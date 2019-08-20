Как великая сила кино раскрутила бренд «замок Дракулы»
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Фото из открытых источников
Широкой мировой общественности замок известен под туристическим жаргоном «замок Дракулы». И именно с этого момента начинается все самое интересное…
Если румыну скажешь: «Влад Цепеш», у него не будет ассоциации с клыкастым вурдалаком, как о том подумаем мы с вами. Годы жизни Цепеша - 1431-1476 г.г. Это время Жанны Д`Арк. Он жил и правил в Валахии, а не в Трансильвании, как о том говорится в книге и кино. Валахия, Молдова и Трансильвания – это три княжества, которые в ту пору занимали эти земли. От нынешнего замка до румынской Молдовы – порядка 100 км. Цепеш Дракула правил южной провинцией Валахии, Дунайской.
В историю Цепеш вошел как сильный, организованный и, наверное, жестокий человек. Не понаслышке знал турок, в свое время учил их стратегию и историю, манеру боя. За свою не самую длинную жизнь правил 3 раза. Первый раз всего один год, второй раз 6 лет, и это самый длинный период. Правил жестко, недаром соседи стали распускать сплетни о, якобы, его жестокости (на кол сажал и т.п.).
По прозвищу «Дракон»
1890-е годы: в Европе царствует мода на готические романы. Ирландский романист и автор коротких рассказов Брэм Стокер пишет роман «Дракула». О Трансильвании он, как и многие европейцы, практически ничего не слышал, а узнал о ней от одного знакомого венгерского профессора в Лондоне. На тот момент Трансильвания входила в состав Венгерского королевства (так было до 1918 года).
Поскольку Трансильвания ассоциировалась у прогрессивных европейцев с диким краем, Стокер решил использовать ее в своем готическом романе, заселить туда вампира. Как мы уже сказали, Дракулы (исторический и литературный) очень разные. У одного в 15 веке Дракула – прозвище, как у Ивана IV – «Грозный», а в романе Стокера Дракула – имя графа, так сказать, вне румынской истории. Дракула, «черт»… Еще отец Влада Цепеша получил это прозвище, оно происходит от слова «дракон». Объясняется просто: папа был рьяным защитником христианства, и за свое усердие получил в Нюрнберге орден Дракона – аккурат в тот год, когда родился Влад Цепеш.
В 1970-х годах глава социалистической Румынии Николае Чаушеску подписал контракты с Западом по поводу активного приезда туристов из капиталистических стран. И турпоток был направлен, естественно, к замку Бран.
Закрутилось, завертелось…
Согласно роману Стокера, замок должен был находиться на расстоянии более 300 км от нынешнего, настоящего замка, то есть на границе Буковины и северной Трансильвании. Там его искали, но не нашли, а обнаружили замок тут, на скале, как и все похожие замки. Он готический, суровый, лабиринтовый внутри. Решили назвать его «замком Дракулы». И в 1970-80-х годах все, как говорится, завертелось…
Контроль «за поляной»
История замка Бран берет свое начало в 1366 году. Название происходит от одноименной деревни. А она, в свою очередь, получила от древнеславянского слова «брана» - ворота. Все закономерно: в этом месте как раз граница Валахии и Трансильвании. Когда в эти края начали стучаться турки, сразу был построен замок, естественно, для солдат. Плюс во внимание принималась другая функция - бить тревогу, то есть как контроль «за поляной». Здесь издавна проходила торговая дорога, было удобно переправляться в Карпаты. На территории замка активно действовала таможня – 3% оставалось непосредственно замку.
Дракула родился через 70 лет после основания замка. Скала, на которой построили замок - 60 метров высотой. Изначально замок был не в 4 современных этажа, а одноэтажный, как самая настоящая крепость. Внутри был колодец, а из колодца пробили тоннель с потайным выходом из замка. В XX туристическом веке его банально превратили в лифт.
С 2009 года замок Бран – частная собственность. Его владелец – известный архитектор, который бывает здесь лишь краткосрочными наездами. Согласно экспертной оценке, стоимость замка – 25 млн евро, однако если его ассоциировать с Дракулой, то при продаже можно рассчитывать на более кругленькую сумму – порядка 130 млн евро. Зимой помещения замка не отапливаются, то есть внутри холодный. Нет, впрочем, и никакой роскоши оформления, весь блеск достался другому замку - в Пелеше (лифты, пылесосы и пр,. появившиеся еще в начале XX века). Но это, как говорится, совсем другая история…
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