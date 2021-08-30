Как выбрать хороший видеорегистратор: 7 моментов, на которые надо обратить внимание
Видеорегистратор в машине поможет сэкономить время, нервы и деньги, а запись может стать ключевым аргументом в разборе дорожной ситуации. Редакция сайта Тарантас Ньюс рассказала, каким основным параметрам должен отвечать современный видеорегистратор.
Качество съемки
Один из ключевых моментов – качество записи. На видео должны распознаваться автомобильные номера или лица злоумышленников. Поэтому следует остановить свой выбор на устройстве, записывающем в HD или Full HD формате с разрешением не ниже 1280x720 или 1920x1080 пикселей. Скорость съемки обеспечивает качественную и «плавную» картинку и должна быть выше 30 кадров в секунду, лучше – 60.
Угол обзора
Угол обзора влияет на ширину охвата кадра при съемке. Оптимальный угол обзора, который позволяет зафиксировать основные детали на дороге, составляет 100 – 120 градусов.
Цикличность записи
Данная функция позволяет видеорегистратору после заполнения памяти автоматически удалять старые записи и перезаписывают их новыми. Обычно видео при записи разделяется на равные небольшие интервалы, порядка 1 – 2 минут. Нужный временной интервал необходимо извлечь сразу же после инцидента.
Парковочный режим
Функция позволяет «присматривать» за автомобилем на парковке. Видеорегистратор находится в спящем режиме, но способен записывать отдельные фрагменты, если сработал G-сенсор.
Наличие экрана
С помощью дополнительного экрана можно оперативно посмотреть последнюю запись в случае спорной ситуации. Кроме того, такая опция поможет быстрее настроить видеорегистратор и определить самое удачное место для его установки в автомобиле.
Способ крепления
Крепление должно быть практичным и удобным, сглаживать вибрации от дороги и надежно удерживать устройство во время движения. Обычно регистратор крепится на лобовое стекло при помощи присосок или на двухстороннем скотче. Первые лучше себя показывают в городах с хорошим дорожным покрытием, вторые подходят, если автомобиль чаще перемещается по дорогам с кочками и ямами. Альтернативное решение – видеорегистратор, встроенный в зеркало заднего вида. Он надежен и не мешает обзору.
Дополнительные разъемы
Разъемы USB, HDMI, TV-out позволяют перезаписывать видео на разные носители, а также просматривать видео на планшете, компьютере или телевизоре. Для быстрого доступа к памяти устройства со смартфона стоит обратить внимание на видеорегистраторы с поддержкой Wi-Fi.
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