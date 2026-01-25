Вышло исследование: какие аккумуляторы подходят для Лада Гранта и что часто игнорируют владельцы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 07:17

Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации

Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации

Вышло исследование: какие аккумуляторы подходят для Лада Гранта и что часто игнорируют владельцы

Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации

Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.

Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.

Срок службы аккумулятора в любом автомобиле ограничен, и рано или поздно владельцу Lada Granta приходится задуматься о замене аккумулятора. Несмотря на кажущуюся простоту, выбор подходящего аккумулятора для этой модели требует внимательного отношения: важно учитывать не только технические характеристики, но и особенности эксплуатации в российских условиях.

Первое, с чего стоит начать — определить, какой тип аккумулятора предпочтителен для вашей версии Granta. Завод-производитель оснащает Granta отечественными батареями АКОМ (6CT-60 пп), которые выпускаются по немецким технологиям и рассчитаны на работу в условиях российского климата. Их емкость составляет 60 ампер-часов, ток холодной прокрутки — 520 ампер. Такая батарея рассчитана на три года эксплуатации и более, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Однако не все владельцы знают, что при выборе нового АКБ очень важны габариты: длина 242 мм, ширина 175 мм, высота 190 мм. Несоответствие размеров может привести к проблемам с установкой или даже к повреждению креплений. Кроме того, для Granta с моторами 82, 87, 98 и 106 л.с. оптимальной считается емкость 55–63 ампер-часа. Бюджетные кислотные варианты часто уступают по стойкости, особенно в условиях суровой зимы.

Среди брендов, пользующихся доверием, эксперты выбирают не только отечественные решения - например, аккумуляторы завода «Тюмень», которые хорошо переносят морозы, - но и зарубежные марки: Mutlu, Topla, Medalist, Varta. Все они предлагают модели с подходящими характеристиками и размерами, которые позволяют выбрать вариант под конкретную комплектацию автомобиля.

Понять, что аккумулятор пора менять, можно по ряду признаков: затрудненный запуск двигателя, перебои в работе электроники, странные звуки при попытке завести машину, а также видимые повреждения корпуса. Важно помнить, что слишком маленькая емкость может привести к проблемам зимой, а слишком большая - к неполному заряду от штатного генератора.

Среди моделей, которые идеально подходят для Lada Granta, специалисты нашли Varta Blue Dynamic D43, Berga BB-H5R 60, Rombat P260G, Зверь 55Ач 600А, Mutlu SFB 2, Bosch S4 006 и Topla Energy 108160. Все они имеют емкость 60 ампер-часов, пусковой ток от 510 до 600 ампер и подходят к заводским размерам и полярности (левый плюс).

Если вы не уверены в выборе, всегда можно обратиться за консультацией к специалистам профильных магазинов. Они помогут подобрать аккумулятор с учетом двигателя — будь то 8- или 16-клапанная версия — и условий эксплуатации. Важно помнить: правильный выбор аккумулятора – надежный залог запуска и стабильной работы электрооборудования вашего автомобиля.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Ульяновск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться