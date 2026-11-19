Какой выбрать снегоход для охоты в бюджете до 200 тысяч рублей

В бюджете до 200 тысяч рублей выбор зависит от маршрута и груза. IRBIS SF200L LONG рассчитан на рыхлый снег. Ataki WD 250 подходит для буксировки саней. У Sharmax SN-500 EFI есть впрыск и подогрев рукояток.

В бюджете до 200 тысяч рублей выбор зависит от маршрута и груза. IRBIS SF200L LONG рассчитан на рыхлый снег. Ataki WD 250 подходит для буксировки саней. У Sharmax SN-500 EFI есть впрыск и подогрев рукояток.

При выборе снегохода для охоты ключевое значение имеют условия эксплуатации. На рыхлом снегу особенно важны длина гусеницы и высокие грунтозацепы, а при транспортировке добычи и снаряжения на первый план выходит тяга для саней. Поэтому маршрут поездок стоит учитывать еще до покупки.

В бюджет до 200 тысяч рублей укладываются три модели стоимостью примерно от 165 до 190 тысяч, рассчитанные на разные задачи. Для поездок по целине и снегу подойдет IRBIS SF200L LONG: гусеница длиной 3800 мм повышает проходимость в таких условиях, а двигатель мощностью 20 л.с. работает на карбюраторе, что предполагает обслуживание в полевых условиях. Модель включает двухместную компоновку и имеет массу 164 кг, бак на 10 л и клиноременный вариатор, позволяющий разгоняться свыше 50 км/ч. В описаниях также упоминаются двигатель объёмом 180 куб. см мощностью 12 л.с., гусеница длиной 3030 мм, независимая передняя подвеска с регулировкой хода и жесткости задней подвески, а также задний ход.

Если маршрут знаком и при перевозке груза важна проходимость по глубокому снегу, можно рассмотреть Ataki WD 250. Этот компактный снегоход предназначен для буксировки саней, перевозки снаряжения и путешествий. Двигатель мощностью 25 л.с. обеспечивает подходящую тягу, а небольшие габариты упрощают маневрирование в стеснённых местах.

Для долгих выездов в мороз выделяется Sharmax SN-500 EFI. Система EFI обеспечивает холодный запуск и избавляет от необходимости постоянно регулировать карбюратор. Усиленная подвеска и подогрев рукояток повышают комфорт, а с собой можно взять снаряжение. Модель оснащена одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 299 куб. см мощностью 31 л.с., электронным впрыском и развивает максимальную скорость 80 км/ч. Бак рассчитан на 27 л, трансмиссия — вариатор CVT с переключением передач на руле. Заявленная тяга достигает 300 кг, грузоподъемность составляет 250 кг, масса модели — 195 кг, ширина гусеницы — 380 мм, длина — 2960 мм. Среди оснащения предусмотрены подогрев рукояток и аккумулятор 12 В/20 А·ч.

Перед покупкой стоит сопоставить технику с особенностями маршрутов. Для глубокого снега предпочтительнее длинная гусеница с хорошими грунтозацепами, в холодную погоду преимуществом становится EFI, не требующий настройки карбюратора, а усиленная подвеска помогает преодолевать неровности. В полевых условиях могут пригодиться подогрев рукояток и базовая защита.

Новичку, который чаще ездит по насту, рекомендуется IRBIS SF200L LONG. Для регулярной перевозки груза и буксировки саней подойдёт Ataki WD 250. Sharmax SN-500 EFI рассчитан на тех, кому важны эксплуатация в мороз и долгие поездки. Перед покупкой полезно изучить свежие отзывы владельцев, уточнить условия гарантии и проверить доступность запасных частей.