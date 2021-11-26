Как выдуть мощность из воздуха: чем компрессор отличается от турбины
Компрессоры
Компрессор работает, как правило, от коленвала двигателя. Это – довольно простой механизм. Автомобильные компрессоры – надёжны и неприхотливы. Появились они раньше, чем турбины. Компрессоры бывают разных типов, но смысл везде один и тот же: "вешаем" компрессор возле движка, соединяем с ним шестерёнками и ремнями, подаём внутрь мотора больше воздуха.
Производительность компрессора зависит от оборотов двигателя. Это и понятно: чем быстрее крутится коленвал, тем лучше работает компрессор. Часть прибавляемой мощности съедается самим компрессором. Также несколько увеличивается расход топлива.
Компрессоры позволяют увеличивать мощность автомобиля заметно, но не очень сильно. Итоговая прибавка обычно – в пределах 10%.
Турбины
Более эффективные, но и более сложные устройства. В отличие от компрессоров, турбины "врезаются" в выпускной тракт двигателя. Работают они не от коленвала, а от исходящих газов, которые крутят лопасти. При этом, мощность двигателя на работу механизма не тратится. Она может снизиться только за счёт дополнительного сопротивления газам на выходе, но здесь потеря будет очень незначительной. Ресурс турбины – меньше, чем у компрессора, а ремонт – значительно дороже.
Мощность с турбиной увеличивается больше. Прибавка может достигать 40%! А расход топлива с турбиной (при той же динамике езды) расход топлива, наоборот, снижается.
Выводы
Таким образом, устройства обоих типов нужны для решения одной и той же задачи. Однако, принцип работы у них разный. Турбины – более эффективны, но также и более сложны и капризны.
Отметим, что и турбина, и компрессор должны быть установлены на двигатель на заводе. Кустарная установка нагнетателя может привести к непредсказуемым последствиям.
- 220 000 РAudi A4 2003 в Москве
- 2 660 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 183 000 РВАЗ (Lada) 2107 2009 в Москве
- 370 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 895 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий