Скрытые дефекты и ловушки продавцов: главные правила осмотра авто с рук

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 декабря 2025, 08:01

Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам

Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам

Скрытые дефекты и ловушки продавцов: главные правила осмотра авто с рук

Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам

Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.

Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.

Российский рынок автомобилей с пробегом переживает настоящий бум, и вместе с этим растет потребность в грамотной оценке технического состояния машин. На «вторичке» сегодня можно найти тысячи предложений, но у многих из них история обслуживания либо отсутствует, либо вызывает сомнения. Это превращает выбор в непростую задачу: за привлекательной внешностью могут скрываться серьезные проблемы, износ ключевых агрегатов или последствия некачественного ремонта. Особенно это касается автомобилей из Китая, которые хоть и стали заметно лучше, но все еще требуют внимательного подхода к эксплуатации и выбору запчастей.

Как поделились с «Российской газетой» специалисты по автокомпонентам Caready, один из важнейших шагов при диагностике - выявить детали, которые менялись раньше положенного срока. Чаще всего преждевременного вмешательства требуют элементы подвески, тормоза, рулевые тяги и подушки двигателя. Чтобы понять, был ли ремонт, нужно внимательно осмотреть крепеж, проверить наличие заводских меток и свежих следов установки. Также стоит сравнить дату производства деталей с годом выпуска самого автомобиля. Любое несоответствие может указывать на скрытое ДТП, о котором продавец предпочел умолчать.

Свежая деталь, установленная без видимых причин, должна насторожить, как и общее состояние узлов, не соответствующее заявленному пробегу. Если говорить о типичных «болячках» современных авто, то независимо от страны происхождения, на первом месте стоит подвеска и ее резинометаллические компоненты. На наших дорогах они часто выходят из строя раньше заявленного ресурса. Двигатели с турбонаддувом очень чувствительны к качеству масла и своевременности его замены. Вариаторы и роботизированные коробки начинают подавать первые признаки неисправности при больших пробегах, особенно если владелец экономил на обслуживании. Электроника, которой изобилуют китайские модели, может давать сбои из-за просадок напряжения, а лакокрасочное покрытие на многих машинах остается довольно нежным и быстро покрывается сколами.

Выбор качественных запчастей - это отдельная головная боль для владельца. Сегодня есть несколько путей: обратиться к дилеру, заказать в крупном интернет-магазине или найти официального импортера. Однако при покупке аналога нужно помнить, что не все производители гарантируют одинаковый уровень качества. Лев Родионов, возглавляющий компанию Caready, в беседе с изданием подчеркнул, что гнаться за самой низкой ценой на запчасти - проигрышная стратегия. Гораздо важнее оценить ресурс детали, репутацию производителя и ее соответствие заводским стандартам. Только так можно найти золотую середину между экономией и надежностью.

Зачастую о будущих поломках можно догадаться по косвенным признакам. Неровная работа мотора на холостых оборотах, посторонние звуки при разгоне или повышенный расход масла почти всегда говорят о проблемах с двигателем. Вибрации, стуки и плохая управляемость - верные спутники изношенной подвески. Толчки, задержки при переключении передач и гул намекают на неисправности трансмиссии. Ошибки на приборной панели, запотевшие фары и нестабильная работа кнопок тоже должны стать поводом для более глубокой проверки.

В конечном счете, успешная покупка подержанного автомобиля - это комплексный подход, включающий техническую диагностику, анализ истории машины и понимание ее слабых мест. Это особенно актуально для китайских автомобилей, которые все активнее завоевывают рынок, но требуют грамотного подбора комплектующих. Такой подход поможет минимизировать риски и обеспечить машине долгую и беспроблемную жизнь.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Чебоксары Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться