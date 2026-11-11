Какую Lada выбрать: Какие компромиссы у Granta и больше ли опций у Vesta — подробное сравнение трех моделей

Какую Lada выбрать: что дает доплата за Iskra и Vesta вместо Granta

Granta остается самым доступным вариантом. Iskra предлагает современную платформу и больше места. Vesta богаче оснащена, но обычно стоит дороже. Перед покупкой стоит сверить комплектации: набор опций может различаться даже у близких по классу моделей.

Granta остается самым доступным вариантом. Iskra предлагает современную платформу и больше места. Vesta богаче оснащена, но обычно стоит дороже. Перед покупкой стоит сверить комплектации: набор опций может различаться даже у близких по классу моделей.

Современный модельный ряд Lada условно делится на три уровня, и разница между ними проявляется не только в цене, но и в оснащении, комфорте и безопасности. Даже в базовых версиях Granta может не быть ESP — и это лишь один из примеров того, насколько сильно комплектации влияют на итоговый облик автомобиля.

Vesta обычно стоит дороже остальных. В топовых версиях она предлагает более широкий набор оборудования: цифровую панель приборов и большой вертикальный экран мультимедиа, а также регулировку руля по вылету и задние электростеклоподъемники. Веста построена на платформе, созданной с участием Renault-Nissan, и при ее разработке соблюдались строгие стандарты Euro NCAP — с этим связан более высокий уровень защиты пассажиров. Однако шумоизоляция Весты в некоторых сценариях уступает Искре, несмотря на доработки.

Iskra по цене и оснащению занимает промежуточное положение. Ее глубоко переработанная платформа CMF-B-LS повышает жесткость кузова и делает управление более точным, а также создает задел для новых технологий. Кузов Искры длиннее, а колея и колесная база шире, чем у Гранты, поэтому на заднем ряду появляется больше места — хотя компактные пропорции по-прежнему ограничивают комфорт: пассажирам ростом выше 180 см там может быть тесно. Шумоизоляцию доработали, в том числе в багажнике, а сиденья сделали анатомичнее. Однако в отделке салона обнаружился жесткий пластик. Оснащение зависит от версии: в средних комплектациях могут быть предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, а для топового варианта заявлены парктроники и камера заднего вида с динамической разметкой. Регулировка руля по вылету появляется только в самых дорогих исполнениях.

Granta сохраняет сильные позиции, когда главным критерием остается цена: среди сопоставимых моделей она самая бюджетная. Ее рассматривают как первый автомобиль за рулем или как частый вариант при ограниченном бюджете. Проверенные конструкции обычно обходятся дешевле в обслуживании, а запчасти широко доступны. За доступность приходится мириться с компромиссами: платформа Granta относится к разработкам 80–90-х годов, что сказывается на комфорте и безопасности. Оснащение скромнее, а расположение элементов салона может быть менее удобным в долгой дороге.

Таким образом, выбор зависит от приоритета: Granta помогает сэкономить, Iskra предоставляет больше места и современных опций, а Vesta предлагает самое богатое оснащение среди этих вариантов. Перед покупкой следует внимательно изучить комплектации: даже у моделей близкого класса набор оборудования может заметно отличаться.