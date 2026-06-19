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Автор: Элина Градова

19 июня 2026, 09:52

Как вести себя при аварии с мотоциклистом: советы для водителей

Как вести себя при аварии с мотоциклистом: советы для водителей

Мотосезон в Петербурге: что важно знать автомобилистам и байкерам

Как вести себя при аварии с мотоциклистом: советы для водителей

В Петербурге продолжается мотосезон. Байкеры сталкиваются с опасностями на дорогах. Эксперты делятся рекомендациями для всех участников движения. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации.

В Петербурге продолжается мотосезон. Байкеры сталкиваются с опасностями на дорогах. Эксперты делятся рекомендациями для всех участников движения. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации.

В начале июня 2026 года в Петербурге зафиксировано 137 происшествий с участием мотоциклистов. Из них 45 аварий привели к травмам, один человек погиб, а 46 получили различные повреждения. За прошлый год статистика была еще тревожнее: 1135 инцидентов, 348 из которых закончились пострадавшими, а 42 байкера не выжили, пишет Piter.tv.

Мотоциклисты отмечают, что состояние дорожного покрытия в городе оставляет желать лучшего. Ямы, колейность и провалы встречаются на многих участках, а после ремонта асфальт часто становится неровным. Для двухколесного транспорта такие дефекты особенно опасны: наехав на выбоину, легко потерять контроль и упасть. Автомобилисты, объезжая неровности, иногда совершают резкие маневры, не задумываясь о последствиях для других участников движения, что может привести к новым авариям.

Еще одна проблема - дорожная разметка. Иногда высота разделительных полос достигает нескольких сантиметров. Для автомобилей это не критично, а вот для мотоциклов подобные препятствия могут стать причиной падения, особенно в дождливую погоду.

Водителям автомобилей советуют сохранять спокойствие при движении рядом с мотоциклистами. Не стоит резко менять траекторию или пытаться обогнать байкера в повороте. Мотоциклисты тщательно просчитывают свой маршрут и ширину коридора движения, а неожиданные действия других водителей могут создать опасную ситуацию. Важно помнить, что техника прохождения поворотов на мотоцикле отличается от автомобильной, и не стоит поджимать байкеров сзади или влезать в их полосу.

Внутри мотосообщества Петербурга действует негласное правило взаимопомощи. Если кто-то замечает мотоцикл, стоящий у обочины, принято остановиться и поинтересоваться, нужна ли помощь. Байкеры поддерживают друг друга, делятся опытом и участвуют в благотворительных инициативах. Нарушения правил дорожного движения не приветствуются, и большинство предпочитает учиться на чужих ошибках, чтобы не повторять их.

Если вы стали свидетелем аварии с участием мотоциклиста, важно помнить несколько ключевых моментов. Не перемещайте пострадавшего без крайней необходимости и не снимайте шлем, если не знаете, как это делать правильно. Можно лишь приоткрыть визор для доступа воздуха. Запрещено давать воду или лекарства, самостоятельно вправлять конечности или прикасаться к ранам. Разрешается вызвать экстренные службы, оказать первую помощь при наличии навыков, зафиксировать место происшествия на фото или видео, а также записать данные второго участника, если он пытается скрыться.

Главная задача - обеспечить безопасность пострадавшего до приезда специалистов. Соблюдение этих простых правил поможет избежать дополнительных травм и сохранить жизнь.

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