Топ моделей для зимней дороги: какой автомобиль выбрать под свой маршрут — разбор моделей

9 ноября 2026, 20:37
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.
Зимой требования к автомобилю меняются в зависимости от маршрута. Для очищенных улиц и трасс с умеренным снегом подходят одни модели, для преодоления заносов и участков без освещения — другие. Поэтому выбирать машину стоит с учетом того, где она будет чаще всего ездить.
Если в планах грунтовки и серьезное бездорожье, в подборке названы Lada Niva Legend/Travel. Это компактный внедорожник с полным приводом и понижающей передачей. Высокий клиренс помогает преодолевать неровности, скрытые под снегом, а простые конструкции, согласно описанию, хорошо показывают себя на морозе.
Для более жестких условий также подходит УАЗ «Патриот». У него рамная конструкция, подключаемый полный привод и блокировка дифференциала. Подобный набор создан для грунтовок и участков, где обычно городскому кроссоверу не удается обеспечить проходимость.
На очищенных улицах и дорогах с умеренным снежным покровом другие требования: здесь важны проходимость и повседневный комфорт. Nissan X-Trail/Qashqai оснащены интеллектуальным полным приводом и, как отмечено при выборе, адаптированы к зимним условиям. В полноприводных версиях Hyundai Santa Fe/Kia Sorento есть режим AWD Lock, который помогает на скользящем покрытии. Haval Jolion оснащен автоматически подключаемым полным приводом.
Премиальные модели в материалах представляют собой отдельные экземпляры. BMW X5 xDrive сочетает полный привод с подогревом сидений и руля; также упоминается антипробуксовочная система. У Genesis GV80 и Mercedes-Benz GLS 400d отмечены полный привод, подогрев сидений и антипробуксовочная система.
Оснащение важно оценивать вместе с ситуацией. Полный привод помогает увереннее двигаться по льду и глубокому снегу, а при высоком клиренсе существует риск задеть бордюр или скрыть под снегом неровности. Однако сам по себе привод не заменяет зимнюю резину и не отменяет необходимости учитывать состояние дорог.
Для холодного сезона полезен подогрев сидений и зеркал. В перечне также указан обогрев лобового стекла в зоне дворников и форсунок омывателя; дистанционный запуск двигателя назван внешним плюсом. В целях безопасности на скользящей дороге предусмотрены ESP и антипробуксовочная система. В перечне есть и контроль устойчивости.
Итоговый выбор зависит от маршрутов: для частого бездорожья или сильных снегопадов стоит выбирать внедорожники, для города подойдут современные полноприводные кроссоверы с зимним пакетом. Премиальные модели рассчитаны на тех, кому важны комфорт и технологии. Перед покупкой следует проверить поведение автомобиля на зимней резине и изучить отзывы владельцев в своем регионе.
Похожие материалы UAZ, Хавейл, Ниссан, Хендай, Киа
-
09.11.2026, 18:21
«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем
После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
04.11.2026, 07:08
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
На снегу и гололеде возможности кроссовера зависят не от одного полного привода: важны дорожный просвет, настройки электроники и оснащение для морозов. В подборке представлены семь моделей для разных условий и критерии, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
03.11.2026, 18:50
Топ авто, которые стоит рассмотреть вместо привычных Lada
В рейтинге за первое полугодие 2026 года рядом оказались доступные Lada и локализованные кроссоверы; отдельно представлены внедорожники и электромобиль «Атом». Разбираем цены и технические особенности, приводим оценки экспертов и учитываем, что списки моделей различаются.Читать далее
-
02.11.2026, 06:34
Как выбрать машину для снега: какие модели подходят для двора и трассы, а какие для бездорожья
Для поездок по заснеженным дорогам важны привод и дорожный просвет, но выбор ими не ограничивается. Подборка включает рамные внедорожники и кроссоверы для разных условий, а еще параметры, которые стоит проверить перед зимой.Читать далее
-
02.11.2026, 06:02
Топ компактных кроссоверов 4WD для города: что проверить перед покупкой и какие модели не подведут зимой
Полный привод помогает на заснеженных улицах и мокрой грунтовке, но сам по себе не превращает кроссовер во внедорожник. Сравниваем компактные Toyota Yaris Cross и Raize с более просторными Nissan X-Trail и Toyota Harrier: смотрим на моторы и поведение перед покупкой.Читать далее
-
09.11.2026, 21:10
Выезд за стоп-линию при пропуске скорой помощи: обязанность уступить и риск штрафа
Многие водители уверены: если нужно пропустить машину скорой с маячком и сиреной, можно пересечь стоп-линию на запрещающий сигнал. На деле закон различает обязанность уступить дорогу и разрешение продолжить движение — и второго в такой ситуации нет.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
09.11.2026, 18:10
Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа
Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Хавейл, Ниссан, Хендай, Киа
-
09.11.2026, 18:21
«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем
После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
04.11.2026, 07:08
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
На снегу и гололеде возможности кроссовера зависят не от одного полного привода: важны дорожный просвет, настройки электроники и оснащение для морозов. В подборке представлены семь моделей для разных условий и критерии, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
03.11.2026, 18:50
Топ авто, которые стоит рассмотреть вместо привычных Lada
В рейтинге за первое полугодие 2026 года рядом оказались доступные Lada и локализованные кроссоверы; отдельно представлены внедорожники и электромобиль «Атом». Разбираем цены и технические особенности, приводим оценки экспертов и учитываем, что списки моделей различаются.Читать далее
-
02.11.2026, 06:34
Как выбрать машину для снега: какие модели подходят для двора и трассы, а какие для бездорожья
Для поездок по заснеженным дорогам важны привод и дорожный просвет, но выбор ими не ограничивается. Подборка включает рамные внедорожники и кроссоверы для разных условий, а еще параметры, которые стоит проверить перед зимой.Читать далее
-
02.11.2026, 06:02
Топ компактных кроссоверов 4WD для города: что проверить перед покупкой и какие модели не подведут зимой
Полный привод помогает на заснеженных улицах и мокрой грунтовке, но сам по себе не превращает кроссовер во внедорожник. Сравниваем компактные Toyota Yaris Cross и Raize с более просторными Nissan X-Trail и Toyota Harrier: смотрим на моторы и поведение перед покупкой.Читать далее
-
09.11.2026, 21:10
Выезд за стоп-линию при пропуске скорой помощи: обязанность уступить и риск штрафа
Многие водители уверены: если нужно пропустить машину скорой с маячком и сиреной, можно пересечь стоп-линию на запрещающий сигнал. На деле закон различает обязанность уступить дорогу и разрешение продолжить движение — и второго в такой ситуации нет.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
09.11.2026, 18:10
Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа
Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.Читать далее