Узнайте, как оставить авто на перехватывающей стоянке без оплаты – все нюансы

22 ноября 2025, 18:09
Как воспользоваться бесплатной парковкой в Петербурге с помощью ЕКП: пошаговая инструкция
Как воспользоваться бесплатной парковкой в Петербурге с помощью ЕКП: пошаговая инструкция
В Петербурге действует особый порядок для бесплатных стоянок. Не все знают, как им воспользоваться. Важно правильно активировать карту и соблюдать условия. Подробности в нашем материале.
В Санкт-Петербурге владельцы автомобилей могут оставить машину на одной из перехватывающих стоянок без оплаты, если используют Единую карту петербуржца. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий, о которых не все автомобилисты осведомлены.
По информации Gazeta.SPb, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой, сначала потребуется активировать транспортное приложение, встроенное в карту. Сделать это можно в кассе метрополитена или через специальный автомат по продаже билетов. После активации важно следить за балансом: на счету должно быть достаточно средств для оплаты поездок в городском транспорте.
Далее, чтобы получить право на бесплатное размещение автомобиля, необходимо заехать на стоянку после 5:30 утра, приложив карту к терминалу на въезде. В течение этого же дня потребуется совершить не менее двух поездок на общественном транспорте, используя ту же карту. Завершить парковку нужно до 23:59, снова приложив карту к валидатору у шлагбаума на выезде.
В городе работает 19 перехватывающих парковок, где действует эта система. Адреса и график работы можно найти на официальном сайте городской службы парковок или в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Такой подход позволяет снизить нагрузку на центр города и стимулирует использование общественного транспорта.
Стоит помнить, что несоблюдение хотя бы одного из условий приведет к необходимости оплатить стоянку по стандартному тарифу. Поэтому важно заранее ознакомиться с правилами и убедиться, что карта активирована и готова к использованию. Такой сервис особенно удобен для тех, кто ежедневно добирается на работу или учебу, оставляя автомобиль на окраине и пересаживаясь на метро или автобус.
Система бесплатных перехватывающих парковок с использованием ЕКП продолжает развиваться, делая передвижение по Петербургу более комфортным и доступным для всех жителей города.
Похожие материалы
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 11:12
Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей
Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
-
23.11.2025, 08:02
Как молодой инженер из Кунгура построил автодом на базе трицикла и отправился в путешествие
Молодой энтузиаст из Кунгура создал уникальный автодом на базе китайского трицикла. Проект обошелся в скромную сумму и уже прошел испытания в реальных поездках. Узнайте, как устроен этот необычный дом на колесах и какие планы у его создателя.Читать далее
-
23.11.2025, 08:00
Как заменить водительские права через МФЦ в 2025 году: инструкция
Водительское удостоверение теперь меняют по-новому. Процедура стала доступнее, но дольше. Госпошлина заметно выросла с осени. Узнайте все детали и подводные камни. Соберите нужные документы без ошибок.Читать далее
-
23.11.2025, 04:26
Мини-дом Candlewick из Австралии: уютный замок на колесах для романтиков
Можно ли совместить атмосферу старинного замка и комфорт современного отдыха в мини-доме? Австралийский проект Candlewick доказывает, что это реально. Внутри – только дерево, уютная спальня на втором уровне, просторная ванная и светлая гостиная. Снаружи – лаконичный дизайн и романтика путешествий. Оригинальный подход к мобильному жилью удивляет.Читать далее
