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8 ноября 2021, 15:00

Как вернуть деньги за ОСАГО при продаже автомобиля

Не каждый водитель знает, что имеет право на возврат денег за ОСАГО при продаже машины. 110km.ru рассказывает, как вернуть деньги за ОСАГО, если машина продана.
Фото: РБК

Когда можно вернуть деньги за ОСАГО

Возврат средств за неиспользованный период страховки ОСАГО возможен:

  • при продаже автомобиля;
  • при попадании машины в серьезную аварию, после которой она не подлежит восстановлению;
  • если владелец машины погиб (средства возвращаются наследнику погибшего);
  • при отзыве лицензии у страховой (заявление пишется в РСА).

Самый частый случай, когда требуется возврат средств по страховке ОСАГО – при продаже машины.

Необходимые документы для возврата средств

За возвратом средств, уплаченных по страховке, нужно обратиться к своему страховщику:

  • со своим паспортом;
  • с договором страхования;
  • со страховым полисом и квитанцией об оплате;
  • с договором о продаже машины;
  • с банковскими реквизитами для перевода платежа.

Если вы приобретали страховку онлайн, распечатайте полис.

Кроме того, требуется подача заявления в страховую компанию о расторжении с ней договора. Можно взять его бланк у страховщика, либо написать его в произвольной форме и принести с собой.

В заявлении обязательно укажите:

  • наименование и адрес страховщика;
  • свои Ф.И.О., телефон, паспортные данные и адрес;
  • номер своего полиса ОСАГО;
  • обстоятельства, в связи с которыми вы решили расторгнуть договор;
  • реквизиты банка и номер своего счета, на который будет перечислена выплата;
  • перечень документов, прилагаемых к заявлению (договор с покупателем, полис страхования, квитанция о внесенной оплате и т.д.).

 

Снимите копии с заявления и других предоставляемых страховщику документов, и оставьте их себе, как подтверждение факта обращения за возвратом средств. Если страховщик не вернет вам деньги добровольно, эти документы пригодятся.

Возврат какой суммы возможен за ОСАГО при продаже машины

Страховщик должен вернуть вам денежную сумму за неиспользованные по страховке дни.

«Страховщик возвращает страхователю часть страховой премии в размере ее доли, предназначенной для выплаты страхового возмещения и приходящейся на не истекший срок действия договора страхования или не истекший срок сезонного и иного временного использования транспортного средства. Датой досрочного прекращения действия договора ОСАГО при смене собственника считается дата,  когда страховщик получил письменное заявление страхователя о досрочном прекращении действия договора, и документальное подтверждение факта продажи авто», - рассказал 110km.ru Сергей Демидов, Управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании  «Ренессанс страхование».

Таким образом, чем раньше обратитесь в страховую с заявлением, тем больший период попадет в перерасчет.

Возврат средств страховой компанией производится в течение 14 дней с момента, как вы подали заявление. Иногда средства отдаются прямо в кассе страховщика наличными, а иногда – переводятся на банковский счет страхователя.

Вернуть назад всю сумму, уплаченную за страховку, не получится. Об этом говорится в п. 4 ст. 10 Закона о страховании. Возврату подлежит только 77% от средств за неиспользованный период.

Например, за ОСАГО вы заплатили 10 000 рублей за обычный годовой полис с периодом использования автомобиля – 12 месяцев, и продали автомобиль через 6 месяцев, через половину срока страхования. Из 10 000 вычитаем 23% - это расходы страховой компании на ведение дела (комиссия продавца, аренда офиса, обязательные отчисления и так далее). Остается 7 700 руб. Часть этой суммы будет возвращена - пропорционально неиспользованным дням страхования. В нашем случае это половина, то есть 3 850 р.

Еще пример: вы оформили за 6 000 рублей годовой полис с периодом использования автомобиля – 3 летних месяца, и продали автомобиль в июле, после завершения половины периода использования автомобиля. Из 6 000 вычитаем 23% , остается 4620 руб. Сумма к возврату 2310 руб. А если автомобиль был продан в сентябре, к возврату ничего не причитается – период использования автомобиля «потрачен» полностью. 

Что делать, если страховщик не вернул деньги за неиспользованный период по ОСАГО

Если не получилось вернуть деньги за ОСАГО при продаже автомобиля, позвоните своему страховщику, и попросите письменный ответ на свое заявление с указанием причины отказа. Возможно, выплату средств просто задержали.

Причинами законного отказа являются:

  • неправильно заполненное заявление на возврат средств;
  • задержки в работе бухгалтерии;
  • страховую компанию признали банкротом;
  • документы поданы не все или поданы неверные данные.

Остальные случаи отказа неправомерны.

Если законных оснований для отказа у страховщика нет, вы вправе обратиться с жалобой в РСА, Центробанк, либо с иском в суд.

Если страховщик проиграет судебное разбирательство, он вернет вам не только деньги за неиспользованный период по страховке, но еще и неустойку в размере 1% за каждый просроченный день выплаты.

Как видите, вернуть деньги за страховку ОСАГО не так сложно. Поэтому советуем не пренебрегать своим законным правом.

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