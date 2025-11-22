Узнайте, как оставить авто на перехватывающей стоянке без оплаты – все нюансы

Как воспользоваться бесплатной парковкой в Петербурге с помощью ЕКП: пошаговая инструкция

В Петербурге действует особый порядок для бесплатных стоянок. Не все знают, как им воспользоваться. Важно правильно активировать карту и соблюдать условия. Подробности в нашем материале.

В Санкт-Петербурге владельцы автомобилей могут оставить машину на одной из перехватывающих стоянок без оплаты, если используют Единую карту петербуржца. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий, о которых не все автомобилисты осведомлены.

По информации Gazeta.SPb, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой, сначала потребуется активировать транспортное приложение, встроенное в карту. Сделать это можно в кассе метрополитена или через специальный автомат по продаже билетов. После активации важно следить за балансом: на счету должно быть достаточно средств для оплаты поездок в городском транспорте.

Далее, чтобы получить право на бесплатное размещение автомобиля, необходимо заехать на стоянку после 5:30 утра, приложив карту к терминалу на въезде. В течение этого же дня потребуется совершить не менее двух поездок на общественном транспорте, используя ту же карту. Завершить парковку нужно до 23:59, снова приложив карту к валидатору у шлагбаума на выезде.

В городе работает 19 перехватывающих парковок, где действует эта система. Адреса и график работы можно найти на официальном сайте городской службы парковок или в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Такой подход позволяет снизить нагрузку на центр города и стимулирует использование общественного транспорта.

Стоит помнить, что несоблюдение хотя бы одного из условий приведет к необходимости оплатить стоянку по стандартному тарифу. Поэтому важно заранее ознакомиться с правилами и убедиться, что карта активирована и готова к использованию. Такой сервис особенно удобен для тех, кто ежедневно добирается на работу или учебу, оставляя автомобиль на окраине и пересаживаясь на метро или автобус.

Система бесплатных перехватывающих парковок с использованием ЕКП продолжает развиваться, делая передвижение по Петербургу более комфортным и доступным для всех жителей города.