Как выбрать правильный прицеп (и благополучно завершить дачный сезон)
Эксперты «Авито.Авто» заметили, что с приближением осени традиционно растет спрос на подержанные прицепы. По сравнению с июлем этого года российские автовладельцы интересовались покупкой прицепов в августе на 6% активнее. С одной стороны, это связано с необходимостью вывозить с дачи урожай, а с другой – с ростом интереса к активному отдыху – лодкам, квадроциклам и т.п. Средняя цена прицепа на вторичном рынке составляет 48,5 тысячи рублей. Перед покупкой прицепа надо понимать, для чего и как часто планируется его использовать.
Одноосные прицепы
Недорогие одноосные прицепы больше подходят для бытовых перевозок. Они менее маневренны, а грузоподъемность не превышает 750 килограммов. Следует помнить, что права категории В разрешают использовать прицеп общей массой не более 3,5 тонн вместе с автомобилем.
Двухосные прицепы
Двухосные прицепы относятся к классу крупногабаритных и способны перевозить до 1 800 килограммов. Они делятся на две группы в зависимости от наличия или отсутствия у них тормозной системы. Прицепы с собственными тормозами обладают более высокой грузоподъемностью, оказывают меньшее давление на кузов автомобиля и не нагружают его тормозную систему. Такие прицепы стоят дороже одноосных – в среднем 60 тысяч рублей.
Тентованные прицепы
Тентованные прицепы – одни из самых универсальных. Тенты изготавливают из материала, который выдерживает большие нагрузки и надежно защищает перевозимый груз. Для бытовых целей подойдет прицеп с одним задним клапаном. Для поездок на дальние расстояния лучше выбрать прицеп с дополнительным боковым клапаном, благодаря которому можно проверять груз в пути. Для перевозки квадроцикла, снегохода или другого габаритного груза лучший выбором станет тентованный прицеп с аэродинамическим скосом, который позволит сэкономить немного топлива.
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