кар не получится — пришлось полностью переработать компоновку. Работы велись почти подпольно, без участия официального дизайн-центра, и лишь немногие руководители знали о проекте.
Так появился «Бронтокар» — официально «Лада-10031». К марту 2001 года был готов первый образец, который сразу же отправили на Московский автосалон. Там машина неожиданно получила диплом за лучший дизайн в номинации «Экспромт», что стало приятным признанием для небольшой команды энтузиастов.
В 2002 году «Бронтокар» удостоился награды НАМИ за экологичность. Было построено несколько вариантов с разными электроприводами, но дальше опытных образцов дело не пошло. Причины были банальны: техническая сложность, отсутствие комплектующих и, главное, неготовность рынка к подобной технике. Тем не менее, проект не забросили. В 2003 году машина вновь появилась на автосалоне, один из экземпляров даже побывал в Швейцарии. В 2006 году «Бронтокар» модернизировали для перевозки инвалидов-колясочников и отправили в Альпы — редкий случай, когда российская разработка нашла применение за рубежом.
После «Бронтокара» команда попробовала создать новый гольфкар «Майт», но быстро свернули производство. В 2010 году обсуждался проект шестиместного электромобиля для нужд завода, однако из-за высокой стоимости от него отказались. К 2012 году фирма «Бронто» прекратила самостоятельное существование, войдя в состав «ВИС-Авто».
Сегодня история «Бронтокара» — это напоминание о том, что даже в сложные годы российские инженеры не боялись экспериментировать. Проект остался в памяти участников и на страницах книги Сергея Самойлова: грузовичок так и не стал массовым, но оставил заметный след в истории отечественного электротранспорта.
