Штурман Безденежных рассказал, как выжить в Москве, если в навигаторе внезапно полностью отключился GPS

Как водителю ориентироваться в Москве при отключении GPS

Сбой GPS в Москве может оставить водителя без привычного маршрута. Штурман Иван Безденежных советует заранее изучать дорогу и тренировать внимание. Он объяснил, как использовать ориентиры и карты без активной навигации.

Сбой GPS в Москве может оставить водителя без привычного маршрута. Штурман Иван Безденежных советует заранее изучать дорогу и тренировать внимание. Он объяснил, как использовать ориентиры и карты без активной навигации.

В Москве уже случалось, что пропадали GPS и привычные средства навигации. Штурман Иван Безденежных советует заранее изучать маршрут и тренировать внимание, чтобы в такой же момент не растеряться. Об этом он рассказал на Радио РБК. Безденежных участвовал в 10-дневных гонках «Шелковый путь» и завоевал кубок России по ралли-рейдам.

Сбои навигации могут проявляться не только потерей сигнала: приложение способно неверно определить местоположение автомобиля, показать его в другом районе или построить некорректный маршрут. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что однажды навигатор «Яндекс» перенес его машину на карте в другой район. Однако отсутствие мобильного интернета и потеря спутникового позиционирования - разные ситуации: спутниковое определение координат может продолжаться без сети, если телефон принимает сигнал навигационных систем.

На практике полезно открыть карту, задать начальную и конечную точки, но не включать ведение по маршруту. Так водитель сможет самостоятельно искать дорогу и замечать знакомые ориентиры. Перед поездкой стоит заранее загрузить карту Москвы и всех районов по пути, а затем проверить ее работу без мобильных данных. Офлайн-карта позволит видеть загруженные улицы и маршрут, но без интернета не обновятся сведения о дорожной обстановке, в том числе о пробках и ДТП, а также о перекрытиях.

В городе помогают светофоры и заметные здания; ориентирами также могут стать АЗС или исторические сооружения. Важно следить за дорожными знаками: они показывают разрешенные направления движения. По словам штурмана, в Москве много зданий необычной формы, которые помогают определить свое местоположение. Перед выездом полезно проверить сообщения Департамента транспорта Москвы о временных ограничениях движения: ведомство публикует оперативные уведомления о перекрытиях и рекомендует заранее планировать маршрут. При ограничениях в центре Дептранс советует пользоваться метро.

За городом обычно проще обходиться без специальных средств ориентирования: там чаще сохраняются GPS-сигнал и мобильная связь. Компасом, которым пользовались штурманы предыдущих поколений, Безденежных сам не пользовался.

Представление о «внутреннем компасе» у профессиональных штурманов он считает скорее мифом. По его словам, опыт помогает оценивать расстояние на глаз, например до столба или поворота. В автомобильной тематике есть и другие вопросы оснащения: в разборе Hyundai Elantra рассматривались технологии новой модели.