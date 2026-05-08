Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 16:41

Как ВАЗ-212140 стал городским автомобилем с элементами премиального тюнинга

Владелец ВАЗ-212140 поставил диски Hamann больше, чем на «Гелендвагене», и вот что из этого вышло

Владелец ВАЗ-212140 2005 года решил полностью изменить внешний вид и комфорт своего внедорожника, чтобы сделать его более подходящим для городской среды. В центре внимания - нестандартные колеса и доработки, которые выделяют машину среди других. Почему такие изменения актуальны именно сейчас - в нашем материале.

В последние годы интерес к индивидуализации автомобилей заметно вырос. Даже такие утилитарные модели, как ВАЗ-212140, становятся объектом смелых экспериментов.

Владелец этой «Нивы» 2005 года выпуска решил не ограничиваться стандартными решениями и превратил свой внедорожник в нечто совершенно новое для городских улиц.

Главное, что сразу бросается в глаза, — это колёса Hamann диаметром 22 дюйма и шириной 10 дюймов. Подобные размеры чаще встречаются на премиальных внедорожниках, и даже владельцы «Гелендвагена» не всегда решаются на такой шаг. Однако на «Ниве» эти колёса выглядят неожиданно гармонично, подчёркивая индивидуальность машины и её новый статус.

Шины установлены с профилем 275/30 спереди и 295/30 сзади, что делает общий диаметр колеса практически равным размеру диска. Для установки таких массивных колёс пришлось серьёзно доработать колёсные арки, что добавило автомобилю агрессивности и современного вида. Подобные изменения не только выделяют машину в потоке, но и требуют особого подхода к эксплуатации в условиях города.

Преобразование «Нивы» — это не просто попытка сделать автомобиль красивее. Это отражение нового тренда, когда даже классические модели получают вторую жизнь благодаря смелым решениям владельцев. В условиях мегаполиса, где комфорт и внешний вид становятся всё более важными, такие проекты находят своих поклонников и задают новые стандарты для отечественного автотюнинга.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Похожие материалы Лада

