Зимний выбор масла: что важно знать и как не навредить двигателю

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 11:38

Зимние холода требуют особого подхода к выбору масла. Какие параметры действительно важны? Как не ошибиться с типом и вязкостью? В материале - советы, которые помогут сохранить двигатель в морозы. Неочевидные нюансы и практические рекомендации.

С наступлением зимы перед автовладельцами встает непростая задача - подобрать моторное масло, которое обеспечит надежный запуск и защиту двигателя даже в сильные морозы. Вопрос кажется простым, но на деле нюансов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Как сообщает Autonews, выбор масла для холодного времени года зависит не только от марки автомобиля, но и от климата, в котором эксплуатируется машина.

Первое, на что стоит обратить внимание - это вязкость. Именно этот параметр определяет, насколько быстро масло сможет прокачаться по системе при низких температурах. На канистре всегда указывается маркировка по стандарту SAE J300: например, 0W-30 или 5W-40. Чем меньше цифра перед буквой «W», тем легче масло ведет себя на морозе. Для регионов с суровыми зимами оптимальны масла с показателем 0W или 5W. Они не густеют даже при -35°C и ниже, что особенно важно для уверенного запуска двигателя.

Второй важный момент - тип масла. Минеральные составы для зимы практически не подходят: они быстро густеют и затрудняют работу мотора уже при небольшом минусе. Полусинтетика - компромиссный вариант, который подойдет для умеренных зим и старых двигателей. Но если речь идет о новых автомобилях или экстремальных морозах, лучше выбрать синтетику. Современные синтетические масла сохраняют текучесть даже при очень низких температурах, обеспечивая защиту деталей и экономию топлива.

Не стоит забывать и о высокотемпературной вязкости - это вторая цифра в маркировке, например, 30 или 40. Она показывает, насколько хорошо масло справляется с нагрузками при нагреве. Для зимы этот параметр не так критичен, но если автомобиль часто эксплуатируется в пробках или на высоких оборотах, стоит выбирать масло с более высоким значением.

Многие водители задаются вопросом: что лучше - 5W-30 или 5W-40? Оба варианта считаются всесезонными и подходят для большинства регионов России. Однако 5W-40 предпочтительнее для машин с большим пробегом и для тех, кто не планирует менять масло весной. В то же время 5W-30 отлично подойдет для новых двигателей и умеренного климата.

Перед заменой масла зимой рекомендуется провести техническое обслуживание: проверить состояние фильтров, свечей и других расходников. При переходе с одного типа масла на другой (например, с полусинтетики на синтетику) желательно промыть двигатель, чтобы избежать смешивания остатков старого состава с новым.

Есть и ряд практических советов, которые помогут продлить срок службы двигателя зимой. Не стоит доливать масло в горячий мотор - лучше дождаться его остывания. Замену масла зимой желательно проводить чаще, чем летом: оптимальный интервал - 5000-7000 км. Это связано с тем, что в морозы масло быстрее теряет свои свойства. Смешивать масла разных производителей и вязкости допустимо, но лучше этого избегать, чтобы не получить непредсказуемый результат.

В итоге, главный совет - всегда ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и учитывать реальные условия эксплуатации. Вязкость - ключевой параметр, который определяет, насколько легко мотор переживет зиму. Минеральные масла лучше оставить для теплого времени года, а для холодов выбирать синтетику или качественную полусинтетику. И не забывать о регулярной замене: зимой двигатель особенно уязвим к износу.

