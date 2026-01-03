CFMOTO или другие? Почему азиатские байки стали хитом — разбор моделей

Как и какой выбрать идеальный китайский мотоцикл для города и путешествий

Китайские мотоциклы уверенно завоевывают российский рынок. CFMOTO выделяется среди конкурентов. В статье - разбор моделей для разных задач. Узнайте, какой байк подойдет именно вам. Неожиданные детали комплектаций удивят даже опытных райдеров.

Азиатские мотоциклы уже давно перестали быть экзотикой на российских дорогах. За последние годы они не только догнали, но и во многом обошли привычные европейские и японские бренды по оснащению и качеству. Среди всех китайских производителей особенно выделяется CFMOTO - марка, которая за 15 лет присутствия в России успела стать синонимом надежности и универсальности.

CFMOTO не просто продает мотоциклы — компания создала целую экосистему для райдеров. В ее модельном ряду есть байки для новичков, пригородных жителей, любителей скорости и даже для тех, кто мечтает о дальних путешествиях. Каждый найдет вариант под свои задачи и стиль жизни.

Мотоциклы для старта: легкость и уверенность

Начинающим мотоциклистам важно не только получить права, но и выбрать техникум, который простит ошибки и поможет получить опыт. В линейке CFMOTO сразу две модели отвечают этим требованиям.

250NK - легкий и послушный байк с 27-сильным мотором и весом всего 135 кг. Его седло позволяет уверенно чувствовать себя даже тем, кто только начинает свой путь. Разгон до 128 км/ч – более чем достаточно для первых испытаний на трассе.

300CL-X — еще один вариант для новичков, но с характером. Он выполнен в стиле ретро, ​​отличается прямой посадкой и большим баком на 14,5 литра. Такой объем позволяет забыть о новых заправках и сосредоточиться на дороге.

Городские будни: комфорт и маневренность

Для ежедневных поездок в мегаполисах важны удобство и универсальность. Здесь CFMOTO предлагает несколько интересных решений.

450CL-C - компактный круизер с мягкой посадкой, широкими шинами и кожаным сиденьем. Несмотря на внешнюю массивность, байк прекрасно чувствует себя в городском потоке. Ременной привод делает переключения плавными, максимальная скорость в 153 км/ч позволяет не чувствовать себя чужим и на трассе.

700CL-X Heritage – классика современного гардероба. 70-сильный двигатель, итальянские шины Pirelli, испанские тормоза Дж. Хуана и круиз-контроль – все для того, чтобы даже длинная дорога не утомляла. Посадка продумана до мелочей: ноги не затекают, руки не устают.

700CL-X Adventure — вариант для тех, кто не боится съехать с асфальта. Высокий клиренс, сиденье с агрессивным протектором и специальный режим двигателя для бездорожья делают этот байк универсальным спутником на любой поверхности.

Для эмоций: скорость и стиль

Если душа требует драйва, а будни слишком однообразными, стоит обратить внимание на спортивные модели CFMOTO.

450SR – настоящий прорыв среди китайских спортбайков. 47 л.с., разгон до 100 км/ч за 5 секунд и дизайн от Модены 40 под руководством Карлоса Солсона. Прогрессивная задняя подвеска обеспечивает устойчивость даже в самых крутых поворотах.

700CL-X Sport — городской байк с гоночным характером. Шины Pirelli, тормоза Brembo, амортизаторы KYB и посадка позволяют прижаться к баку, как на гоночном спортбайке. Закругленный хвост напоминает кафе-рейсеры 50-х годов.

800NK Advanced – флагман среди китайских нейкедов. 95 л.с., вес 189 кг, разгон до 220 км/ч и топовая комплектация: рулевой демпфер, квикшифтер, круиз-контроль и даже голосовое управление приборкой. Японцы нервно курят в сторонке.

Путешествие без границ: дальние маршруты и комфорт

Для тех, кто не думает о жизни в дальних поездках, CFMOTO предлагает сразу несколько моделей, способных удивить даже бывалых пассажиров.

450MT - идеальный вариант для бездорожья. Длинноходные подвески KYB, большие колеса 21/18, клиренс 22 см и тяговитый 42-сильный мотор. Байк легко справляется с подъемами, грязью и песком.

700MT – универсал для асфальта и грунтовок. 67 л.с., мягкие подвески, компактные габариты и богатое оснащение: ветровое стекло, кофры, защита рук, дуги безопасности и разъемы для зарядки гаджетов.

800MT Explore — один из самых технологичных внедорожных мотоциклов. Круиз-контроль, квикшифтер, система контроля давления в шинах, радар слепых зон и регулируемые амортизаторы KYB. На трассе байк держится уверенно благодаря универсальным шинам Michelin и мощному 91-сильному двигателю.

1250TR-G – вершина инженерной мысли среди китайских мотоциклов. Аудиосистема, 12-дюймовый экран, система контроля слепых зон, квикшифтер и 143-сильный мотор. Байк разгоняется до 220 км/ч, а регулируемые амортизаторы Marzocchi обеспечивают управляемость на любой скорости.