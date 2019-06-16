16 июня 2019, 12:18

Как выбирали имена для легендарных моделей

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Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, откуда взялось имя Camaro или почему спорткар Porsche назвали «911»? Выбрать название для новой модели – задача ответственная и непростая. В автомобильных компаниях этим занимаются специальные подразделения.
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
Как выбирали имена для легендарных моделей
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Еще капитан Врунгель подметил: как вы яхту назовете, так она и поплывет. От названия новой модели напрямую зависит ее коммерческий успех. Имя должно благозвучно читаться на разных языках и не иметь неприятных ассоциаций. Например, компания Mitsubishi была вынуждена переименовать для испаноязычных стран внедорожник Pajero (названный в честь кошки, обитающей в пампасах) из-за ненужных ассоциаций со сленговым ругательством. Так модель получила второе название – Montero, означающее «воин-горец».

Audi TT назвали в честь ежегодных моторалли Tourist Trophy, проходивших на острове Мэн. И хотя сама Audi никогда не занималась серийным производством мотоциклов, влившаяся в нее компания DKW успешно выпускала гоночные байки, которые неоднократно становились призерами гонок серии TT.

Вседорожник Bentley Bentayga назвали в честь горной вершины на Канарских островах. Почему выбор пал именно на этот пик, в компании уточнять не стали. Скорее всего, причина – в созвучности названия. Кроме того, Эверест уже был занят «Фордом», выпустившим Ford Everest, а «Бентли Джомолунгма» звучит не столь впечатляюще. Извечные соперники Bentley - Rolls-Royce сделали ставку на алмазы. В прошлом году они выпустили вседорожник Rolls-Royce Cullinan, названный в честь легендарного гигантского алмаза, обнаруженного в Южной Африке в 1905 году.

Когда компания Chevrolet выпустила Camaro в 1967 году, имена большинства ее моделей начинались с буквы «C». Известно, что имя Camaro выбрали из 2 000 слов на «C». Ставку решили сделать на Camaro, которого нет ни в одном языке, несмотря на ярко выраженное испанское звучание. На презентации спорткара представители Chevrolet сообщили журналистам, что Camaro - это маленький злобный зверек, который питается мустангами (намекая на конкурента Ford Mustang).

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Популярный кроссовер Nissan Qashqai назван в честь кашкайцев – тюркоязычных кочевых племен, обитающих в горных районах Ирана. Они говорят на кашкайском языке, близком к азербайджанскому. По-видимому, в Nissan сочли, что слово «Qashqai» звучит круто. Однако в США модель продается как Rogue Sport, поскольку американские покупатели не любят труднопроизносимые названия.

В 1963 году на автосалоне во Франкфурте компания Porsche представила совершенно новый спорткар 901, который стал преемником Porsche 356. Но компания Peugeot немедленно заявила протест, ведь она уже успела запатентовать все трехзначные индексы с нулем по середине. И хотя в Peugeot не собирались выпускать заднемоторный спортивный автомобиль, они не могли позволить немцам нарушить свои права на товарный знак. В итоге, Porsche заменил 0 на 1, выпустив Porsche 911.

Toyota создала оригинальный кроссовер RAV4 до того, как аббревиатура SUV (Sport Utility Vehicle) получила широкое распространение. Японцам пришлось придумать собственное имя. RAV4 означает Recreational Active Vehicle с приводом на 4 колеса (хотя в большинстве стран модель продается исключительно с передним приводом). Название семейства Corolla выбрали за благозвучность. Слово «corolla» - это ботанический термин, означающий венчик цветка.

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Как выбирали имена для легендарных моделей
{{material_126290}}Еще капитан Врунгель подметил: как вы яхту назовете, так она и поплывет. От названия новой модели напрямую зависит ее коммерческий успех. Имя должно благозвучно читаться на разных языках и не иметь неприятных ассоциаций. Например, компания Mitsubishi была вынуждена переименовать для испаноязычных стран внедорожник Pajero (названный в честь кошки, обитающей в пампасах) из-за ненужных ассоциаций со сленговым ругательством. Так модель получила второе название – Montero, означающее «воин-горец».Audi TT назвали в честь ежегодных моторалли Tourist Trophy, проходивших на острове Мэн. И хотя сама Audi никогда не занималась серийным производством мотоциклов, влившаяся в нее компания DKW успешно выпускала гоночные байки, которые неоднократно становились призерами гонок серии TT.Вседорожник Bentley Bentayga назвали в честь горной вершины на Канарских островах. Почему выбор пал именно на этот пик, в компании уточнять не стали. Скорее всего, причина – в созвучности названия. Кроме того, Эверест уже был занят «Фордом», выпустившим Ford Everest, а «Бентли Джомолунгма» звучит не столь впечатляюще. Извечные соперники Bentley - Rolls-Royce сделали ставку на алмазы. В прошлом году они выпустили вседорожник Rolls-Royce Cullinan, названный в честь легендарного гигантского алмаза, обнаруженного в Южной Африке в 1905 году.Когда компания Chevrolet выпустила Camaro в 1967 году, имена большинства ее моделей начинались с буквы «C». Известно, что имя Camaro выбрали из 2 000 слов на «C». Ставку решили сделать на Camaro, которого нет ни в одном языке, несмотря на ярко выраженное испанское звучание. На презентации спорткара представители Chevrolet сообщили журналистам, что Camaro - это маленький злобный зверек, который питается мустангами (намекая на конкурента Ford Mustang).{{material_126516}}Популярный кроссовер Nissan Qashqai назван в честь кашкайцев – тюркоязычных кочевых племен, обитающих в горных районах Ирана. Они говорят на кашкайском языке, близком к азербайджанскому. По-видимому, в Nissan сочли, что слово «Qashqai» звучит круто. Однако в США модель продается как Rogue Sport, поскольку американские покупатели не любят труднопроизносимые названия.В 1963 году на автосалоне во Франкфурте компания Porsche представила совершенно новый спорткар 901, который стал преемником Porsche 356. Но компания Peugeot немедленно заявила протест, ведь она уже успела запатентовать все трехзначные индексы с нулем по середине. И хотя в Peugeot не собирались выпускать заднемоторный спортивный автомобиль, они не могли позволить немцам нарушить свои права на товарный знак. В итоге, Porsche заменил 0 на 1, выпустив Porsche 911.Toyota создала оригинальный кроссовер RAV4 до того, как аббревиатура SUV (Sport Utility Vehicle) получила широкое распространение. Японцам пришлось придумать собственное имя. RAV4 означает Recreational Active Vehicle с приводом на 4 колеса (хотя в большинстве стран модель продается исключительно с передним приводом). Название семейства Corolla выбрали за благозвучность. Слово «corolla» - это ботанический термин, означающий венчик цветка.
2019-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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