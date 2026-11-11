Какую Lada выбрать: Какие компромиссы у Granta и больше ли опций у Vesta — подробное сравнение трех моделей

11 ноября 2026, 08:18
Какую Lada выбрать: что дает доплата за Iskra и Vesta вместо Granta
Какую Lada выбрать: что дает доплата за Iskra и Vesta вместо Granta
Granta остается самым доступным вариантом. Iskra предлагает современную платформу и больше места. Vesta богаче оснащена, но обычно стоит дороже. Перед покупкой стоит сверить комплектации: набор опций может различаться даже у близких по классу моделей.
Современный модельный ряд Lada условно делится на три уровня, и разница между ними проявляется не только в цене, но и в оснащении, комфорте и безопасности. Даже в базовых версиях Granta может не быть ESP — и это лишь один из примеров того, насколько сильно комплектации влияют на итоговый облик автомобиля.
Vesta обычно стоит дороже остальных. В топовых версиях она предлагает более широкий набор оборудования: цифровую панель приборов и большой вертикальный экран мультимедиа, а также регулировку руля по вылету и задние электростеклоподъемники. Веста построена на платформе, созданной с участием Renault-Nissan, и при ее разработке соблюдались строгие стандарты Euro NCAP — с этим связан более высокий уровень защиты пассажиров. Однако шумоизоляция Весты в некоторых сценариях уступает Искре, несмотря на доработки.
Iskra по цене и оснащению занимает промежуточное положение. Ее глубоко переработанная платформа CMF-B-LS повышает жесткость кузова и делает управление более точным, а также создает задел для новых технологий. Кузов Искры длиннее, а колея и колесная база шире, чем у Гранты, поэтому на заднем ряду появляется больше места — хотя компактные пропорции по-прежнему ограничивают комфорт: пассажирам ростом выше 180 см там может быть тесно. Шумоизоляцию доработали, в том числе в багажнике, а сиденья сделали анатомичнее. Однако в отделке салона обнаружился жесткий пластик. Оснащение зависит от версии: в средних комплектациях могут быть предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, а для топового варианта заявлены парктроники и камера заднего вида с динамической разметкой. Регулировка руля по вылету появляется только в самых дорогих исполнениях.
Granta сохраняет сильные позиции, когда главным критерием остается цена: среди сопоставимых моделей она самая бюджетная. Ее рассматривают как первый автомобиль за рулем или как частый вариант при ограниченном бюджете. Проверенные конструкции обычно обходятся дешевле в обслуживании, а запчасти широко доступны. За доступность приходится мириться с компромиссами: платформа Granta относится к разработкам 80–90-х годов, что сказывается на комфорте и безопасности. Оснащение скромнее, а расположение элементов салона может быть менее удобным в долгой дороге.
Таким образом, выбор зависит от приоритета: Granta помогает сэкономить, Iskra предоставляет больше места и современных опций, а Vesta предлагает самое богатое оснащение среди этих вариантов. Перед покупкой следует внимательно изучить комплектации: даже у моделей близкого класса набор оборудования может заметно отличаться.
Похожие материалы Лада
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 10:53
Kia Pegas против Lada Vesta: стоит ли переплачивать за седан из Китая
В октябре 2026 года в Москве Kia Pegas 2023 года предлагали за 1,6-1,64 млн рублей - почти столько же стоит Lada Vesta. У седана атмосферный мотор и классический автомат, но есть важные оговорки по безопасности и обслуживанию.Читать далее
-
10.11.2026, 10:05
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.Читать далее
-
10.11.2026, 06:32
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Владелец Lada Granta 2018 года продал машину с пробегом 195 тыс. км из-за коррозии: просил 500 тыс. руб., после месяца ожидания уступил до 460 тыс. — ушла за неделю.Читать далее
-
09.11.2026, 10:46
Lada Vesta против Granta: что выгоднее за три года владения
По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
06.11.2026, 19:07
Почему одни выбирают Весту, а другие пересаживаются на Belgee S50
У Lada Vesta и Belgee S50 разные сильные стороны: российскую модель проще ремонтировать и дешевле содержать, а седан Belgee предлагает больше места и комфорта. Разбираем, что важнее при выборе машины для города и плохих дорог.Читать далее
-
11.11.2026, 09:40
Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора
В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.Читать далее
-
11.11.2026, 09:15
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Финансовая платформа сопоставила цены автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Haval H5 за три года теряет свыше 1,2 млн рублей, а у других моделей снижение составляет от 400 тысяч. В исследовании также названы причины быстрого падения остаточной стоимости.Читать далее
-
11.11.2026, 09:08
Почему машины меняют цвет: как работают эффектные покрытия и какие они бывают и что выбрать
Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 10:53
Kia Pegas против Lada Vesta: стоит ли переплачивать за седан из Китая
В октябре 2026 года в Москве Kia Pegas 2023 года предлагали за 1,6-1,64 млн рублей - почти столько же стоит Lada Vesta. У седана атмосферный мотор и классический автомат, но есть важные оговорки по безопасности и обслуживанию.Читать далее
-
10.11.2026, 10:05
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.Читать далее
-
10.11.2026, 06:32
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Владелец Lada Granta 2018 года продал машину с пробегом 195 тыс. км из-за коррозии: просил 500 тыс. руб., после месяца ожидания уступил до 460 тыс. — ушла за неделю.Читать далее
-
09.11.2026, 10:46
Lada Vesta против Granta: что выгоднее за три года владения
По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 20:02
Land Cruiser 250 VX за 2,92 млн рублей: почему японский ценник сравнивают с Vesta
В японском ценовом срезе Land Cruiser 250 VX стоит 5,7 млн иен - около 2,92 млн рублей по текущему курсу. Это примерно на 400 тысяч дороже топовой Lada Vesta Sport, но российские цены на порядок выше.Читать далее
-
06.11.2026, 19:07
Почему одни выбирают Весту, а другие пересаживаются на Belgee S50
У Lada Vesta и Belgee S50 разные сильные стороны: российскую модель проще ремонтировать и дешевле содержать, а седан Belgee предлагает больше места и комфорта. Разбираем, что важнее при выборе машины для города и плохих дорог.Читать далее
-
11.11.2026, 09:40
Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора
В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.Читать далее
-
11.11.2026, 09:15
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Финансовая платформа сопоставила цены автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Haval H5 за три года теряет свыше 1,2 млн рублей, а у других моделей снижение составляет от 400 тысяч. В исследовании также названы причины быстрого падения остаточной стоимости.Читать далее
-
11.11.2026, 09:08
Почему машины меняют цвет: как работают эффектные покрытия и какие они бывают и что выбрать
Автомобильная отделка может менять оттенок при нагреве и переливаться на свету; некоторые покрытия напоминают бархат на ощупь. В подборке - десять необычных решений и модели, на которых они встречаются. Часть подходит скорее для шоу, чем для повседневных поездок.Читать далее