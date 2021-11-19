Как воруют дорогие иномарки: рассказываем про новые схемы преступников
Установлено, что злоумышленники совершали мошеннические действия в отношении сразу 5 страховых компаний. В период 2019-2020 г.г. в городе на Неве на их счету серия инсценированных краж премиальных автомобилей.
Поскольку дело имели с дорогими иномарками, мошенники понимали, что все они оснащены охранно-поисковыми устройствами. Это оборудование демонтировалось «штатным электриком» преступных групп или же переставлялось на машины-двойники. Цель «комедии» - создание видимости присутствия в Петербурге уже проданного в азиатские страны автомобиля.
Потом подменные иномарки также реализовывались за пределы РФ. Размах деятельности ОПГ поражает: на них работали свои перегонщики, штатные сотрудники страховых компаний и даже собственный «карманный» страховой брокер.
Схожее по сути обращение поступило от владельца BMW 740 (7 млн руб.), но и тут мужчину ждало разочарование. В марте того же года собственник Maserati Levante (5,5 млн руб.), обратился в одну из СК для возмещения ущерба в результате инсценированного угона. В компании сразу заподозрили обман и отказали в компенсации.
По зернышку, по зернышку, и всех злоумышленников «запеленговали», многие из них дали признательные показания. Одних задержанных заключили под стражу, другим избрали подписку о невыезде. Возбуждено два уголовных дела. Ждем новых разоблаченных эпизодов.
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