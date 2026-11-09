Выпускали по 2000 тягачей в год: что на самом деле случилось с легендарной Rába

9 ноября 2026, 23:46
Их знали все дальнобойщики Союза: вспоминаем легендарные венгерские тягачи Rába, которые собирали как конструктор
Их знали все дальнобойщики Союза: вспоминаем легендарные венгерские тягачи Rába, которые собирали как конструктор
Rába выпускала грузовики с кабинами MAN и DAF, но ключевые агрегаты во многом оставались венгерскими. Лицензии помогли быстро освоить тяжелую технику, а смена поставщиков отражала экономику производства. История этой стратегии особенно заметна на фоне упадка 1990-х.
За четыре года в начале 1990-х Rába выпустила лишь несколько десятков грузовиков с кабиной MAN F90. К тому времени спад спроса на прежних восточноевропейских рынках уже ударил по производству, а западные марки продвигали там собственную технику. Кабина сама по себе проблему не решала.
Как пишет ABW.by, раньше Rába удавалось собирать конкурентоспособные машины, не разрабатывая каждый узел самостоятельно. Компания использовала собственные рамы и мосты, сочетая их с лицензированными или закупными двигателями, коробками передач и кабинами. В 1967 году предприятие получило от западногерманской MAN лицензию на дизели семейств D21/D2156 рабочим объемом около 10,3-10,7 л. Серийный выпуск начался в Венгрии в 1969-м. Эти моторы предназначались для грузовиков Rába, автобусов Ikarus и техники других производителей.
Тогда же появились бортовые Rába 831 с колесной формулой 4×2 и модель 838. Семейство в венгерской прессе связывали с директором предприятия Эде Хорватом, а сами машины неофициально называли Ede. Для автопоездов полной массой до 38 т выпускали седельный тягач Rába 832. Позже завод освоил самосвалы и специальные шасси U26 грузоподъемностью 14,5-17,6 т.
Для магистральной работы требовалась современная кабина, а разработка новой конструкции требовала затрат на испытания и производственную оснастку. Rába выбрала MAN F8 - кабину, которую также устанавливали на Saviem, ROMAN и ÖAF. Под ней работали двигатели Rába-MAN мощностью 192-256 л.с.; позже появились турбированные варианты и V8 объемом 15,45 л мощностью около 304 л.с. Коробки поставляли ZF или венгерская Csepel, выпускавшая агрегаты по лицензии ZF; позже применяли также Fuller.
Собственными у Rába были рама и мосты. Выпуск достигал примерно 2000 грузовиков в год. Машины экспортировали, в том числе в Египет, Китай и Югославию. Крупным заказчиком стал Hungarocamion - венгерский международный автоперевозчик.
В 1980 году завод перешел на кабины DAF F241 шириной 2,41 м. DAF выпускала их с 1973 года и устанавливала на тяжелые модели 2800, 3300 и 3600; кабина отличалась просторным салоном и пониженным уровнем шума. Замена была связана и с условиями сотрудничества: первоначальное соглашение с MAN подходило к концу, а закупка узлов DAF оказалась выгоднее. Rába могла поставлять в Нидерланды мосты и литье в обмен на CKD-комплекты кабин. Их конструкция не ограничивала выбор двигателя, поэтому компания продолжила устанавливать собственные дизели Rába-MAN.
Новую гамму обозначали буквами F для шасси, S для седельных тягачей, L для бортовых машин и K для самосвалов. Полная масса грузовиков выросла до 16,5-41 т, мощность двигателей составляла 230-256 л.с. С начала 1980-х применялись многоступенчатые коробки Fuller и Eaton. Кабины F241 выпускали на Rába примерно до 1996 года - уже после перехода DAF на более современную 95-ю серию.
К слову, ведущие мосты Rába поставляла также для Ikarus, Jelcz, LIAZ и ROMAN. Собственное производство этих агрегатов помогало венгерскому заводу сочетать лицензированные технологии с локальными узлами.
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