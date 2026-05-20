Эксперт страховой компании объяснила, от чего зависит компенсация после аварии

20 мая 2026, 10:23
Как вернуть деньги за потерю стоимости авто после ДТП: что важно знать в 2026 году
Как вернуть деньги за потерю стоимости авто после ДТП: что важно знать в 2026 году
После аварии машина теряет часть цены, даже если ремонт был идеальным. Мало кто знает, что по ОСАГО можно получить компенсацию за снижение стоимости, но есть важные нюансы. Эксперт объяснил, когда реально рассчитывать на выплату и что для этого потребуется. Какие условия часто игнорируют и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.
В 2026 году вопрос компенсации за потерю стоимости автомобиля после аварии стал особенно актуальным для российских водителей. Даже если машина восстановлена на совесть, информация о ДТП остается в базах, и потенциальные покупатели видят этот факт. В результате авто становится менее привлекательным на вторичном рынке, а его цена падает. Для многих это становится неприятным сюрпризом, ведь даже качественный ремонт не возвращает прежнюю стоимость.
По информации «Российская Газета», в России снижение рыночной цены после аварии официально признается имущественным ущербом. Такой убыток называют утратой товарной стоимости, и его можно компенсировать. Руководитель расчетно-экспертного отдела управления урегулирования убытков по автострахованию «Абсолют Страхование» Юлия Кростылева отмечает: если водитель не виноват в ДТП, ОСАГО покрывает не только ремонт, но и уменьшение стоимости машины. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий.
Во-первых, возраст автомобиля играет ключевую роль. Для легковых машин компенсация возможна, если им не больше пяти лет, а для такси - до двух с половиной лет. Если по аналогичному случаю уже была выплата, рассчитывать на новую компенсацию не получится. Важно и техническое состояние: на поврежденных деталях не должно быть следов старых аварий, эксплуатационных дефектов или коррозии. Только при соблюдении этих критериев страховая компания рассмотрит заявление на выплату.
Компенсация за утрату товарной стоимости предоставляется исключительно пострадавшей стороне. Виновник аварии может получить такую выплату только при наличии КАСКО с соответствующим покрытием. Если же автомобиль признан конструктивно погибшим, отдельный расчет утраты стоимости не проводится - все убытки включаются в общую сумму по ОСАГО, которая ограничена 400 тысячами рублей.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в страховую компанию. Процедура несложная, но требует внимательности к деталям. Документы должны подтверждать отсутствие предыдущих повреждений и соответствие всем условиям. Как показывает практика, многие водители теряют право на выплату из-за невнимательности к этим нюансам.
Тема снижения стоимости авто после аварии волнует не только тех, кто попал в ДТП, но и покупателей подержанных машин. Как выяснилось, низкая цена на вторичном рынке часто связана с прошлым аварийным прошлым автомобиля. О том, какие ловушки подстерегают при покупке таких машин, подробно рассказано в материале, где эксперт делится советами по выбору и объясняет, на что стоит обратить внимание - подробности по ссылке.
В 2026 году, когда рынок подержанных авто продолжает расти, знание своих прав и нюансов страхования становится особенно важным. Не прошли стороной и новые требования к оформлению документов, а также ужесточение контроля за выплатами. Поэтому тем, кто оказался в неприятной ситуации после ДТП, стоит заранее изучить все условия и не упустить возможность вернуть часть стоимости своего автомобиля.
Похожие материалы
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее
-
20.05.2026, 09:52
Renault Sandero 2018 с минимальным пробегом выставили на продажу в Волгограде
В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.05.2026, 09:26
Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов
В российских магазинах появились новые китайские шины с шумопоглощающим слоем, которые обещают тишину в салоне. Однако эксперты провели тесты и выяснили, действительно ли инновация работает. Почему результат удивил даже специалистов и стоит ли переплачивать за такие покрышки - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 09:01
Когда профили шин становятся опасными: штрафы, риски и реальные тесты
Мало кто знает, что минимальная глубина протектора - не гарантия безопасности. Эксперты объяснили, почему даже новые шины могут подвести, а штрафы за изношенные покрышки растут. Что грозит водителю и как не потерять страховку - рассказываем, когда стоит менять резину и как не ошибиться при проверке.Читать далее
-
20.05.2026, 08:38
Когда антифриз становится опасен: реальный срок службы охлаждающей жидкости
Срок службы антифриза часто переоценивают. Несвоевременная замена грозит серьезными поломками. Важно знать признаки устаревшей жидкости. Эксперты объясняют, как избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
20.05.2026, 08:26
Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых
Многие автомобилисты больше не спешат сдавать старые аккумуляторы. Причины кроются в изменениях рынка. Узнайте, как теперь поступают с отслужившими батареями. Эксперты объясняют новые тенденции.Читать далее
-
20.05.2026, 08:01
Неустойка по ОСАГО в 2026: когда страховая платит и как добиться выплаты
Мало кто знает, что в 2026 году взыскать неустойку по ОСАГО стало проще, но есть нюансы: суды часто уменьшают суммы, а страховщики используют все лазейки. Эксперты объяснили, как правильно подать претензию, какие документы нужны и почему важно не пропустить ключевые сроки. Что грозит тем, кто не соблюдает порядок обращения - разбираемся на реальных примерах.Читать далее
Похожие материалы
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее
-
20.05.2026, 09:52
Renault Sandero 2018 с минимальным пробегом выставили на продажу в Волгограде
В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее
-
20.05.2026, 09:26
Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов
В российских магазинах появились новые китайские шины с шумопоглощающим слоем, которые обещают тишину в салоне. Однако эксперты провели тесты и выяснили, действительно ли инновация работает. Почему результат удивил даже специалистов и стоит ли переплачивать за такие покрышки - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 09:01
Когда профили шин становятся опасными: штрафы, риски и реальные тесты
Мало кто знает, что минимальная глубина протектора - не гарантия безопасности. Эксперты объяснили, почему даже новые шины могут подвести, а штрафы за изношенные покрышки растут. Что грозит водителю и как не потерять страховку - рассказываем, когда стоит менять резину и как не ошибиться при проверке.Читать далее
-
20.05.2026, 08:38
Когда антифриз становится опасен: реальный срок службы охлаждающей жидкости
Срок службы антифриза часто переоценивают. Несвоевременная замена грозит серьезными поломками. Важно знать признаки устаревшей жидкости. Эксперты объясняют, как избежать дорогостоящего ремонта.Читать далее
-
20.05.2026, 08:26
Почему автовладельцы все чаще не сдают старые аккумуляторы при покупке новых
Многие автомобилисты больше не спешат сдавать старые аккумуляторы. Причины кроются в изменениях рынка. Узнайте, как теперь поступают с отслужившими батареями. Эксперты объясняют новые тенденции.Читать далее
-
20.05.2026, 08:01
Неустойка по ОСАГО в 2026: когда страховая платит и как добиться выплаты
Мало кто знает, что в 2026 году взыскать неустойку по ОСАГО стало проще, но есть нюансы: суды часто уменьшают суммы, а страховщики используют все лазейки. Эксперты объяснили, как правильно подать претензию, какие документы нужны и почему важно не пропустить ключевые сроки. Что грозит тем, кто не соблюдает порядок обращения - разбираемся на реальных примерах.Читать далее