Пошаговая инструкция для тех, кто столкнулся с отменой рейса

Как вернуть деньги за авиабилеты, купленные через агрегаторы

Пассажиры все чаще спорят с агрегаторами. Возврат средств за билеты вызывает вопросы. Эксперты делятся советами для путешественников. Узнайте, как защитить свои права и вернуть деньги.

Пассажиры все чаще спорят с агрегаторами. Возврат средств за билеты вызывает вопросы. Эксперты делятся советами для путешественников. Узнайте, как защитить свои права и вернуть деньги.

В последние годы жители Санкт-Петербурга, планируя зарубежные поездки, все чаще сталкиваются с трудностями при возврате средств за отмененные авиарейсы, если билеты были приобретены через сайты-агрегаторы. Как сообщает Gazeta.SPb, подобные споры становятся регулярными, а пассажиры вынуждены искать способы вернуть свои деньги.

Покупая билеты на рейсы иностранных авиакомпаний через посредников, многие не учитывают, что ответственность за возврат средств лежит не на сервисе, а на перевозчике. Однако российские законы, такие как Воздушный кодекс РФ и закон «О защите прав потребителей», на зарубежные компании не распространяются. Тем не менее, это не отменяет права пассажиров добиваться справедливости в суде.

По мнению специалистов, если рейс отменен и перевозка не была осуществлена ни на одном участке, клиент вправе требовать возврата полной суммы. Это закреплено в приказе Минтранса России N 155 от 2008 года. Однако судебная практика по таким делам неоднозначна: одни суды поддерживают потребителей, другие - встают на сторону агентств, ссылаясь на условия договора между клиентом и агрегатором.

Часто на сайтах агрегаторов в оферте прописаны комиссии и штрафы за возврат, которые действуют даже при вынужденной отмене рейса. Подписывая договор, пользователь автоматически соглашается с этими условиями. Поэтому перед покупкой билета через посредника важно внимательно изучить все пункты оферты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Эксперты советуют отдавать предпочтение покупке билетов напрямую у авиакомпаний или у проверенных агрегаторов с хорошей репутацией. Хотя посредники предлагают удобный поиск и скидки, они могут устанавливать собственные правила возврата и удерживать комиссии, что усложняет возврат средств.

В некоторых случаях агрегаторы удерживают фиксированную сумму, в других - процент от стоимости билета. Формально такие действия допустимы, поскольку они прописаны в договоре. Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют выбирать возвратные тарифы, которые позволяют вернуть хотя бы часть денег даже при отказе компании возвращать всю сумму.

Также важно удостовериться, что билет приобретается у официального представителя перевозчика, а не у мошенников. В противном случае вернуть деньги получится только через полицию или суд, что может занять много времени и сил.

В целом, чтобы повысить шансы на успешный возврат средств, необходимо внимательно подходить к выбору сервиса, изучать условия возврата и сохранять все документы, подтверждающие покупку. Такой подход поможет защитить свои интересы и избежать финансовых потерь при отмене рейса.