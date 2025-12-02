Секреты ОСАГО: эти простые хитрости помогут сэкономить тысячи рублей на страховке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 12:56

Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году

Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.

Каждый автовладелец в России обязан иметь полис ОСАГО. Но его цена - величина не постоянная. Она зависит от множества факторов, и для двух разных водителей на одинаковых машинах может отличаться в разы. Как сообщает «Российская газета», руководитель направления ОСАГО в СберСтраховании Антон Пожидаев поделился несколькими действенными способами оптимизации расходов на обязательную автогражданку.

В основе расчета лежит базовая ставка. Для легковых авто частников она находится в определенном «коридоре» - от 1,6 до 7,5 тысяч рублей. Причем с 9 декабря эти рамки сдвинутся до 1,4 - 8,6 тысяч. Страховые компании выбирают ставку в этих пределах, а затем умножают ее на целую систему коэффициентов. Здесь учитывается все: регион регистрации (в мегаполисах дороже из-за плотного трафика), возраст и стаж водителя, мощность двигателя и даже сезонность использования машины.

Ключевым множителем, который сильнее всего влияет на конечную сумму, является коэффициент «бонус-малус» или КБМ. Это своего рода персональный рейтинг аккуратности водителя. Чем дольше вы ездите без аварий, в которых были виноваты, тем ниже этот показатель и, соответственно, дешевле страховка. Для новичка КБМ равен 1,17, а после десяти лет безаварийной езды он может упасть до минимальных 0,46. А вот для любителей рискованных маневров, регулярно попадающих в ДТП, он взлетает до 3,92. Всего одна авария по вашей вине способна перечеркнуть годы накопленной скидки. Проверить свой КБМ и оспорить неверные данные можно на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Мощность двигателя - еще один важный параметр. Страховщики исходят из простой логики: чем мощнее автомобиль, тем выше потенциальные риски. Поэтому для машин с мотором до 50 л.с. применяется самый низкий коэффициент, а для тех, у кого под капотом больше 150 «лошадей», - самый высокий. Этот аспект стоит учитывать еще на этапе выбора автомобиля, чтобы будущие траты на страховку не стали неприятным сюрпризом.

Кого вписывать в полис? Этот вопрос напрямую влияет на его стоимость. Полис с ограниченным списком водителей почти всегда выгоднее «мультидрайва» (без ограничений), иногда разница достигает двукратного размера. Расчет в этом случае ведется по самому «рискованному» водителю из списка. Однако есть нюанс: если вписать в полис новичка с высоким КБМ, иногда дешевле оказывается оформить страховку без ограничений. Правда, в таком случае молодой водитель не будет формировать свою положительную страховую историю и копить скидку на будущее.

Если вы используете автомобиль только в теплое время года, например, для поездок на дачу, можно оформить полис на определенный период. Закон позволяет это сделать, и экономия может составить до 50%. Главное - не выезжать на дорогу в месяцы, не указанные в страховке. Это грозит не только штрафом, но и серьезными финансовыми потерями в случае ДТП по вашей вине.

И наконец, самый простой совет - не ленитесь сравнивать предложения. Хотя правила расчета ОСАГО едины для всех, тарифная политика у компаний разная. Из-за этого стоимость одного и того же полиса может отличаться на несколько тысяч рублей. Сегодня это легко сделать с помощью онлайн-агрегаторов, которые за пару минут покажут предложения от десятков страховщиков.

Таким образом, сэкономить на ОСАГО вполне реально, если подходить к вопросу комплексно. Но главный залог низкой цены - это аккуратное и безаварийное вождение. Соблюдение ПДД не только бережет ваш кошелек за счет низкого КБМ, но и делает дороги безопаснее для всех участников движения, как подчеркивает эксперт.

