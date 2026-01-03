CFMOTO или другие? Почему азиатские байки стали хитом — разбор моделей

3 января 2026, 09:51
Как и какой выбрать идеальный китайский мотоцикл для города и путешествий
Как и какой выбрать идеальный китайский мотоцикл для города и путешествий
Китайские мотоциклы уверенно завоевывают российский рынок. CFMOTO выделяется среди конкурентов. В статье - разбор моделей для разных задач. Узнайте, какой байк подойдет именно вам. Неожиданные детали комплектаций удивят даже опытных райдеров.
Азиатские мотоциклы уже давно перестали быть экзотикой на российских дорогах. За последние годы они не только догнали, но и во многом обошли привычные европейские и японские бренды по оснащению и качеству. Среди всех китайских производителей особенно выделяется CFMOTO - марка, которая за 15 лет присутствия в России успела стать синонимом надежности и универсальности.
CFMOTO не просто продает мотоциклы — компания создала целую экосистему для райдеров. В ее модельном ряду есть байки для новичков, пригородных жителей, любителей скорости и даже для тех, кто мечтает о дальних путешествиях. Каждый найдет вариант под свои задачи и стиль жизни.
Мотоциклы для старта: легкость и уверенность
Начинающим мотоциклистам важно не только получить права, но и выбрать техникум, который простит ошибки и поможет получить опыт. В линейке CFMOTO сразу две модели отвечают этим требованиям.
250NK - легкий и послушный байк с 27-сильным мотором и весом всего 135 кг. Его седло позволяет уверенно чувствовать себя даже тем, кто только начинает свой путь. Разгон до 128 км/ч – более чем достаточно для первых испытаний на трассе.
300CL-X — еще один вариант для новичков, но с характером. Он выполнен в стиле ретро, отличается прямой посадкой и большим баком на 14,5 литра. Такой объем позволяет забыть о новых заправках и сосредоточиться на дороге.
Городские будни: комфорт и маневренность
Для ежедневных поездок в мегаполисах важны удобство и универсальность. Здесь CFMOTO предлагает несколько интересных решений.
450CL-C - компактный круизер с мягкой посадкой, широкими шинами и кожаным сиденьем. Несмотря на внешнюю массивность, байк прекрасно чувствует себя в городском потоке. Ременной привод делает переключения плавными, максимальная скорость в 153 км/ч позволяет не чувствовать себя чужим и на трассе.
700CL-X Heritage – классика современного гардероба. 70-сильный двигатель, итальянские шины Pirelli, испанские тормоза Дж. Хуана и круиз-контроль – все для того, чтобы даже длинная дорога не утомляла. Посадка продумана до мелочей: ноги не затекают, руки не устают.
700CL-X Adventure — вариант для тех, кто не боится съехать с асфальта. Высокий клиренс, сиденье с агрессивным протектором и специальный режим двигателя для бездорожья делают этот байк универсальным спутником на любой поверхности.
Для эмоций: скорость и стиль
Если душа требует драйва, а будни слишком однообразными, стоит обратить внимание на спортивные модели CFMOTO.
450SR – настоящий прорыв среди китайских спортбайков. 47 л.с., разгон до 100 км/ч за 5 секунд и дизайн от Модены 40 под руководством Карлоса Солсона. Прогрессивная задняя подвеска обеспечивает устойчивость даже в самых крутых поворотах.
700CL-X Sport — городской байк с гоночным характером. Шины Pirelli, тормоза Brembo, амортизаторы KYB и посадка позволяют прижаться к баку, как на гоночном спортбайке. Закругленный хвост напоминает кафе-рейсеры 50-х годов.
800NK Advanced – флагман среди китайских нейкедов. 95 л.с., вес 189 кг, разгон до 220 км/ч и топовая комплектация: рулевой демпфер, квикшифтер, круиз-контроль и даже голосовое управление приборкой. Японцы нервно курят в сторонке.
Путешествие без границ: дальние маршруты и комфорт
Для тех, кто не думает о жизни в дальних поездках, CFMOTO предлагает сразу несколько моделей, способных удивить даже бывалых пассажиров.
450MT - идеальный вариант для бездорожья. Длинноходные подвески KYB, большие колеса 21/18, клиренс 22 см и тяговитый 42-сильный мотор. Байк легко справляется с подъемами, грязью и песком.
700MT – универсал для асфальта и грунтовок. 67 л.с., мягкие подвески, компактные габариты и богатое оснащение: ветровое стекло, кофры, защита рук, дуги безопасности и разъемы для зарядки гаджетов.
800MT Explore — один из самых технологичных внедорожных мотоциклов. Круиз-контроль, квикшифтер, система контроля давления в шинах, радар слепых зон и регулируемые амортизаторы KYB. На трассе байк держится уверенно благодаря универсальным шинам Michelin и мощному 91-сильному двигателю.
1250TR-G – вершина инженерной мысли среди китайских мотоциклов. Аудиосистема, 12-дюймовый экран, система контроля слепых зон, квикшифтер и 143-сильный мотор. Байк разгоняется до 220 км/ч, а регулируемые амортизаторы Marzocchi обеспечивают управляемость на любой скорости.
Похожие материалы ЦФ мото
-
03.01.2026, 09:39
Реальные впечатления владельцев о Tenet T7: что радует, а что раздражает
Владельцы Tenet T7 делятся неожиданными деталями эксплуатации. Комфорт и надежность отмечают почти все. Но есть нюансы, о которых не пишут в рекламных буклетах. Некоторые опции удивляют, а мелкие недочеты могут раздражать. Читайте, чтобы узнать, что скрывается за внешней привлекательностью.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 13:32
Как действовать при внезапном отказе тормозов на механике и автомате
Что делать, если тормоза перестали работать? Какие ошибки могут усугубить ситуацию? В материале - неожиданные советы и важные нюансы. Неочевидные причины и профилактика отказа тормозов. Проверьте, готовы ли вы к такому форс-мажору.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 09:32
Интегрированный автодом Carthago Malibu I 410 DB 2022: комфорт и стиль для путешествий
В продаже появился автодом Malibu I 410 DB 2022 года. Немецкое качество, продуманная планировка и современное оснащение. Внутри - простор, уют и технологии для автономных путешествий. Читать далее
-
02.01.2026, 08:31
Автодом на базе КАМАЗ 43118: комфорт и автономность для путешествий и отдыха
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет продуманной планировкой. Внутри есть все для длительных поездок. Семь спальных мест, кухня, душ и автономное отопление. Такой автодом подойдет для охоты, рыбалки и экспедиций. Стоимость впечатляет, но оснащение оправдывает цену.Читать далее
-
02.01.2026, 07:01
Mercedes отзывает GLE 350 4MATIC 2025–2026 из-за ошибки с ремнем безопасности
В США выявлен дефект в заднем центральном ремне безопасности у Mercedes GLE 350 4MATIC 2025 и 2026 годов. Проблема касается только автомобилей, собранных в Алабаме. Водителям стоит быть внимательнее при эксплуатации. Производитель уже начал отзывную кампанию. Подробности - в материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:28
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.01.2026, 06:18
Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе
В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.Читать далее
Похожие материалы ЦФ мото
-
03.01.2026, 09:39
Реальные впечатления владельцев о Tenet T7: что радует, а что раздражает
Владельцы Tenet T7 делятся неожиданными деталями эксплуатации. Комфорт и надежность отмечают почти все. Но есть нюансы, о которых не пишут в рекламных буклетах. Некоторые опции удивляют, а мелкие недочеты могут раздражать. Читайте, чтобы узнать, что скрывается за внешней привлекательностью.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
02.01.2026, 13:32
Как действовать при внезапном отказе тормозов на механике и автомате
Что делать, если тормоза перестали работать? Какие ошибки могут усугубить ситуацию? В материале - неожиданные советы и важные нюансы. Неочевидные причины и профилактика отказа тормозов. Проверьте, готовы ли вы к такому форс-мажору.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
02.01.2026, 09:32
Интегрированный автодом Carthago Malibu I 410 DB 2022: комфорт и стиль для путешествий
В продаже появился автодом Malibu I 410 DB 2022 года. Немецкое качество, продуманная планировка и современное оснащение. Внутри - простор, уют и технологии для автономных путешествий. Читать далее
-
02.01.2026, 08:31
Автодом на базе КАМАЗ 43118: комфорт и автономность для путешествий и отдыха
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет продуманной планировкой. Внутри есть все для длительных поездок. Семь спальных мест, кухня, душ и автономное отопление. Такой автодом подойдет для охоты, рыбалки и экспедиций. Стоимость впечатляет, но оснащение оправдывает цену.Читать далее
-
02.01.2026, 07:01
Mercedes отзывает GLE 350 4MATIC 2025–2026 из-за ошибки с ремнем безопасности
В США выявлен дефект в заднем центральном ремне безопасности у Mercedes GLE 350 4MATIC 2025 и 2026 годов. Проблема касается только автомобилей, собранных в Алабаме. Водителям стоит быть внимательнее при эксплуатации. Производитель уже начал отзывную кампанию. Подробности - в материале.Читать далее
-
02.01.2026, 06:28
Почему Google Maps не даст одну из своих функций пользователям Waze в 2026 году
Слухи о закрытии Waze не утихают уже несколько лет. Google не планирует сливать сервисы. Приложения продолжают развиваться параллельно. Некоторые функции так и останутся эксклюзивом. Почему так происходит - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.01.2026, 06:18
Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе
В 2026 году автомобили в России подорожают. Причина - новые ставки НДС и утильсбора. Эксперты предупреждают о росте цен на все сегменты. Некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. Влияние на вторичный рынок пока неочевидно.Читать далее