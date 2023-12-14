Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля

Ранее мы писали На чем ездили первые пожарные Страны Советов? У всех тех, кто связан с пожарным делом, позавчера был хороший повод поднять бокал с шампанским. 17 апреля ... Читать далее

Редакция сайта Тарантас Ньюс изучила вопрос с огнетушителями и нашла как минимум пять типов, представленных на рынке: углекислотные, порошковые, водные/водно-эмульсионные, пенные и аэрозольные. Первые два типа перекрывают доступ кислорода к очагу возгорания. Остальные имеют водную основу, поэтому могут замерзнуть в сильный мороз. С учетом особенностей устройства автомобилей лучше отдать предпочтение углекислотным или порошковым огнетушителям. Они не боятся отрицательных температур, обладают диэлектрическими качествами и очень эффективны.

Углекислотные огнетушители практически не оставляют следов, а их срок хранения достигает 10 лет. Зато весят они немало из-за стального корпуса. Порошковые легкие и компактные благодаря пластиковому корпусу, но хранить их можно максимум 2 года, а порошок потом придется долго вычищать.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах