Секреты ОСАГО: эти простые хитрости помогут сэкономить тысячи рублей на страховке

2 декабря 2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.
Каждый автовладелец в России обязан иметь полис ОСАГО. Но его цена - величина не постоянная. Она зависит от множества факторов, и для двух разных водителей на одинаковых машинах может отличаться в разы. Как сообщает «Российская газета», руководитель направления ОСАГО в СберСтраховании Антон Пожидаев поделился несколькими действенными способами оптимизации расходов на обязательную автогражданку.
В основе расчета лежит базовая ставка. Для легковых авто частников она находится в определенном «коридоре» - от 1,6 до 7,5 тысяч рублей. Причем с 9 декабря эти рамки сдвинутся до 1,4 - 8,6 тысяч. Страховые компании выбирают ставку в этих пределах, а затем умножают ее на целую систему коэффициентов. Здесь учитывается все: регион регистрации (в мегаполисах дороже из-за плотного трафика), возраст и стаж водителя, мощность двигателя и даже сезонность использования машины.
Ключевым множителем, который сильнее всего влияет на конечную сумму, является коэффициент «бонус-малус» или КБМ. Это своего рода персональный рейтинг аккуратности водителя. Чем дольше вы ездите без аварий, в которых были виноваты, тем ниже этот показатель и, соответственно, дешевле страховка. Для новичка КБМ равен 1,17, а после десяти лет безаварийной езды он может упасть до минимальных 0,46. А вот для любителей рискованных маневров, регулярно попадающих в ДТП, он взлетает до 3,92. Всего одна авария по вашей вине способна перечеркнуть годы накопленной скидки. Проверить свой КБМ и оспорить неверные данные можно на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС).
Мощность двигателя - еще один важный параметр. Страховщики исходят из простой логики: чем мощнее автомобиль, тем выше потенциальные риски. Поэтому для машин с мотором до 50 л.с. применяется самый низкий коэффициент, а для тех, у кого под капотом больше 150 «лошадей», - самый высокий. Этот аспект стоит учитывать еще на этапе выбора автомобиля, чтобы будущие траты на страховку не стали неприятным сюрпризом.
Кого вписывать в полис? Этот вопрос напрямую влияет на его стоимость. Полис с ограниченным списком водителей почти всегда выгоднее «мультидрайва» (без ограничений), иногда разница достигает двукратного размера. Расчет в этом случае ведется по самому «рискованному» водителю из списка. Однако есть нюанс: если вписать в полис новичка с высоким КБМ, иногда дешевле оказывается оформить страховку без ограничений. Правда, в таком случае молодой водитель не будет формировать свою положительную страховую историю и копить скидку на будущее.
Если вы используете автомобиль только в теплое время года, например, для поездок на дачу, можно оформить полис на определенный период. Закон позволяет это сделать, и экономия может составить до 50%. Главное - не выезжать на дорогу в месяцы, не указанные в страховке. Это грозит не только штрафом, но и серьезными финансовыми потерями в случае ДТП по вашей вине.
И наконец, самый простой совет - не ленитесь сравнивать предложения. Хотя правила расчета ОСАГО едины для всех, тарифная политика у компаний разная. Из-за этого стоимость одного и того же полиса может отличаться на несколько тысяч рублей. Сегодня это легко сделать с помощью онлайн-агрегаторов, которые за пару минут покажут предложения от десятков страховщиков.
Таким образом, сэкономить на ОСАГО вполне реально, если подходить к вопросу комплексно. Но главный залог низкой цены - это аккуратное и безаварийное вождение. Соблюдение ПДД не только бережет ваш кошелек за счет низкого КБМ, но и делает дороги безопаснее для всех участников движения, как подчеркивает эксперт.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:18
Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты
Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 12:28
В Госдуме предложили отменить платные парковки во дворах многоквартирных домов
Парламентарии выступили с новой громкой инициативой. Она касается всех автовладельцев в городах. Платным парковкам готовят перемены. Это может серьезно изменить жизнь водителей. Узнайте подробности важного законопроекта.Читать далее
-
02.12.2025, 12:16
УАЗ Буханка превращен в полноценный внедорожный кемпер для автономных путешествий
Внедорожный кемпер на базе УАЗ Буханка удивляет возможностями. Внутри – комфорт и автономия. Снаружи – серьезная подготовка к бездорожью. Узнайте, как изменился легендарный автомобиль. Оцените необычные решения для путешествий.Читать далее
