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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 15:48

Как возраст и стаж водителя влияют на стоимость ОСАГО: таблица КВС и примеры

Как возраст и стаж водителя влияют на стоимость ОСАГО: таблица КВС и примеры

Что новые правила ОСАГО значат для водителей со стажем: выгода, нюансы и подводные камни

Как возраст и стаж водителя влияют на стоимость ОСАГО: таблица КВС и примеры

В 2026 году расчет стоимости ОСАГО напрямую зависит от возраста и стажа водителя. Разбираемся, почему страховка для новичков обходится дороже, как правильно определить свой коэффициент и что важно учесть при оформлении полиса, чтобы не переплатить.

В 2026 году расчет стоимости ОСАГО напрямую зависит от возраста и стажа водителя. Разбираемся, почему страховка для новичков обходится дороже, как правильно определить свой коэффициент и что важно учесть при оформлении полиса, чтобы не переплатить.

Вопрос стоимости ОСАГО волнует каждого автовладельца, особенно когда речь заходит о том, кто будет вписан в полис. В 2026 году один из ключевых факторов — коэффициент возраста и стажа (КВС). Именно он умеет увеличить или, наоборот, снизить итоговую стоимость страховки в разы. Для молодых водителей это часто становится неприятным сюрпризом, а для опытных — возможностью сэкономить.

КВС — обязательный параметр, который учитывают все страховые компании. Его значения утверждаются Центробанком России и не зависят от внутренней политики страховщика. КВС рассчитывается по двум критериям: возраст и стаж водителя. Чем моложе и менее опытен автомобилист, тем выше коэффициент. Например, минимальное значение — 0,83 (для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет), максимальное — 2,27 (для тех, кому 18–21 год и стаж менее года).

Таблица КВС охватывает все основные возрастные и стажевые группы. Для водителей в возрасте 18–21 года со стажем до одного года коэффициент максимальный, а для тех, кому за 59 лет и стаж более 14 лет, — минимальный. Важно: стаж считается с момента получения первого водительского удостоверения, а не с даты открытия новой категории или фактического начала вождения.

На практике это означает, что если в полисе ОСАГО вписан только опытный водитель, страховка будет стоить дешевле. Но если добавить молодого участника, расчёт будет вестись по наибольшему КВС среди всех вписанных. Это правило применяется независимо от того, кто чаще управляет машиной. Поэтому важно заранее продумать, кто реально будет ездить на автомобиле, чтобы не переплачивать за страховку.

Пример: Hyundai Solaris с двигателем 123 л.с., зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Базовая ставка — 2800 рублей. Для молодого водителя 20 лет со стажем 2 года КВС составляет 1,84, а итоговая стоимость полиса превышает 11 тысяч рублей. А для 37-летнего автомобилиста со стажем 15 лет КВС будет 0,93, и страховка обойдётся почти вдвое дешевле — около 6 тысяч рублей. Разница очевидна.

КВС рассчитывается автоматически — по дате рождения и дате получения первых прав. Посмотреть свой коэффициент можно в электронном полисе, в офисе страховщика или через онлайн-калькулятор. Важно помнить: КВС нигде не хранится, он определяется только в момент оформления полиса. Иногда выгодно подождать пару месяцев, чтобы перейти в следующую стажевую группу и снизить стоимость страхования.

Ошибки в КВС происходят редко, но если в полисе указаны неверные данные, их можно исправить через страховую компанию. Для этого потребуются паспорт, водительское удостоверение и заявление. После проверки страховщик пересчитывает стоимость и возвращает разницу или доначисляет платёж.

Для справки: КВС — не единственный коэффициент в формуле ОСАГО. В итоговую цену также входят коэффициент территории, мощности двигателя, безаварийности (КБМ), сезонности и другие параметры. Но именно возраст и стаж чаще всего становятся решающими для молодых водителей. Важно внимательно проверять все данные при оформлении полиса, чтобы избежать ошибок и лишних затрат.

В целом, чем больше стаж и возраст водителя, тем выгоднее условия в ОСАГО. Это правило работает во всех регионах России и во всех страховых компаниях. Кстати, если интересует, как меняется эксплуатация автомобиля при переходе с одной модели на другую, стоит обратить внимание на опыт владельцев — например, на материал о смене ВАЗ-2114 на Lada Vesta реальные плюсы и минусы эксплуатации .

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