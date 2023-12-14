Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля
Углекислотные огнетушители практически не оставляют следов, а их срок хранения достигает 10 лет. Зато весят они немало из-за стального корпуса. Порошковые легкие и компактные благодаря пластиковому корпусу, но хранить их можно максимум 2 года, а порошок потом придется долго вычищать.
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14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
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14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
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14.12.2023, 09:05
Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Немецкие эксперты изучили результаты ежегодных техосмотров, которые обязаны проходить автомобили в Германии раз в два года, и назвали самые проблемные машины в разных возрастных категориях.Читать далее
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14.12.2023, 08:19
Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов, проверил безопасность кроссовера Nissan Ariya и присудил автомобилю высшую оценку Top Safety Pick+.Читать далее
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14.12.2023, 07:58
Шведы пожелали Илону Маску счастливого Рождества и отказались вывозить мусор Tesla
В Швеции продолжается скандал вокруг компании Tesla. Местные профсоюзы объединились, чтобы вынудить американского производителя заключить с сотрудниками коллективный договор. Работа компании может оказаться полностью парализованной.Читать далее
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14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
-
14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
-
14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
-
14.12.2023, 09:05
Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Немецкие эксперты изучили результаты ежегодных техосмотров, которые обязаны проходить автомобили в Германии раз в два года, и назвали самые проблемные машины в разных возрастных категориях.Читать далее
-
14.12.2023, 08:19
Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов, проверил безопасность кроссовера Nissan Ariya и присудил автомобилю высшую оценку Top Safety Pick+.Читать далее
-
14.12.2023, 07:58
Шведы пожелали Илону Маску счастливого Рождества и отказались вывозить мусор Tesla
В Швеции продолжается скандал вокруг компании Tesla. Местные профсоюзы объединились, чтобы вынудить американского производителя заключить с сотрудниками коллективный договор. Работа компании может оказаться полностью парализованной.Читать далее
-
14.12.2023, 07:11
У новеньких Kia Soul и Seltos вновь проблемы с подушками безопасности: они самопроизвольно раскрываются
Кроссоверы Kia опять оказались в центре скандала из-за проблем с подушками безопасности. На этот раз Takata не при чем. Дефектные комплектующие на завод отгрузил новый поставщик.Читать далее
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