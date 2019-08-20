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20 августа 2019, 19:04

Как великая сила кино раскрутила бренд «замок Дракулы»

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Фото из открытых источников
Замок Бран. Созвучие этих двух слов рядовому обывателю мало о чем говорит. Как и многие ему подобные, он был построен в далеком Средневековье в качестве оборонительного сооружения. Расположен в одноимённом городке среди холмов центральной Румынии, на границе Трансильвании и Мунтении.
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

Фото из открытых источников

Широкой мировой общественности замок известен под туристическим жаргоном «замок Дракулы». И именно с этого момента начинается все самое интересное…

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Кто в теме, тому объяснять не надо, что Дракула – двойной образ: исторический и мифический (литературный). Исторический Дракула – это реальный человек XV века по имени Влад Цепеш. Фантастический – конец XIX века – начало XX столетия, когда вышли небезызвестные роман Брэм Стокера и фильм (1922 год).

Если румыну скажешь: «Влад Цепеш», у него не будет ассоциации с клыкастым вурдалаком, как о том подумаем мы с вами. Годы жизни Цепеша - 1431-1476 г.г. Это время Жанны Д`Арк. Он жил и правил в Валахии, а не в Трансильвании, как о том говорится в книге и кино. Валахия, Молдова и Трансильвания – это три княжества, которые в ту пору занимали эти земли. От нынешнего замка до румынской Молдовы – порядка 100 км. Цепеш Дракула правил южной провинцией Валахии, Дунайской.

В историю Цепеш вошел как сильный, организованный и, наверное, жестокий человек. Не понаслышке знал турок, в свое время учил их стратегию и историю, манеру боя. За свою не самую длинную жизнь правил 3 раза. Первый раз всего один год, второй раз 6 лет, и это самый длинный период. Правил жестко, недаром соседи стали распускать сплетни о, якобы, его жестокости (на кол сажал и т.п.).

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

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Сегодня мы отправимся в окрестности Старицы, чтобы удивить себя и вас. В нескольких километрах от старинного ...
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При этом во второй срок Цепеш защитил и свой край, и соседние земли от притязаний турок, тем самым сохранив христианство. До сих пор в Румынии не встретишь мечети, чего не скажешь о соседних балканских странах. Поэтому для румын Цепеш – прежде всего, символ порядка.

По прозвищу «Дракон»

1890-е годы: в Европе царствует мода на готические романы. Ирландский романист и автор коротких рассказов Брэм Стокер пишет роман «Дракула». О Трансильвании он, как и многие европейцы, практически ничего не слышал, а узнал о ней от одного знакомого венгерского профессора в Лондоне. На тот момент Трансильвания входила в состав Венгерского королевства (так было до 1918 года).

Поскольку Трансильвания ассоциировалась у прогрессивных европейцев с диким краем, Стокер решил использовать ее в своем готическом романе, заселить туда вампира. Как мы уже сказали, Дракулы (исторический и литературный) очень разные.  У одного в 15 веке Дракула – прозвище, как у Ивана IV – «Грозный», а в романе Стокера Дракула – имя графа, так сказать, вне румынской истории. Дракула, «черт»… Еще отец Влада Цепеша получил это прозвище, оно происходит от слова «дракон». Объясняется просто: папа был рьяным защитником христианства, и за свое усердие получил в Нюрнберге орден Дракона – аккурат в тот год, когда родился Влад Цепеш.

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

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Первый фильм про графа Дракулу снят немецким режиссером. Стокер к тому времени уже отошел в мир иной, кстати, не познав большой славы за свой роман. На сегодняшний день снято 250 художественных фильмов про Дракулу и более 1000 документальных. На 2 месте по популярности - фильмы про Шерлока Холмса. Киноиндустрия второй половины XX века превращает Дракулу в крайне популярного персонажа.

В 1970-х годах глава социалистической Румынии Николае Чаушеску подписал контракты с Западом по поводу активного приезда туристов из капиталистических стран. И турпоток был направлен, естественно, к замку Бран. 

Закрутилось, завертелось…

Согласно роману Стокера, замок должен был находиться на расстоянии более 300 км от нынешнего, настоящего замка, то есть на границе Буковины и северной Трансильвании. Там его искали, но не нашли, а обнаружили замок тут, на скале, как и все похожие замки. Он готический, суровый, лабиринтовый внутри. Решили назвать его «замком Дракулы». И в 1970-80-х годах все, как говорится, завертелось…

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

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Интересно, что дело закрутили не столько румыны, сколько европейцы. Сегодня это самый посещаемый замок Румынии, с самым дорогим входным билетом. В 2018 году его посетило 7 млн человек, в этом ожидают не менее 8 млн. Секрет успеха прост: люди планеты любят мистику и фантастику, и замок Дракулы сполна отвечает этим чаяниям. Без Дракулы, Шерлока Холмса, снежного человека и Деда Мороза, согласитесь, было бы скучно…

Контроль «за поляной»

История замка Бран берет свое начало в 1366 году. Название происходит от одноименной деревни. А она, в свою очередь, получила от древнеславянского слова «брана» - ворота. Все закономерно: в этом месте как раз граница Валахии и Трансильвании. Когда в эти края начали стучаться турки, сразу был построен замок, естественно, для солдат. Плюс во внимание принималась другая функция - бить тревогу, то есть как контроль «за поляной». Здесь издавна проходила торговая дорога, было удобно переправляться в Карпаты. На территории замка активно действовала таможня – 3% оставалось непосредственно замку.

Дракула родился через 70 лет после основания замка. Скала, на которой построили замок - 60 метров высотой. Изначально замок был не в 4 современных этажа, а одноэтажный, как самая настоящая крепость. Внутри был колодец, а из колодца пробили тоннель с потайным выходом из замка. В XX туристическом веке его банально превратили в лифт.

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы

 

Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Как великая сила кино раскрутила бренд замок Дракулы
Нынешний вид замка точь-в-точь как в 80-е годы XIX века, когда он начал зарастать. Ведь изначально была вырублена вся растительность - дабы никто не пробрался по дороге и вблизи нее. Замок строили на гарнизон из 30 солдат. Управлял ими полковой священник, он же выполнял функции судьи. Замок никогда не был захвачен, лишь однажды он горел из-за удара молнии, тогда взорвалась пороховая башня. До XVII века единственной возможностью попасть внутрь замка служил поднимающийся мост. В XIX веке на соседнем склоне была прокопана дорога, по которой и сегодня туристы попадают внутрь строения.

С 2009 года замок Бран – частная собственность. Его владелец – известный архитектор, который бывает здесь лишь краткосрочными наездами. Согласно экспертной оценке, стоимость замка – 25 млн евро, однако если его ассоциировать с Дракулой, то при продаже можно рассчитывать на более кругленькую сумму – порядка 130 млн евро. Зимой помещения замка не отапливаются, то есть внутри холодный. Нет, впрочем, и никакой роскоши оформления, весь блеск достался другому замку - в Пелеше (лифты, пылесосы и пр,. появившиеся еще в начале XX века). Но это, как говорится, совсем другая история…


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Как великая сила кино раскрутила бренд «замок Дракулы»
Широкой мировой общественности замок известен под туристическим жаргоном «замок Дракулы». И именно с этого момента начинается все самое интересное…{{material_125569}} Кто в теме, тому объяснять не надо, что Дракула – двойной образ: исторический и мифический (литературный). Исторический Дракула – это реальный человек XV века по имени Влад Цепеш. Фантастический – конец XIX века – начало XX столетия, когда вышли небезызвестные роман Брэм Стокера и фильм (1922 год).Если румыну скажешь: «Влад Цепеш», у него не будет ассоциации с клыкастым вурдалаком, как о том подумаем мы с вами. Годы жизни Цепеша - 1431-1476 г.г. Это время Жанны Д`Арк. Он жил и правил в Валахии, а не в Трансильвании, как о том говорится в книге и кино. Валахия, Молдова и Трансильвания – это три княжества, которые в ту пору занимали эти земли. От нынешнего замка до румынской Молдовы – порядка 100 км. Цепеш Дракула правил южной провинцией Валахии, Дунайской. В историю Цепеш вошел как сильный, организованный и, наверное, жестокий человек. Не понаслышке знал турок, в свое время учил их стратегию и историю, манеру боя. За свою не самую длинную жизнь правил 3 раза. Первый раз всего один год, второй раз 6 лет, и это самый длинный период. Правил жестко, недаром соседи стали распускать сплетни о, якобы, его жестокости (на кол сажал и т.п.). {{gallery_1599}} {{material_126656}} При этом во второй срок Цепеш защитил и свой край, и соседние земли от притязаний турок, тем самым сохранив христианство. До сих пор в Румынии не встретишь мечети, чего не скажешь о соседних балканских странах. Поэтому для румын Цепеш – прежде всего, символ порядка. По прозвищу «Дракон»1890-е годы: в Европе царствует мода на готические романы. Ирландский романист и автор коротких рассказов Брэм Стокер пишет роман «Дракула». О Трансильвании он, как и многие европейцы, практически ничего не слышал, а узнал о ней от одного знакомого венгерского профессора в Лондоне. На тот момент Трансильвания входила в состав Венгерского королевства (так было до 1918 года). Поскольку Трансильвания ассоциировалась у прогрессивных европейцев с диким краем, Стокер решил использовать ее в своем готическом романе, заселить туда вампира. Как мы уже сказали, Дракулы (исторический и литературный) очень разные.  У одного в 15 веке Дракула – прозвище, как у Ивана IV – «Грозный», а в романе Стокера Дракула – имя графа, так сказать, вне румынской истории. Дракула, «черт»… Еще отец Влада Цепеша получил это прозвище, оно происходит от слова «дракон». Объясняется просто: папа был рьяным защитником христианства, и за свое усердие получил в Нюрнберге орден Дракона – аккурат в тот год, когда родился Влад Цепеш.{{gallery_1600}} {{material_125665}} Первый фильм про графа Дракулу снят немецким режиссером. Стокер к тому времени уже отошел в мир иной, кстати, не познав большой славы за свой роман. На сегодняшний день снято 250 художественных фильмов про Дракулу и более 1000 документальных. На 2 месте по популярности - фильмы про Шерлока Холмса. Киноиндустрия второй половины XX века превращает Дракулу в крайне популярного персонажа. В 1970-х годах глава социалистической Румынии Николае Чаушеску подписал контракты с Западом по поводу активного приезда туристов из капиталистических стран. И турпоток был направлен, естественно, к замку Бран.  Закрутилось, завертелось…Согласно роману Стокера, замок должен был находиться на расстоянии более 300 км от нынешнего, настоящего замка, то есть на границе Буковины и северной Трансильвании. Там его искали, но не нашли, а обнаружили замок тут, на скале, как и все похожие замки. Он готический, суровый, лабиринтовый внутри. Решили назвать его «замком Дракулы». И в 1970-80-х годах все, как говорится, завертелось… {{gallery_1601}} {{material_125514}} Интересно, что дело закрутили не столько румыны, сколько европейцы. Сегодня это самый посещаемый замок Румынии, с самым дорогим входным билетом. В 2018 году его посетило 7 млн человек, в этом ожидают не менее 8 млн. Секрет успеха прост: люди планеты любят мистику и фантастику, и замок Дракулы сполна отвечает этим чаяниям. Без Дракулы, Шерлока Холмса, снежного человека и Деда Мороза, согласитесь, было бы скучно…Контроль «за поляной» История замка Бран берет свое начало в 1366 году. Название происходит от одноименной деревни. А она, в свою очередь, получила от древнеславянского слова «брана» - ворота. Все закономерно: в этом месте как раз граница Валахии и Трансильвании. Когда в эти края начали стучаться турки, сразу был построен замок, естественно, для солдат. Плюс во внимание принималась другая функция - бить тревогу, то есть как контроль «за поляной». Здесь издавна проходила торговая дорога, было удобно переправляться в Карпаты. На территории замка активно действовала таможня – 3% оставалось непосредственно замку.Дракула родился через 70 лет после основания замка. Скала, на которой построили замок - 60 метров высотой. Изначально замок был не в 4 современных этажа, а одноэтажный, как самая настоящая крепость. Внутри был колодец, а из колодца пробили тоннель с потайным выходом из замка. В XX туристическом веке его банально превратили в лифт.{{gallery_1602}} Нынешний вид замка точь-в-точь как в 80-е годы XIX века, когда он начал зарастать. Ведь изначально была вырублена вся растительность - дабы никто не пробрался по дороге и вблизи нее. Замок строили на гарнизон из 30 солдат. Управлял ими полковой священник, он же выполнял функции судьи. Замок никогда не был захвачен, лишь однажды он горел из-за удара молнии, тогда взорвалась пороховая башня. До XVII века единственной возможностью попасть внутрь замка служил поднимающийся мост. В XIX веке на соседнем склоне была прокопана дорога, по которой и сегодня туристы попадают внутрь строения. С 2009 года замок Бран – частная собственность. Его владелец – известный архитектор, который бывает здесь лишь краткосрочными наездами. Согласно экспертной оценке, стоимость замка – 25 млн евро, однако если его ассоциировать с Дракулой, то при продаже можно рассчитывать на более кругленькую сумму – порядка 130 млн евро. Зимой помещения замка не отапливаются, то есть внутри холодный. Нет, впрочем, и никакой роскоши оформления, весь блеск достался другому замку - в Пелеше (лифты, пылесосы и пр,. появившиеся еще в начале XX века). Но это, как говорится, совсем другая история…
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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