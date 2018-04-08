8 апреля 2018, 21:37

Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин

Когда приходит время делать плановое техобслуживание автомобиля или нужно срочно устранить неполадку, большинство женщин теряются: а к кому обращаться за помощью? Выбрать качественный сервис – не так-то просто, но реально.
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Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин

Портал 110km.ru продолжает серию публикаций, помогающих водительницам самостоятельно справляться с бытовыми задачами автомобильной жизни. Если возникла необходимость отправить машину на ремонт, не спешите загонять ее в бокс ближайшей СТО. Последствия такого опрометчивого выбора могут быть самыми разными: от заоблачной цены ремонта до откровенно халтурной работы.

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К дилерам или «гаражникам»?

Наверняка вы знаете, что сервисные центры делятся на официальные и неофициальные. В последнее время наблюдается смещение потребительских предпочтений в пользу официалов, поскольку автовладельцы становятся более разборчивыми и осторожными. Из явных плюсов СТО при дилерских центрах – гарантия, работа по строго установленным заводом-изготовителем нормативам, обученные специалисты, «заточенные», как правило, под конкретный бренд. Вот только стоимость услуг – выше, чем у неофициальных СТО.  

Выбирать сервис у дилера стоит при нескольких факторах: когда нет нужды экономить на ремонте авто, важно соблюдение правил импортера по ремонту и обслуживанию, использование оригинальных запасных частей, предоставление длительной гарантии до 1 года на выполненные работы и использованные запасные части, а также техническая поддержка завода-изготовителя. И, конечно, если ваш автомобиль находится на гарантии.

На неофициальных станциях техобслуживания довольно часто приходится полагаться на совесть и квалификацию мастера. Поэтому главный критерий выбора «гаражника» - рекомендации реальных людей. В этом случае мастер не станет навешивать дополнительного ремонта, дабы обогатиться за счет женской неосведомленности. Также важно помнить, что поскольку в отрасли нет единых стандартов оказания услуг, то и в случае спорных вопросов доказать вину СТО будет крайне сложно.

Основными преимуществами неофициалов являются стоимость оказываемых услуг, возможность обслуживания разных марок автомобилей и установка на них неоригинальных запчастей, качество которых не хуже оригинала.

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Знай «своих»

По данным аналитиков GiPA Russia, 39% автомобилистов, обращаясь на сервис, прежде всего, думают о квалификации мастеров-приемщиков. Также в числе основных причин выбора независимых СТО - хорошие рекомендации (36%), личное знакомство с мастером (36%), умение правильно рассказать о проблемах с машиной (32%). Доверие в ремонте выросло с 31 до 36%. Таким образом, мастер является главным лицом сервиса, и лучше познакомиться с ним заранее. Если есть опасения в том, что он недобросовестный, можно съездить на диагностику в несколько СТО.

Как только контакт с мастером налажен, можно заняться изучением оборудования, на котором производится ремонт или обслуживание транспортного средства. «Гаражники» крайне редко могут похвастать наличием оборудования под каждую марку автомобиля, а в некоторых моделях это ключевой момент для проведения профессионального ремонта. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы и по несколько раз уточнять важные моменты.

Предварительно подготовьтесь к встрече с мастером, составив список вопросов. Посоветуйтесь с опытными автомобилистами на предмет того, что следует выяснить у мастеров относительно самого сервиса и проводимых работах. Наконец, не принимайте решение «здесь и сейчас». Зафиксируйте полученную информацию, по возможности проверьте ее достоверность в интернете и сравните с тем, что предлагают другие станции техобслуживания.

Доверяй, но проверяй!

К сожалению, человеку, который не разбирается в автомобилях,  проконтролировать  процесс ремонта невозможно. Все зависит от того, как до вас донесут информацию, поверите вы человеку или нет. Придется просто довериться, как и в ситуации с врачом. Тем не менее, слепо верить во все, что говорит мастер – опрометчиво. Нередко при поломке недобросовестные мастера могут придумать дополнительные «необходимые» работы. От этого стоимость значительно возрастает. Если вы заподозрили неладное, а итоговая цена работы увеличилась по сравнению с предварительной более чем на 30%, лучше обратиться в другой сервисный центр за диагностикой.

 
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Сдавая авто на диагностику и забирая его из автосервиса, вам могут выставить счет на довольно крупную сумму, объясняя это оплатой большого количества времени, потраченного мастером на поиск неполадок. Для избегания таких неприятных ситуаций, рекомендуется заранее узнавать стоимость работ. Наконец, обязательно проговорите момент того, что дополнительные работы должны производиться только с вашего согласия.

Поиск сервисной станции, идеально подходящей вам по всем параметрам, может занять долгое время. Однако помните, что на ней вы будете обслуживать машину постоянно, поэтому спешить не стоит. Результаты качественного выбора помогут вам получить абсолютную уверенность в ремонте автомобиля в будущем. А это значит, что одной головной женской болью меньше!

Арина Милая
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Как выбрать сервиc? Лайфхаки для женщин
Портал 110km.ru продолжает серию публикаций, помогающих водительницам самостоятельно справляться с бытовыми задачами автомобильной жизни. Если возникла необходимость отправить машину на ремонт, не спешите загонять ее в бокс ближайшей СТО. Последствия такого опрометчивого выбора могут быть самыми разными: от заоблачной цены ремонта до откровенно халтурной работы.{{material_122771}} К дилерам или «гаражникам»?Наверняка вы знаете, что сервисные центры делятся на официальные и неофициальные. В последнее время наблюдается смещение потребительских предпочтений в пользу официалов, поскольку автовладельцы становятся более разборчивыми и осторожными. Из явных плюсов СТО при дилерских центрах – гарантия, работа по строго установленным заводом-изготовителем нормативам, обученные специалисты, «заточенные», как правило, под конкретный бренд. Вот только стоимость услуг – выше, чем у неофициальных СТО.  Выбирать сервис у дилера стоит при нескольких факторах: когда нет нужды экономить на ремонте авто, важно соблюдение правил импортера по ремонту и обслуживанию, использование оригинальных запасных частей, предоставление длительной гарантии до 1 года на выполненные работы и использованные запасные части, а также техническая поддержка завода-изготовителя. И, конечно, если ваш автомобиль находится на гарантии.На неофициальных станциях техобслуживания довольно часто приходится полагаться на совесть и квалификацию мастера. Поэтому главный критерий выбора «гаражника» - рекомендации реальных людей. В этом случае мастер не станет навешивать дополнительного ремонта, дабы обогатиться за счет женской неосведомленности. Также важно помнить, что поскольку в отрасли нет единых стандартов оказания услуг, то и в случае спорных вопросов доказать вину СТО будет крайне сложно.Основными преимуществами неофициалов являются стоимость оказываемых услуг, возможность обслуживания разных марок автомобилей и установка на них неоригинальных запчастей, качество которых не хуже оригинала.{{material_122662}} Знай «своих»По данным аналитиков GiPA Russia, 39% автомобилистов, обращаясь на сервис, прежде всего, думают о квалификации мастеров-приемщиков. Также в числе основных причин выбора независимых СТО - хорошие рекомендации (36%), личное знакомство с мастером (36%), умение правильно рассказать о проблемах с машиной (32%). Доверие в ремонте выросло с 31 до 36%. Таким образом, мастер является главным лицом сервиса, и лучше познакомиться с ним заранее. Если есть опасения в том, что он недобросовестный, можно съездить на диагностику в несколько СТО. Как только контакт с мастером налажен, можно заняться изучением оборудования, на котором производится ремонт или обслуживание транспортного средства. «Гаражники» крайне редко могут похвастать наличием оборудования под каждую марку автомобиля, а в некоторых моделях это ключевой момент для проведения профессионального ремонта. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы и по несколько раз уточнять важные моменты. Предварительно подготовьтесь к встрече с мастером, составив список вопросов. Посоветуйтесь с опытными автомобилистами на предмет того, что следует выяснить у мастеров относительно самого сервиса и проводимых работах. Наконец, не принимайте решение «здесь и сейчас». Зафиксируйте полученную информацию, по возможности проверьте ее достоверность в интернете и сравните с тем, что предлагают другие станции техобслуживания.Доверяй, но проверяй!К сожалению, человеку, который не разбирается в автомобилях,  проконтролировать  процесс ремонта невозможно. Все зависит от того, как до вас донесут информацию, поверите вы человеку или нет. Придется просто довериться, как и в ситуации с врачом. Тем не менее, слепо верить во все, что говорит мастер – опрометчиво. Нередко при поломке недобросовестные мастера могут придумать дополнительные «необходимые» работы. От этого стоимость значительно возрастает. Если вы заподозрили неладное, а итоговая цена работы увеличилась по сравнению с предварительной более чем на 30%, лучше обратиться в другой сервисный центр за диагностикой. {{gallery_197}}Сдавая авто на диагностику и забирая его из автосервиса, вам могут выставить счет на довольно крупную сумму, объясняя это оплатой большого количества времени, потраченного мастером на поиск неполадок. Для избегания таких неприятных ситуаций, рекомендуется заранее узнавать стоимость работ. Наконец, обязательно проговорите момент того, что дополнительные работы должны производиться только с вашего согласия.Поиск сервисной станции, идеально подходящей вам по всем параметрам, может занять долгое время. Однако помните, что на ней вы будете обслуживать машину постоянно, поэтому спешить не стоит. Результаты качественного выбора помогут вам получить абсолютную уверенность в ремонте автомобиля в будущем. А это значит, что одной головной женской болью меньше!
2018-04-08
Автор: Арина Милая
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