Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 10:23

Как вернуть деньги за потерю стоимости авто после ДТП: что важно знать в 2026 году

Эксперт страховой компании объяснила, от чего зависит компенсация после аварии

После аварии машина теряет часть цены, даже если ремонт был идеальным. Мало кто знает, что по ОСАГО можно получить компенсацию за снижение стоимости, но есть важные нюансы. Эксперт объяснил, когда реально рассчитывать на выплату и что для этого потребуется. Какие условия часто игнорируют и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

В 2026 году вопрос компенсации за потерю стоимости автомобиля после аварии стал особенно актуальным для российских водителей. Даже если машина восстановлена на совесть, информация о ДТП остается в базах, и потенциальные покупатели видят этот факт. В результате авто становится менее привлекательным на вторичном рынке, а его цена падает. Для многих это становится неприятным сюрпризом, ведь даже качественный ремонт не возвращает прежнюю стоимость.

По информации «Российская Газета», в России снижение рыночной цены после аварии официально признается имущественным ущербом. Такой убыток называют утратой товарной стоимости, и его можно компенсировать. Руководитель расчетно-экспертного отдела управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхование» Юлия Кростылева отмечает: если водитель не виноват в ДТП, ОСАГО покрывает не только ремонт, но и уменьшение стоимости машины. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий.

Во-первых, возраст автомобиля играет ключевую роль. Для легковых машин компенсация возможна, если им не больше пяти лет, а для такси - до двух с половиной лет. Если по аналогичному случаю уже была выплата, рассчитывать на новую компенсацию не получится. Важно и техническое состояние: на поврежденных деталях не должно быть следов старых аварий, эксплуатационных дефектов или коррозии. Только при соблюдении этих критериев страховая компания рассмотрит заявление на выплату.

Компенсация за утрату товарной стоимости предоставляется исключительно пострадавшей стороне. Виновник аварии может получить такую выплату только при наличии КАСКО с соответствующим покрытием. Если же автомобиль признан конструктивно погибшим, отдельный расчет утраты стоимости не проводится - все убытки включаются в общую сумму по ОСАГО, которая ограничена 400 тысячами рублей.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в страховую компанию. Процедура несложная, но требует внимательности к деталям. Документы должны подтверждать отсутствие предыдущих повреждений и соответствие всем условиям. Как показывает практика, многие водители теряют право на выплату из-за невнимательности к этим нюансам.

Тема снижения стоимости авто после аварии волнует не только тех, кто попал в ДТП, но и покупателей подержанных машин. Как выяснилось, низкая цена на вторичном рынке часто связана с прошлым аварийным прошлым автомобиля. О том, какие ловушки подстерегают при покупке таких машин, подробно рассказано в материале, где эксперт делится советами по выбору и объясняет, на что стоит обратить внимание - подробности по ссылке.

В 2026 году, когда рынок подержанных авто продолжает расти, знание своих прав и нюансов страхования становится особенно важным. Не прошли стороной и новые требования к оформлению документов, а также ужесточение контроля за выплатами. Поэтому тем, кто оказался в неприятной ситуации после ДТП, стоит заранее изучить все условия и не упустить возможность вернуть часть стоимости своего автомобиля.

