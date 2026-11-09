Топ моделей для зимней дороги: какой автомобиль выбрать под свой маршрут — разбор моделей

Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги

Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.

Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.

Зимой требования к автомобилю меняются в зависимости от маршрута. Для очищенных улиц и трасс с умеренным снегом подходят одни модели, для преодоления заносов и участков без освещения — другие. Поэтому выбирать машину стоит с учетом того, где она будет чаще всего ездить.

Если в планах грунтовки и серьезное бездорожье, в подборке названы Lada Niva Legend/Travel. Это компактный внедорожник с полным приводом и понижающей передачей. Высокий клиренс помогает преодолевать неровности, скрытые под снегом, а простые конструкции, согласно описанию, хорошо показывают себя на морозе.

Для более жестких условий также подходит УАЗ «Патриот». У него рамная конструкция, подключаемый полный привод и блокировка дифференциала. Подобный набор создан для грунтовок и участков, где обычно городскому кроссоверу не удается обеспечить проходимость.

На очищенных улицах и дорогах с умеренным снежным покровом другие требования: здесь важны проходимость и повседневный комфорт. Nissan X-Trail/Qashqai оснащены интеллектуальным полным приводом и, как отмечено при выборе, адаптированы к зимним условиям. В полноприводных версиях Hyundai Santa Fe/Kia Sorento есть режим AWD Lock, который помогает на скользящем покрытии. Haval Jolion оснащен автоматически подключаемым полным приводом.

Премиальные модели в материалах представляют собой отдельные экземпляры. BMW X5 xDrive сочетает полный привод с подогревом сидений и руля; также упоминается антипробуксовочная система. У Genesis GV80 и Mercedes-Benz GLS 400d отмечены полный привод, подогрев сидений и антипробуксовочная система.

Оснащение важно оценивать вместе с ситуацией. Полный привод помогает увереннее двигаться по льду и глубокому снегу, а при высоком клиренсе существует риск задеть бордюр или скрыть под снегом неровности. Однако сам по себе привод не заменяет зимнюю резину и не отменяет необходимости учитывать состояние дорог.

Для холодного сезона полезен подогрев сидений и зеркал. В перечне также указан обогрев лобового стекла в зоне дворников и форсунок омывателя; дистанционный запуск двигателя назван внешним плюсом. В целях безопасности на скользящей дороге предусмотрены ESP и антипробуксовочная система. В перечне есть и контроль устойчивости.

Итоговый выбор зависит от маршрутов: для частого бездорожья или сильных снегопадов стоит выбирать внедорожники, для города подойдут современные полноприводные кроссоверы с зимним пакетом. Премиальные модели рассчитаны на тех, кому важны комфорт и технологии. Перед покупкой следует проверить поведение автомобиля на зимней резине и изучить отзывы владельцев в своем регионе.