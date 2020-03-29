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29 марта 2020, 09:15

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

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Фото: twitter.com
Компания Bosch озвучила ряд актуальных для сегодняшнего «коронавирусного» периода правил безопасности, которые помогут автовладельцам свести риск заражения к минимуму.
Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Совет номер один

Необходимо на постоянной основе использовать гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Он необходим для обработки рук после открывания двери автомобиля. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий.

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Никто и никогда не может гарантировать, что внешние поверхности автомобиля (те же дверные ручки) не контактировали с носителями вируса. Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком всякий раз после того, как вы открыли дверь автомобиля, но перед тем, как коснетесь любой внутренней поверхности. Этим снижается риск перенести вирус в салон машины.

Совет номер два

В случае если автомобилем пользуетесь не вы один или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, следует периодически протирать внутренние поверхности автомобиля влажными антибактериальными салфетками на основе спирта или специальным антисептиком в виде спрея.

В противном случае риск заразиться достаточно велик, поскольку на металлических и пластиковых поверхностях вирус может сохранять жизнеспособность до 2-3 дней.

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Фото из открытых источников

Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса

Совет номер три

Как давно вы меняли салонный фильтр? Весна – идеальное время для его замены. Даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, сегодня имеет смысл обратить внимание на более дорогие фильтры – те же противоаллергенные.

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Хороший вариант фильтра - где применяется слой электростатически заряженного материала, способный удерживать самые мелкие частицы. А дополнительный слой с ионами серебра способен защитить от аллергенов и бактерий.

Совет номер четыре

Возьмите за правило хранить в бардачке запас одноразовых перчаток – они обязательно пригодятся, например, для заправки автомобиля на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками.

Совет номер пять

На той же заправке, а также, скажем, на парковке лучше расплачиваться
бесконтактными способами. Почему? Вам не придется взаимодействовать с другими людьми (операторами, кассирами и т. д.).

А кроме того, чем меньше наличных денег, тем меньше сдачи, а, значит, меньше риска встретиться с вирусом - на бумаге и картоне он может выживать до суток.


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Как водителю защитить себя и пассажиров от коронавируса
Совет номер одинНеобходимо на постоянной основе использовать гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Он необходим для обработки рук после открывания двери автомобиля. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий. {{material_129493}} Никто и никогда не может гарантировать, что внешние поверхности автомобиля (те же дверные ручки) не контактировали с носителями вируса. Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком всякий раз после того, как вы открыли дверь автомобиля, но перед тем, как коснетесь любой внутренней поверхности. Этим снижается риск перенести вирус в салон машины.Совет номер дваВ случае если автомобилем пользуетесь не вы один или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, следует периодически протирать внутренние поверхности автомобиля влажными антибактериальными салфетками на основе спирта или специальным антисептиком в виде спрея. В противном случае риск заразиться достаточно велик, поскольку на металлических и пластиковых поверхностях вирус может сохранять жизнеспособность до 2-3 дней. {{gallery_1987}}Совет номер триКак давно вы меняли салонный фильтр? Весна – идеальное время для его замены. Даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, сегодня имеет смысл обратить внимание на более дорогие фильтры – те же противоаллергенные. {{material_129441}} Хороший вариант фильтра - где применяется слой электростатически заряженного материала, способный удерживать самые мелкие частицы. А дополнительный слой с ионами серебра способен защитить от аллергенов и бактерий.Совет номер четыреВозьмите за правило хранить в бардачке запас одноразовых перчаток – они обязательно пригодятся, например, для заправки автомобиля на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками.Совет номер пятьНа той же заправке, а также, скажем, на парковке лучше расплачиваться бесконтактными способами. Почему? Вам не придется взаимодействовать с другими людьми (операторами, кассирами и т. д.). А кроме того, чем меньше наличных денег, тем меньше сдачи, а, значит, меньше риска встретиться с вирусом - на бумаге и картоне он может выживать до суток.
2020-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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