Как водители говорят друг с другом: посмотрите на главные жесты и сигналы на дороге
Моргание фарами
Давно сложившееся правило – моргнуть два раза дальним светом, если впереди опасность. Раньше под опасностью подразумевался в основном пост ДПС или авария, теперь так же предупреждают и о дорожных камерах.
Короткий сигнал дальним светом (одиночное моргание) означает, что водитель уступает дорогу, адресован сигнал может быть не только встречной машине, но и пешеходу.
Если позади идущая машина несколько раз мигает дальним светом, это означает просьбу пропустить ее. Если к дальнему свету добавляется правый поворотник, значит вас просят остановиться у обочины.
Звуковой сигнал
Прежде всего, стоит помнить, что пользоваться звуковым сигналом в городе можно только в случае опасной дорожной ситуации, чтобы предотвратить ДТП. На трассе же короткий гудок часто используется в качестве знака приветствия (если встретили знакомого на дороге), а вот длинный сигнал может подавать машина, предупреждающая о неисправности.
Мигание аварийкой или поворотниками
Один из частых вариантов – это сказать «спасибо» или «пожалуйста», либо за то, что уступили дорогу, либо за предупреждение о чем-то.
Если у впереди идущего крупногабаритного транспорта включен левый поворотник – обгон запрещен, на встречке машины. А вот включенный правый поворотник автобуса или большегруза говорит, что путь свободен.
Если вас обогнали, но при этом не выключают аварийный сигнал, значит у вас горит дальний свет и мешает машине перед вами.
Знаки, подаваемые рукой
Если вам показывают на обочину, то значит с вашей машиной что-то не так. Круг описанный в воздухе означает, что проблема с колесом, иногда могут даже указать, с каким именно.
Удары ладонью по воздуху сверху вниз означают незакрытый багажник.
Сжимая и разжимая кулак, водитель машины сообщает вам о необходимости включить фары, а вот ладонь с растопыренными пальцами или похлопывание по плечу сигнализируют о ДПС прямо по курсу.
Если водитель соседней машины показывает вам на дверь, значит она неплотно закрыта или в ней что-то застряло – ремень безопасности, пола пальто, подол платья.
Поднятая ладонь с плотно сжатыми пальцами может означать не только приветствие, но и благодарность, а также сообщение, что впереди все чисто.
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