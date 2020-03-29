Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
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Фото из открытых источников
Совет номер один
Необходимо на постоянной основе использовать гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Он необходим для обработки рук после открывания двери автомобиля. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий.
Совет номер два
В случае если автомобилем пользуетесь не вы один или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, следует периодически протирать внутренние поверхности автомобиля влажными антибактериальными салфетками на основе спирта или специальным антисептиком в виде спрея.
В противном случае риск заразиться достаточно велик, поскольку на металлических и пластиковых поверхностях вирус может сохранять жизнеспособность до 2-3 дней.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Совет номер три
Как давно вы меняли салонный фильтр? Весна – идеальное время для его замены. Даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, сегодня имеет смысл обратить внимание на более дорогие фильтры – те же противоаллергенные.
Совет номер четыре
Возьмите за правило хранить в бардачке запас одноразовых перчаток – они обязательно пригодятся, например, для заправки автомобиля на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками.
Совет номер пять
На той же заправке, а также, скажем, на парковке лучше расплачиваться
бесконтактными способами. Почему? Вам не придется взаимодействовать с другими людьми (операторами, кассирами и т. д.).
А кроме того, чем меньше наличных денег, тем меньше сдачи, а, значит, меньше риска встретиться с вирусом - на бумаге и картоне он может выживать до суток.
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