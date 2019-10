Выбрать и не ошибиться. Как правильно покупать зимние шины

Сегодня на рынке существует множество предложений зимних колес на любой вкус и кошелек. Важно правильно подобрать резину, чтобы вождение автомобиля было не только безопасным, но и комфортным.Шипы или «липучки»Выбирая между шипованными и фрикционными шинами, нужно определиться, по каким дорогам вы чаще будете ездить в зимний период. Если это преимущественно город с мокрой снежной кашей на дорогах, оптимально подойдут «липучки». Они также хорошо держат автомобиль на дороге весной, когда погода переменчивая. Еще один большой плюс нешипованных колес — тишина в салоне. Правда, фрикционные шины могут подвести в местах, где может появиться мокрый лед или плотно утрамбованный снег. Так что, если у вас недостаточный опыт вождения в таких условиях, лучше выбрать шипы.{{gallery_153}}Шипованная резина подойдет тем, кто ездит по обледенелым дорогам. «Липучки» не выдерживают такого испытания. Также шипы рекомендованы для загородных поездок и местностей, где зимы весьма суровые.Помните, что шипованные колеса требуют обкатки в период до тысячи километров. На новых шипах нельзя резко разгоняться и тормозить, иначе может возникнуть коньковый эффект. В этом случае ДТП не избежать. Оптимально на начальном этапе эксплуатации держать скорость не выше 70 км/ч, в дальнейшем скоростной порог увеличивается до 130 км/ч.Маркировки зимних шинВ инструкции по эксплуатации автомобиля вы найдете информацию касательно рекомендуемого размера колес. Установка на заднюю и переднюю ось машины шин разного размера недопустима. Размер шин нанесен на резину. Например, 155/70 R13, где 155 — ширина колеса в мм, 70 — высота профиля в процентах, R13 — диаметр обода в дюймах. Также на колесах содержатся сведения о производителе, модели, индексе скорости и нагрузки.Непосредственно перед размером колеса есть сведения о том, для какого автомобиля предназначен комплект: P (Passenger car) — легковой автомобиль, LT (Light Truck) — LCV или SUV, ST (Special Trailer) — прицеп, T (Time) — временная, запасная шина.На любой зимней резине присутствует знак «снежинка» (*). Метки AS (All Season, Any Season) или AW (Any Weather) говорят о том, что резину можно использовать при любой температуре. R + W (Road + Winter) означают возможность эксплуатации колес как на заснеженной дороге, так и на асфальте. Шины с маркировками M & S (Mud + Snow) походят для езды по грязи и снегу. A/T (All Terrain) подходят для любой местности, а M/T (Mud Terrain) рекомендованы для бездорожья. {{gallery_712}} Если вы выбрали шипованные колеса, на них есть метки с типами шипов: AD — алюминиевые шипы, SD — шипы с твердосплавным сердечником, DD — шипы с прямоугольным сердечником и алмазной гранью, OD — шипы с овальным сердечником, MD — пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.Также стоит обратить внимание на то, в каком направлении ставить колесо. Эти сведения указывают на колесах с асимметричным рисунком протектора: Outsade или Side Facing Out — внешняя сторона установки, Inside или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки, Rotation и стрелка —направление движения, Left и Right — сторона машины, на которую устанавливается конкретное колесо.Стоит ли покупать б/у резину?Как говорят эксперты, лучше купить бюджетные новые зимние шины, чем подержанные с «громким именем». Покупать б/у резину — крайне небезопасно. Существует риск наткнуться на комплект со скрытыми дефектами, которые невозможно определить визуально. Они могут привести к разрыву шины во время движения автомобиля или в значительной степени ухудшить эксплуатационные характеристики, влияющие на торможение, поперечную устойчивость.Если производился ремонт, непонятно, был ли он выполнен по технологии. Также потребитель не может знать, что с каркасом или внутренней структурой шины. Также нет гарантий, что шина хранилась по правилам, а это может повлечь за собой изменение структуры резиновой смеси.Подобрать нормальный комплект б/у шин, безусловно, можно, но сделать это проблематично. Прибегать к такой мере следует только в исключительных ситуациях, когда нет возможности купить новые колеса. Когда менять летние шины на зимниеПо закону российские автомобилисты должны поменять летние колеса на зимние не позже декабря. Отдельные регионы, куда зима приходит раньше, могут устанавливать свои временные рамки по требованию «переобуться». {{gallery_82}} Специалисты рекомендуют ориентироваться, прежде всего, на погодные условия. Если в дневные часы воздух не прогревается выше 7 градусов, это повод для того, чтобы записаться в шиномонтаж. Утренние заморозки могут создать неприятности – по наледи, образовавшейся за ночь, можно не справиться с управлением и улететь в кювет. Летняя резина при невысокой плюсовой температуре воздуха теряет эластичность, и тормозной путь автомобиля может увеличиться вдвое. Производители покрышек советуют при первых морозах забыть об импульсивности и аккуратно вести автомобиль, даже «переобутый». Стартовать необходимо максимально плавно, с равномерно нарастающим нажатием на педаль, а большая дистанция до впереди идущего автомобиля обеспечит безопасность.

